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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:56
Мировые фондовые рынки в пятницу продолжают колебаться на поступающих на торговые площадки противоречивых новостных сигналах.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1%, отыгрывая налоговый план президента США Джо Байдена, который предлагает заплатить за масштабный пакет мер по развитию инфраструктуры страны за счет повышения налога на прибыль корпораций. Кроме того, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь заявил, что что финансовый регулятор не прекратит активно поддерживать экономику США.
Азиатские биржи в пятницу теряют до 0,8% по основным индексам на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в регионе. Так, например, правительство Японии усиливает ограничительным меры в связи с ростом заражений в трех префектурах. Также участники торгов обратили внимание на статистику по экономике Китая. Индекс потребительских цен (CPI) в стране в марте вырос на 0,4% в годовом выражении, что оказалось больше ожиданий. При этом в месячном выражении CPI снизился на 0,5% при прогнозируемом сокращении на 0,4%.
Европейские рынки сменили направление движения и идут вниз, несмотря на оптимизм участников торгов относительно перспектив восстановления глобальной экономики.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:44
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в пятницу 9 апреля к 15.56 GMT+3 снижалась на 0,5% до 62,9 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» продолжают отыгрывать опасения по поводу снижения спроса на углеводороды в условиях ожидаемой третьей волны коронавируса в мире и связанных с ним ограничений.
Инвесторы также продолжают следить за переговорным процессом по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Его успешный ход будет повышать вероятность снятия американских санкций с Исламской республики и увеличения предложения нефти на мировом рынке за счет Ирана. Наконец, текущее укрепление доллара традиционно работает как фактор давления на нефтяные котировки.
Курс евро против доллара к 16.23 GMT+3 курс снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,3% и равнялся 1,1878 доллара. Инвесторов разочаровала статистика из Германии, Франции и Испании, что надавило на евро. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в феврале снизился на 1,6% в месячном выражении, во Франции - на 4,7%, хотя в обеих странах ожидался рост показателя. В Испании промышленность сократилась на 2,1% вместо ожидавшихся 1,3%.
Между тем, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман от имени Саудовской Аравии заявляет об уверенности в правильности решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти в следующие три месяца. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в четвертом квартале 2020 года упали на 27% в годовом исчислении из-за увеличения надбавок к цене на газ на оптовом азиатском рынке по сравнению с Европой, что привело к перенаправлению СПГ на азиатские рынки, оценили эксперты Еврокомиссии.
Общий объем импорта СПГ в Евросоюз в 2020 году составил 84 миллиарда кубометров против 88 миллиардов в 2019 году. США поставили в ЕС 19 миллиардов кубометров СПГ, за ними следуют Катар с 18 миллиардами. Крупнейшими потребителями СПГ в регионе при этом оказались Испания (21 миллиард), Франция (20 миллиардов) и Италия (12 миллиардов кубометров). Евросоюз, включающий в себя 27 стран, в прошлом году оказался третьим по величине импортером СПГ после Японии и Китая.
Чистый импорт природного газа в ЕС в четвертом квартале прошлого года составил 84 миллиарда кубометров. В целом по году он равнялся 326 миллиардов кубометров, снизившись с 358 миллиардов в 2019 году. Англо-голландская Royal Dutch Shell оценивает в 200 миллионов долларов возможные потери из-за сильных холодов, накрывших американский штат Техас в феврале.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 09:34
Курс украинской гривны продолжает колебаться ниже отметки 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,94.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что снижение экономики Украины в январе-феврале текущего года составило 2,8%. В прошлом году этот показатель достиг 4%, на 2021 год прогнозировался рост на уровне 4,6%. Парламент Украины также ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией 7,3% и ожидаемым ростом экономики в 4,6%.
Вместе с тем, неплохой новостью для рынка стало сообщение о том, в Украине до конца года планируется сделать около 47 млн прививок от коронавирусной инфекции.
Можно ожидать, что гривна вскоре продолжит колебаться, не уступая американской валюте отметку 28 гривен за доллар.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:04
Основные криптовалюты в понедельник вновь откатились вниз после того, как ранее они совершили очередной скачок наверх - биткоин вновь поднимался выше психологической отметки 60000 долларов.
Хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что мессенджер Telegram начал выплачивать долги тем инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которые после ее закрытия решили не забирать деньги, а оставить их в качестве займа и через год и получить 110% от суммы. После краткосрочного взлета к новым максимумам криптовалюты перешли к коррекционному снижению.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 1,2% - до 59869 долларов с капитализацией 1,18 трлн долларов. Ethereum ослабел на 0,5% - до 2134 долларов при капитализации 247,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 8,1% - до 1,3299 доллара, его капитализация составила 60,5 млрд долларов. Litecoin подешевел на 0,6% - до 252,1 доллара с капитализацией 16,8 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,1 трлн долларов.
Вероятно, в ближайшее время основные криптовалюты продолжат идти вниз, хотя в дальнейшем не исключен и возврат к восходящему движению. Пока же биткоин будет торговаться ниже отметки 60000 долларов, Ethereum - около 2100 долларов, XRP - возле уровня 1,3 доллара, а Litecoin - у 250 долларов.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:06
Курс тенге продолжает снижаться по отношению к доллару, на Казахстанской фондовой бирже в понедельник он ослабел на 0,15 тенге, до 433,32 тенге.
Негативная динамика наблюдается на фоне падения мировых цен на нефть. Между тем, Казахстан договорился с Турцией о том, что будет производить собственную вакцину от коронавируса на ее производственных базах.
