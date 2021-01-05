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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:02
Мировые фондовые рынки в среду движутся разнонаправленно: некоторые из них коррекционно снижаются, а другие продолжают рост предыдущего дня.
Американские индексы накануне умеренно снизились, потеряв, тем не менее, не более 0,3% в рамках коррекции после достижения очередных рекордов биржевыми индикаторами S&P 500 и DJIA. При этом некоторую поддержку рынкам дали сообщения Международного валютного фонда о том, что по его прогнозам ВВП США вырастет на 6,4% в 2021 году. А министр финансов США заявила, что власти ожидают возвращения к полной занятости в стране в 2022 году.
Азиатские биржи в среду не показывают единой динамики, ориентируясь на умеренно негативное закрытие американских рынков накануне.
Европейские рынки также не могут определиться с направлением движения, но в целом их вдохновляет рост мировых цен на нефть. А ослабление фунта стерлингов к доллару поддерживает британский индекс FTSE 100, так как относительно дешевая национальная валюта увеличивает доход компаний-экспортеров. Помимо прочего, инвесторы обратили внимание и на прогнозы МВФ, который ожидает увеличения ВВП еврозоны в 2022 году до 3,8%, тогда как раньше прогнозировался рост лишь на с 3,6%.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:55
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в среду 7 апреля к 16.04 GMT+3 росла на 0,5% до 63,1 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» отыгрывают еженедельные оценки о динамике запасов топлива в США.
Так, американский институт нефти (API) зафиксировал падение нефтяных запасов в стране на 2,62 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США выйдут вечером, эксперты ожидают снижения показателя на 1,44 миллиона баррелей.
Между тем, минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2021 года – на 110 тысяч баррелей до 11,04 миллиона в сутки, а прогноз на 2022 год - на 160 тысяч до 11,86 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.
При этом ОПЕК, по оценкам минэнерго, нарастит во втором квартале добычу нефти до 25,8 миллиона баррелей в сутки с 25,1 миллиона в первом. Во втором полугодии 2021 года ожидается рост показателя до 27,9 миллиона баррелей в сутки. Повышение станет результатом решения ОПЕК+ от 1 апреля о начале увеличения с мая целевых показателей по добыче.
Минэнерго США улучшило прогноз спроса на нефть в мире в 2021 году и ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей до 97,7 миллиона баррелей в сутки. При этом ведомство ухудшило прогноз на 2022 год и ожидает роста спроса на 3,7 миллиона до 101,4 миллиона баррелей в сутки. Падение среднесуточного спроса на нефть в первом полугодии минэнерго США оценивает в 1,8 миллиона баррелей.
В марте мировой спрос на нефть составил 96 миллионов баррелей в сутки, что на 4,7 миллиона баррелей выше, чем в марте 2020 года, оценило ведомство. Минэнерго повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год до 62,28 доллара за баррель с прежних 60,67 доллара. На будущий год показатель повышен до 60,49 доллара за баррель с 58,51 доллара. МВФ повысил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель. В прошлом году показатель равнялся 41,29 доллара за баррель. В 2022 году МВФ ожидает цену нефти на уровне 54,83 доллара за баррель.
Саудовская Saudi Aramco ведет переговоры о продаже 49% в своих нефтепроводах консорциуму американских, китайских и местных инвесторов за 10-15 миллиардов долларов. В консорциум могут войти Apollo Global Management Inc., EIG Global Energy Partners, Silk Road Fund и China Reform Fund Management Co., а также саудовские пенсионные фонды.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:26
Основные криптовалюты в четверг плавно пошли вниз в рамках коррекции к очередному скачку, который принес на рынок XRP. Поддержку этой криптовалюте оказывали новости по судебному разбирательству меду компанией Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Новостной фон для рынка остается в целом позитивным, но в моменте криптовалюты не реагируют на благоприятные известия. Так, например, глава инвестбанка Goldman Sachs предсказал «крупную эволюцию» криптовалютного рынка, так как текущее регулирование криптоиндустрии, на его взгляд, ограничивает возможности банков по работе с цифровыми активами, но со временем это изменится.
Кроме того, Центральный банк Швеции завершил первый этап пилотного проекта собственной цифровой валюты. А в швейцарском кантоне разрешили оплачивать налоги биткоинами.
Несмотря на весь этот позитивный новостной поток, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, ослабел на 2,2% - до 56632 долларов с капитализацией 1,06 трлн долларов. Ethereum подешевел на 5,2% - до 1996 долларов при капитализации 230,6 млрд долларов. XRP опустился в цене на 12,8% - до 0,9185 доллара, его капитализация составила 41,6 млрд долларов. Litecoin потерял 8,2% и снизился до 220,4 доллара с капитализацией 14,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,9 трлн долларов.
Можно прогнозировать, что основные криптовалюты в ближайшей перспективе еще несколько сдадут свои позиции. Биткоин вскоре рискует опуститься до отметки 55000 долларов, Ethereum - до 1900 долларов, XRP - до 0,9 доллара, а Litecoin - до 215 долларов.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:59
Курс тенге продолжает идти вниз на фоне снижения мировых цен на нефть и в четверг на Казахстанской фондовой бирже он ослабел к доллару на 1,73 тенге, до 432,82 тенге.
Как сообщило министерство энергетики Казахстана, суточный уровень нефтедобычи в стране в марте, по предварительным данным, составил 1,475 млн баррелей в сутки, а, согласно соглашению ОПЕК+, не должен был превышать отметки в 1,437 млн. Теперь Казахстану придется сокращать объемы добычи.
Между тем мировые цены на нефть снижаются после публикации неоднозначных данных минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Этот показатель сократился за минувшую неделю до 498,3 млн и опустился ниже отметки 500 млн баррелей впервые с начала марта. При этом запасы бензина выросли сильнее ожиданий.
Можно прогнозировать, что тенге в ближайшей перспективе продолжит идти вниз вслед за нефтяными котировками и будет двигаться на уровнях 433-434 тенге.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:47
Мировые фондовые рынки в четверг в основном растут на признаках улучшения ситуации в глобальной экономике.
Американские индексы накануне вновь не показали единой динамики, отыгрывая налоговый план президента Джо Байдена, который предлагает заплатить за пакет мер по развитию инфраструктуры объемом 2-3 трлн долларов за счет повышения налога на прибыль корпораций. Байден заявил, готов по этому вопросу к переговорам с оппозицией, но не согласен на бездействие.
Азиатские биржи в четверг растут в пределах 1,2% на фоне общего оптимизма в отношении восстановления глобальной экономики в текущем году. Инвесторы также обратили внимание на протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил улучшение экономической ситуации, при этом указывая на слабость некоторых показателей.
Европейские рынки перешли к росту, за британский фондового индекс FTSE 100 поддерживает слабая национальная валюта. Участники рынка обратили внимание также на статистику, согласно которой композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг стран еврозоны в марте вырос до 53,2 пункта, тогда как прогноз составлял 52,5 пункта. PMI в сфере услуг также оказался лучше ожиданий.
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