Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:44

Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в пятницу 9 апреля к 15.56 GMT+3 снижалась на 0,5% до 62,9 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» продолжают отыгрывать опасения по поводу снижения спроса на углеводороды в условиях ожидаемой третьей волны коронавируса в мире и связанных с ним ограничений.



Инвесторы также продолжают следить за переговорным процессом по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Его успешный ход будет повышать вероятность снятия американских санкций с Исламской республики и увеличения предложения нефти на мировом рынке за счет Ирана. Наконец, текущее укрепление доллара традиционно работает как фактор давления на нефтяные котировки.



Курс евро против доллара к 16.23 GMT+3 курс снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,3% и равнялся 1,1878 доллара. Инвесторов разочаровала статистика из Германии, Франции и Испании, что надавило на евро. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале снизился на 1,6% в месячном выражении, во Франции - на 4,7%, хотя в обеих странах ожидался рост показателя. В Испании промышленность сократилась на 2,1% вместо ожидавшихся 1,3%.



Между тем, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман от имени Саудовской Аравии заявляет об уверенности в правильности решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти в следующие три месяца. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в четвертом квартале 2020 года упали на 27% в годовом исчислении из-за увеличения надбавок к цене на газ на оптовом азиатском рынке по сравнению с Европой, что привело к перенаправлению СПГ на азиатские рынки, оценили эксперты Еврокомиссии.



Общий объем импорта СПГ в Евросоюз в 2020 году составил 84 миллиарда кубометров против 88 миллиардов в 2019 году. США поставили в ЕС 19 миллиардов кубометров СПГ, за ними следуют Катар с 18 миллиардами. Крупнейшими потребителями СПГ в регионе при этом оказались Испания (21 миллиард), Франция (20 миллиардов) и Италия (12 миллиардов кубометров). Евросоюз, включающий в себя 27 стран, в прошлом году оказался третьим по величине импортером СПГ после Японии и Китая.



Чистый импорт природного газа в ЕС в четвертом квартале прошлого года составил 84 миллиарда кубометров. В целом по году он равнялся 326 миллиардов кубометров, снизившись с 358 миллиардов в 2019 году. Англо-голландская Royal Dutch Shell оценивает в 200 миллионов долларов возможные потери из-за сильных холодов, накрывших американский штат Техас в феврале.





Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России