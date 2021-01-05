Додано: Сер 07 кві, 2021 15:55

Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в среду 7 апреля к 16.04 GMT+3 росла на 0,5% до 63,1 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» отыгрывают еженедельные оценки о динамике запасов топлива в США.



Так, американский институт нефти (API) зафиксировал падение нефтяных запасов в стране на 2,62 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США выйдут вечером, эксперты ожидают снижения показателя на 1,44 миллиона баррелей.



Между тем, минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2021 года – на 110 тысяч баррелей до 11,04 миллиона в сутки, а прогноз на 2022 год - на 160 тысяч до 11,86 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.



При этом ОПЕК, по оценкам минэнерго, нарастит во втором квартале добычу нефти до 25,8 миллиона баррелей в сутки с 25,1 миллиона в первом. Во втором полугодии 2021 года ожидается рост показателя до 27,9 миллиона баррелей в сутки. Повышение станет результатом решения ОПЕК+ от 1 апреля о начале увеличения с мая целевых показателей по добыче.



Минэнерго США улучшило прогноз спроса на нефть в мире в 2021 году и ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей до 97,7 миллиона баррелей в сутки. При этом ведомство ухудшило прогноз на 2022 год и ожидает роста спроса на 3,7 миллиона до 101,4 миллиона баррелей в сутки. Падение среднесуточного спроса на нефть в первом полугодии минэнерго США оценивает в 1,8 миллиона баррелей.



В марте мировой спрос на нефть составил 96 миллионов баррелей в сутки, что на 4,7 миллиона баррелей выше, чем в марте 2020 года, оценило ведомство. Минэнерго повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год до 62,28 доллара за баррель с прежних 60,67 доллара. На будущий год показатель повышен до 60,49 доллара за баррель с 58,51 доллара. МВФ повысил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 8,49 доллара, до 58,52 доллара за баррель. В прошлом году показатель равнялся 41,29 доллара за баррель. В 2022 году МВФ ожидает цену нефти на уровне 54,83 доллара за баррель.



Саудовская Saudi Aramco ведет переговоры о продаже 49% в своих нефтепроводах консорциуму американских, китайских и местных инвесторов за 10-15 миллиардов долларов. В консорциум могут войти Apollo Global Management Inc., EIG Global Energy Partners, Silk Road Fund и China Reform Fund Management Co., а также саудовские пенсионные фонды.





Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России