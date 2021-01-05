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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:34
Мировые фондовые рынки в понедельник подрастают на неплохой американской статистике, но объемы торгов невысоки из-за того, что многие торговые площадки были закрыты в конце прошлой недели.
В пятницу американские биржи частично не работали из-за Страстной пятницы. Но фьючерсы на американские индексы выросли в то время, как в целом на рынке преобладает оптимизм относительно перспектив развития экономики США. Ранее американский президент Джо Байден представил новую программу помощи экономике на 2 трлн долларов, при том что совсем недавно был принят пакет господдержки на 1,9 трлн. Кроме того, участники рынка надеются на успех программы вакцинации населения США от коронавируса.
Ещё одним позитивным фактором для рынка стала сильная статистика по американскому рынку труда. Безработица в стране в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно лучше ожиданий. В понедельник будут опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг США в марте. Ожидается, что этот показатель вырос до 58,5%.
Азиатские биржи в понедельник выросли в пределах 0,8%, но объем торгов был снижен. Инвесторы обратили внимание, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Японии в марте увеличился до 49,9 пункта с 48,2 пункта в феврале. PMI в сфере услуг Японии за отчетный месяц также вырос, до 48,3 пункта с 46,3 пункта месяцем ранее.
В Европе большинство бирж в понедельник закрыто из-за продолжающихся праздников.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:17
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в понедельник 5 апреля к 15.31 GMT+3 падала на 2,1 % до 63,5 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» вернулись к объективной оценке неожиданного решения саммита ОПЕК+ о наращивании добычи нефти.
С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти, и ее сокращение будет составлять 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. За базу берется уровень добычи в октябре 2018 года. С учетом добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - на 7,3 миллиона, в июне - на 6,6 миллиона, в июле - на 5,76 миллиона баррелей в сутки. То есть саудиты снимают с себя добровольные ограничения с июля.
Кроме того, во вторник состоится заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Ранее сообщалось, что в ходе этой встречи в Вене США намерены обсудить шаги, которые следует предпринять Ирану в вопросе ядерной программы для возвращения к соблюдению СВПД, а также шаги по ослаблению санкций, которые следует предпринять США для возвращения к соблюдению ядерной сделки. Это потенциально грозит увеличением поставок иранской нефти на мировой рынок и соответственно давит на ее стоимость.
Между тем, Saudi Aramco подняла майские цены на поставку нефти своим ключевым покупателям на азиатском рынке. Так, стоимость марки Arab Light увеличена на 40 центов, что на 1,8 доллара за баррель выше контрольного уровня для азиатских стран. Цена на другие марки нефти в мае возрастет на 20-50 центов за баррель. Аналитики прогнозировали повышение цен только на 30 центов.
Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes зафиксировала снижение в марте числа действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру - на 39 единиц (3%) в месячном исчислении - до 1231 штуки. В годовом – показатель упал на 733 установки (37%). В США зафиксирован рост за месяц числа установок на 10 (2,5%) до 408 штук, в Канаде – снижение на 63 (почти на 37%) до 108 штук. В Европе показатель поднялся на 2 до 100 единиц, на Ближнем Востоке - на 1 до 261, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 9 до 170, в Африке - на 2 до 59. В Латинской Америке показатель не изменился к уровню февраля в 125 установок.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:15
Курс украинской гривны колеблется у отметки 28 гривен за доллар, но все же немного поднялся, отойдя к уровню 27,86.
Неопределенная динамика национальной валюты наблюдается на фоне сохраняющейся сложной ситуации с коронавирусом в Украине и ограничительных мер, в том числе и в Киеве.
Вместе с тем, некоторый позитив на рынок привнесли переговоры президента Украины с Катаром, которые предполагают развитие дальнейшего сотрудничества между странами.
Можно ожидать, что гривна в ближайшей перспективе продолжит совершать колебания по отношению к доллару, но, вероятно, пока сможет удержать за собой отметку 28.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:37
Основные криптовалюты во вторник вновь стремятся наверх после поступления на рынок хороших новостей, на время капитализация крипторынка даже превышала 2 трлн долларов.