Но давление на тенге оказывает отрицательная динамика нефтяных котировок, которые идут вниз из-за сохранения опасений относительно перспектив спроса на сырье. Это происходит в условиях ослабления ограничений добычи нефти ОПЕК+ и новостей об ухудшении ситуации с коронавирусом и ужесточения карантинных ограничений в ряде стран Европы, а также высоких темпов заболеваемости в Индии.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит демонстрировать негативную динамику котировок и может вскоре снизиться до отметок 434-435 тенге.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:53
Мировые фондовые рынки в понедельник движутся разнонаправленно, инвесторы сохраняют настороженность в связи с распространением коронавируса, но американская статистика при этом все же поддерживает рынки.
Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1%, вновь обновив исторические рекорды. Позитивные настроения инвесторов подхлестнула статистика по рынку труда и данные по деловой активности в сфере услуг США. А в протоколе мартовской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США регулятор отметил улучшение ситуации в экономике и здравоохранении страны.
Азиатские биржи в понедельник снижаются до 1,1% на фоне продолжающегося роста числа инфицированных коронавирусом в регионе. Наиболее тяжелой эпидемиологическая обстановка остается в Индии. Кроме того, карантинные ограничения продолжают ужесточаться и в Японии, а темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции остаются низкими.
Европейские рынки выглядят относительно неплохо, хотя и движутся разнонаправленно, несмотря на слабую статистику по промышленному производству в некоторых странах еврозоны. Этот показатель в Германии, Франции и Испании в феврале снизился, вопреки ожиданиям роста. Давление на британский фондовый индекс FTSE 100 оказали новости из Великобритании, где скончался супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филип.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 17:12
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в понедельник 12 апреля к 16.33 GMT+3 росла на 1,7% до 64 долларов за баррель марки Brent.
Игроки рынка «черного золота» в качестве повода для роста нефтяных котировок выбрали сообщения об ускорении темпов вакцинации, которая начинает отмечаться в большей части стран мира. Это дает надежду на более быстрое снятие коронавирусных ограничений и увеличение спроса на углеводороды.
Между тем, Азербайджан в марте перевыполнил обязательства соглашения ОПЕК+: добыча нефти составила 592,1 тысячи баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. По сделке, Азербайджан может добывать 595 тысяч баррелей в сутки. В рамках нового соглашения ОПЕК+ страна нарастит в мае суточную добычу нефти на 8 тысяч баррелей, в июне - на 7 тысяч, в июле - на 10 тысяч баррелей в сутки. Сокращение добычи нефти к уровням октября 2018 года в мае составит 115 тысяч баррелей в сутки, в июне - 108 тысяч баррелей в сутки, в июле - 98 тысяч баррелей в сутки.
Саудовская Saudi Aramco заключила соглашение о продаже за 12,4 миллиарда долларов 49% в дочерней компании Aramco Oil Pipelines Company консорциуму во главе с американской EIG Global Energy Partners. Общая стоимость новой структуры - Oil Pipelines - оценивается примерно в 25,3 миллиарда долларов. В рамках сделки Aramco Oil Pipelines Company получит на 25 лет в аренду право пользования нефтепроводной инфраструктурой Aramco.
В свою очередь, для Aramco будет установлен квартальный тариф на прокачку нефти, зависящий от объема, и минимальный объем прокачки. Речь идет о действующих и будущих нефтепроводах. За Aramco (51%) при этом сохранится полное владение и операционный контроль над нефтепроводной системой.
Глава минэнерго Турции Фатих Дёнмез сообщил, что обсудил с министром нефти и газа правительства национального единства Ливии Мухаммедом Ахмедом Оуном углубление сотрудничества в нефтегазовой отрасли.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:38
Курс украинской гривны чуть приблизился к отметке 28 гривен за доллар, но все же не сдает ее, торгуясь на уровне 27,97.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Нацбанка Украины о том, что он не имеет разногласий с миссией Международного валютного фонда (МВФ) по пересмотру программы кредитования Ранее минфин Украины сообщал, что Киев ожидает в ближайшие два месяца заключения договоренности на уровне персонала с МВФ по программе кредитования. Ожидается, что Украина может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.
Кроме того, страна может дополнительно получить от МВФ около 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна пока не пробьет отметку 28 гривен за доллар и продолжит колебаться возле этого уровня.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:04
Основные криптовалюты во вторник обновляют свои исторические максимумы, активно продвигаясь наверх во главе с биткоином, который поднялся практически до отметки 61000 долларов.
На фоне повышенной активности участников рынка его капитализация перевалила за 2 трлн долларов. Ярко выраженная позитивная динамика объясняется благоприятным настроем инвесторов в ожидании листинга крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase. А другая цифровая торговая площадка Binance запускает торги биржевыми токенами, привязанными к акциям компаний. Первыми начнут торговаться токены Tesla.
В результате поступления на рынок этих известий курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 1,9% - до 60877 долларов с капитализацией 1,14 трлн долларов. Ethereum подорожал на 1,7% - до 2169 долларов при капитализации 250,7 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 6,9% - до 1,44 доллара, его капитализация составила 65,1 млрд долларов. Litecoin потяжелел на 1,1% - до 251,3 доллара с капитализацией 16,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,1 трлн долларов.
В ближайшей перспективе основные криптовалюты могут пойти на штурм новых исторических максимумов. Биткоин теперь имеет шансы пробить уровень 62000 долларов, Ethereum - дорасти до 2300 долларов, XRP - до 1,5 доллара, а Litecoin - до 255 долларов.
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