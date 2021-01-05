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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:34

Мировые рынки подрастают, но неактивны из-за праздников

Мировые фондовые рынки в понедельник подрастают на неплохой американской статистике, но объемы торгов невысоки из-за того, что многие торговые площадки были закрыты в конце прошлой недели.

В пятницу американские биржи частично не работали из-за Страстной пятницы. Но фьючерсы на американские индексы выросли в то время, как в целом на рынке преобладает оптимизм относительно перспектив развития экономики США. Ранее американский президент Джо Байден представил новую программу помощи экономике на 2 трлн долларов, при том что совсем недавно был принят пакет господдержки на 1,9 трлн. Кроме того, участники рынка надеются на успех программы вакцинации населения США от коронавируса.

Ещё одним позитивным фактором для рынка стала сильная статистика по американскому рынку труда. Безработица в стране в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно лучше ожиданий. В понедельник будут опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг США в марте. Ожидается, что этот показатель вырос до 58,5%.

Азиатские биржи в понедельник выросли в пределах 0,8%, но объем торгов был снижен. Инвесторы обратили внимание, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Японии в марте увеличился до 49,9 пункта с 48,2 пункта в феврале. PMI в сфере услуг Японии за отчетный месяц также вырос, до 48,3 пункта с 46,3 пункта месяцем ранее.

В Европе большинство бирж в понедельник закрыто из-за продолжающихся праздников.


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