Рост происходит в основном за счет резкого скачка курса XRP, который прибавляет почти 30%. Поводом для оптимизма инвесторов стал тот факт, что Grayscale подтвердил в документе, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, намерение преобразовать свой биткоин-траст в биржевой фонд (ETF). А итальянский модный дом Gucci и другие люксовые бренды планируют выпустить собственные NFT-токены.
На фоне этих известий курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 2,3% - до 58819 долларов с капитализацией 1,099 трлн долларов. Ethereum подорожал на 4% - до 2216 долларов при капитализации 245,9 млрд долларов. XRP подскочил в цене сразу на 27% - до 0,871 доллара, его капитализация составила 39,7 млрд долларов на фоне слухов о релистинге на бирже Coinbase. Ранее эта торговая площадка исключила XRP из торговых списков из-за судебного разбирательства компании Ripple с SEC США. Litecoin укрепился на 8,3% - до 219,8 млрд рублей с капитализацией 14,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,98 трлн долларов.
Можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе рынок еще подтянется наверх вслед за XRP. Эта криптовалюта может дорасти до отметки 0,9 доллара, биткоин имеет шансы вновь приблизиться к психологическому уровню 60000 долларов, Ethereum - подняться до 2300 долларов, а Litecoin - до 230 долларов.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:06
Резко дешевеющая нефть тянет тенге вниз Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник продолжил слабеть по отношению к доллару и опустился к американской валюте на 1,53 тенге, до 428,99 тенге.
Негативная динамика наблюдалась на фоне резкого снижения мировых цен на нефть, которое ускорилось до 5% под давлением ожиданий инвесторов, что США ослабят санкции по Ирану. Это может привести к дополнительному притоку нефти на рынок и нивелировать решения ОПЕК+ по объемам добычи.
На национальную валюту влияют и внутренние факторы, в частности, сохраняющаяся тревожная ситуация с распространением коронавируса в Казахстане.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит терять свои позиции по отношению к доллару, реагируя на динамику нефтяных котировок и внутренние факторы. Можно прогнозировать его ослабление до отметок 429-430 тенге.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:44
Мировые фондовые рынки во вторник не показывают единой динамки, руководствуясь противоречивыми сигналами.
Американские индексы DJIA и S&P 500 накануне обновили очередные рекорды на сильной статистике. Безработица в стране в марте ожидаемо снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%. А индекс деловой активности в сфере услуг США в марте вырос до рекордных 63,7% с февральских 55,3%.
Азиатские биржи во вторник снижаются в пределах 1% рамках коррекции. При этом инвесторы проигнорировали неплохие макроэкономических данные из Китая. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг страны в марте вырос до 53,1 пункта с февральских 53,1 пункта. А индекс деловой активности в сфере услуг также увеличился – до 54,3 пункта с 51,5 пунктов месяцем ранее.
Торги на европейских рынках накануне не проводились из-за продолжавшихся праздников. Во вторник биржи региона открылись преимущественно ростом, последовав за американскими торговыми плащиками.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:03
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) во вторник 6 апреля к 15.01 GMT+3 росла на 1,5 % до 63,1 доллара за баррель марки Brent. Накануне она упала на 4,2% до 62,15 доллара.
Игроки рынка «черного золота» отыгрывают надежды на восстановление спроса на углеводороды, появляющиеся на фоне позитивной макроэкономической статистики. В частности, безработица в США в марте снизилась до 6% с февральских 6,2%. При этом число американцев, занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий (647 тысяч).
При этом эксперты Goldman Sachs Group несколько охладили надежды на быстрое возвращение на мировой рынок иранской нефти в рамках возможного снятия американских санкций с этой страны. Аналитики банка оценивают, что путь к новой ядерной сделке с Тегераном займет месяцы, что позволяет сохранить позитивный прогноз по нефтяным котировкам.
