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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:31

Инвесторы на мировых рынках вновь растеряны

Мировые фондовые рынки во вторник вновь движутся без единой динамики, инвесторы растерянные из-за противоречивых факторов, влияющих на рынки.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,4% в рамках коррекции к активному росту предыдущих дней. Ранее биржевые индикаторы Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические рекорды на данных сильных данных статистики и ожиданиях по поддерживающим мерам экономики США. Сейчас участники рынка ждут старта сезона отчетностей крупнейших американских компаний. На среду запланирован выход данных по инвестгигантам JPMorgan., Wells Fargo и Goldman Sachs.

Азиатские биржи во вторник прибавляют до 1,1% на фоне публикации китайской экономической статистики. Экспорт страны в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт - на 38,1%, тогда как на рынке прогнозировали чуть больший рост объема экспорта, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Европейские рынки смотрятся скорее негативно в том числе и из-за укрепления евро и фунта стерлингов к доллару, так как более дорогая национальная валюта сдерживает стоимость акций компаний-экспортеров.


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