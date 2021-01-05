Мировые фондовые рынки во вторник вновь движутся без единой динамики, инвесторы растерянные из-за противоречивых факторов, влияющих на рынки.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,4% в рамках коррекции к активному росту предыдущих дней. Ранее биржевые индикаторы Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические рекорды на данных сильных данных статистики и ожиданиях по поддерживающим мерам экономики США. Сейчас участники рынка ждут старта сезона отчетностей крупнейших американских компаний. На среду запланирован выход данных по инвестгигантам JPMorgan., Wells Fargo и Goldman Sachs.
Азиатские биржи во вторник прибавляют до 1,1% на фоне публикации китайской экономической статистики. Экспорт страны в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт - на 38,1%, тогда как на рынке прогнозировали чуть больший рост объема экспорта, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Европейские рынки смотрятся скорее негативно в том числе и из-за укрепления евро и фунта стерлингов к доллару, так как более дорогая национальная валюта сдерживает стоимость акций компаний-экспортеров.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России