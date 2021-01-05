Мировые фондовые рынки в пятницу продолжают колебаться на поступающих на торговые площадки противоречивых новостных сигналах.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1%, отыгрывая налоговый план президента США Джо Байдена, который предлагает заплатить за масштабный пакет мер по развитию инфраструктуры страны за счет повышения налога на прибыль корпораций. Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь заявил, что что финансовый регулятор не прекратит активно поддерживать экономику США.
Азиатские биржи в пятницу теряют до 0,8% по основным индексам на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в регионе. Так, например, правительство Японии усиливает ограничительным меры в связи с ростом заражений в трех префектурах. Также участники торгов обратили внимание на статистику по экономике Китая. Индекс потребительских цен (CPI) в стране в марте вырос на 0,4% в годовом выражении, что оказалось больше ожиданий. При этом в месячном выражении CPI снизился на 0,5% при прогнозируемом сокращении на 0,4%.
Европейские рынки сменили направление движения и идут вниз, несмотря на оптимизм участников торгов относительно перспектив восстановления глобальной экономики.
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