Между тем, катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum договорилась с Shell и Национальной нефтяной корпорацией Намибии (NAMCOR) о совместной разведке углеводородов на двух блоках шельфа Намибии. Qatar Petroleum и Shell будет каждая владеть 45-процентной долей участия в лицензии на разведку, NAMCOR - оставшимися 10%. Французская Total эвакуировала весь свой персонал с газового проекта Mozambique LNG на полуострове Афунги в провинции Кабу-Делгаду в Мозамбике после сообщений о захвате города Пальма запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".
Total доверила обеспечение безопасности проекта вооруженным силам Мозамбика. Страна занимает 14-е место по запасам природного газа в мире. Mozambique LNG должен стать первым наземным проектом в Мозамбике. Он включает в себя разработку месторождений Golfinho и Atum и строительство завода сжижения с двумя линиями общей мощностью 12,9 миллиона тонн СПГ (сжиженного природного газа) в год и потенциалом расширения до 43 миллионов. Начало производства запланировано на 2024 год. Total - оператор проекта – имеет в нем 26,5%. Стоимость всего проекта оценивается в 20 миллиардов долларов, инвестиционное решение в отношении него было принято в 2019 году.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:10
Курс украинской гривны чуть подрос и торгуется на уровне 27,81 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что Киев ожидает в ближайшие два месяца заключения договоренности на уровне персонала с Международным валютным фондом по программе кредитования Украины.
В декабре миссия МВФ начала работу, направленную на пересмотр программы кредитования Украины по системе stand-by. В феврале постпред представитель фона заявил, что миссия МВФ завершила работу без результата.
Еще одной позитивной новостью для национальной валюты стало известие о том, что Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса.
Гривна в ближайшее время имеет шансы на сохранение своих позиций и вряд ли отойдет далеко от отметки 27,8 гривны за доллар.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:41
Токен компании Ripple XRP в среду продолжает свой взлет и уже стоит более 1 доллара.
Резкий скачок наверх произошел на фоне сообщения о том, что Ripple выиграла в суде дело по ходатайству об раскрытии документов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. С декабря идет суд по иску SEC на 1,3 млрд долларов, которая обвиняет Ripple в торговле незарегистрированной ценной бумагой в виде токена XRP.
В результате своего бурного роста XRP тянет за собой наверх и весь остальной крипторынок. Биткоин за сутки, по данным Forex Club, укрепился на 1,2% - до 58019 долларов с капитализацией 1,09 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,2% - до 2108 долларов при капитализации 243,6 млрд долларов. Litecoin потяжелел на 10% - до 240,7 доллара, его капитализация составила 48,9 млрд долларов. А сам XRP взлетел более чем на 20% - до 1,07 доллара с капитализацией 16,1 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,98 трлн долларов.
Есть шансы, что XRP будет расти еще какое-то время, отыгрывая хорошие новости и увлекая остальные валюты за собой. Эта криптовалюта может подорожать до отметки 1,2 доллара, биткоин, вполне вероятно, укрепится до уровней 59000-60000 долларов, Ethereum может подняться до 2200 долларов, а Litecoin - до 250 долларов.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:24
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду снижается, несмотря на позитив от новостей по коронавирусу и растущей в цене нефти. Он уступил доллару 1,56 тенге и опустился по отношению к американской валюте до отметки 430,69 тенге.
При этом поводом для некоторого оптимизма на рынке стали сообщения по ходу вакцинации от коронавируса в Казахстане. Президент страны в привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом. В целом же Казахстан планирует к сентябрю привить от коронавирусной инфекции 10 млн человек и достичь формирования коллективного иммунитета.
Также поддержать тенге мог бы и рост мировых цен на нефть, которые пошли наверх в том числе и на фоне заявлений минэнерго США. Ведомство повысило прогноз средней цены на Brent на текущий год до 62,28 доллара за баррель, а также улучшило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2021 года до 97,7 млн баррелей в сутки.
Вероятно, в ближайшее время тенге все же начнет наращивать свои позиции по отношению к доллару и дойдет до отметок 429-430 тенге, реагируя на внешние и внутренние позитивные сигналы.
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