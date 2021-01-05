Додано: Пон 05 кві, 2021 15:17

Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в понедельник 5 апреля к 15.31 GMT+3 падала на 2,1 % до 63,5 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» вернулись к объективной оценке неожиданного решения саммита ОПЕК+ о наращивании добычи нефти.



С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти, и ее сокращение будет составлять 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. За базу берется уровень добычи в октябре 2018 года. С учетом добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - на 7,3 миллиона, в июне - на 6,6 миллиона, в июле - на 5,76 миллиона баррелей в сутки. То есть саудиты снимают с себя добровольные ограничения с июля.



Кроме того, во вторник состоится заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Ранее сообщалось, что в ходе этой встречи в Вене США намерены обсудить шаги, которые следует предпринять Ирану в вопросе ядерной программы для возвращения к соблюдению СВПД, а также шаги по ослаблению санкций, которые следует предпринять США для возвращения к соблюдению ядерной сделки. Это потенциально грозит увеличением поставок иранской нефти на мировой рынок и соответственно давит на ее стоимость.



Между тем, Saudi Aramco подняла майские цены на поставку нефти своим ключевым покупателям на азиатском рынке. Так, стоимость марки Arab Light увеличена на 40 центов, что на 1,8 доллара за баррель выше контрольного уровня для азиатских стран. Цена на другие марки нефти в мае возрастет на 20-50 центов за баррель. Аналитики прогнозировали повышение цен только на 30 центов.



Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes зафиксировала снижение в марте числа действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру - на 39 единиц (3%) в месячном исчислении - до 1231 штуки. В годовом – показатель упал на 733 установки (37%). В США зафиксирован рост за месяц числа установок на 10 (2,5%) до 408 штук, в Канаде – снижение на 63 (почти на 37%) до 108 штук. В Европе показатель поднялся на 2 до 100 единиц, на Ближнем Востоке - на 1 до 261, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 9 до 170, в Африке - на 2 до 59. В Латинской Америке показатель не изменился к уровню февраля в 125 установок.





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