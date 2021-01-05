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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:31
Мировые фондовые рынки во вторник вновь движутся без единой динамики, инвесторы растерянные из-за противоречивых факторов, влияющих на рынки.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,4% в рамках коррекции к активному росту предыдущих дней. Ранее биржевые индикаторы Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические рекорды на данных сильных данных статистики и ожиданиях по поддерживающим мерам экономики США. Сейчас участники рынка ждут старта сезона отчетностей крупнейших американских компаний. На среду запланирован выход данных по инвестгигантам JPMorgan., Wells Fargo и Goldman Sachs.
Азиатские биржи во вторник прибавляют до 1,1% на фоне публикации китайской экономической статистики. Экспорт страны в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт - на 38,1%, тогда как на рынке прогнозировали чуть больший рост объема экспорта, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Европейские рынки смотрятся скорее негативно в том числе и из-за укрепления евро и фунта стерлингов к доллару, так как более дорогая национальная валюта сдерживает стоимость акций компаний-экспортеров.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:57
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) во вторник 13 апреля к 15.18 GMT+3 росла на 1% до 63,9 доллара за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» отыгрывают позитивные данные по Китаю.
Так, за первый квартал импорт нефти в эту страну увеличился на 9,5% в годовом исчислении до 139,2 миллиона тонн нефти, природного газа - на 19,6% до 29,38 миллиона тонн. В денежном выражении поставки соответствовали 56,6 миллиарда долларов (снижение на 3,9% в годовом исчислении) и 10,3 миллиарда долларов (рост на 7,3%). При этом импорт угля за квартал сократился на 28,5% до 68,4 миллиона тонн, что в стоимостном выражении составило 4,8 миллиарда долларов (падение на 31,7% в годовом исчислении). В марте Поднебесная импортировала 49,65 миллиона тонн нефти на 22,21 миллиарда долларов и 8,7 миллиона тонн природного газа на 3,05 миллиарда долларов.
Минэнерго США ожидает в мае роста добычи нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны на 13 тысяч баррелей (0,2%) до 7,613 миллиона баррелей в сутки. Добыча на месторождении Permian вырастет на 52 тысячи баррелей до 4,466 миллиона баррелей в сутки, на Appalachia - на 1 тысячу до 128 тысяч в сутки, добыча на Haynesville останется на уровне 32 тысячи баррелей в сутки.
На месторождении Bakken ожидается снижение добычи на 12 тысяч до 1,105 миллиона баррелей в сутки, на 10 тысяч баррелей - на месторождении Anadarko, а на Eagle Ford и Niobrara - на 9 тысяч на каждом, до 1,037 миллиона и 518 тысяч соответственно. Общее сокращение добычи газа на всех этих месторождениях в мае составит 149 миллионов кубических футов до 82,783 миллиарда кубических футов в сутки, оценивает минэнерго.
Общее число незавершенных скважин на крупнейших месторождениях нефтегазодобывающих регионов США в марте уменьшилось к февралю на 177 штук до 6912. Большой запас таких скважин может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности. Британская BP объявила об открытии нового месторождения нефти на участке Puma West в глубоководной зоне Мексиканского залива. Бурение скважины проходило силами Chevron U.S.A. и Talos Energy, которые являются совладельцами участка Puma West.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:32
Курс украинской гривны опустился ниже отметки 28 гривен за доллар и торгуется на уровне 28,09 в основном на фоне сложной ситуации с коронавирусом в стране.
Между тем парламент Украины отказался отменить правительственный закон, возобновляющий проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации, которые были остановлены из-за пандемии.
Можно ожидать, что национальная валюта в ближайшее время продолжит оставаться под давлением из-за распространения коронавируса в Украине и на фоне принятия новых ограничительных мер в стране.
Вероятно, пока гривна не сможет вернуться себе психологическую отметку 28 гривен за доллар, но и вряд ли далеко отойдет от этого уровня.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:08
Основные криптовалюты в среду продолжают свое ралли, биткоин почти дошел до отметки 64000 долларов, а котировки XRP подскочили на 25%. Такой бурный рост ознаменован рядом важных событий для рынка, которые запланированы на среду.
В частности, на бирже Nasdaq состоится прямой листинг Coinbase Global Inc с c оценкой в 100 млрд долларов. Это больше, чем у Нью-Йоркской фондовой биржи и самой Nasdaq вместе взятых.
На 14 апреля также запланировано обновление сети Ethereum под названием Berlin, которое усовершенствует алгоритм расчета комиссий за транзакции. Также хорошей новостью стало и сообщение о том, что японский SBI Holdings запускает фонд для инвестиций в блокчейн-стартапы.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 5,4% - до 63767 долларов с капитализацией 1,2 трлн долларов. Ethereum подорожал на 8,4% - до 2344 долларов при капитализации 270,7 млрд долларов. XRP подскочил в цене сразу на 25%, что связано с успехами компании Ripple в судебных разбирательствах с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Цена этой криптовалюты дошла до отметки 1,81 доллара, а капитализация составила 82,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 11,4% - до 278,7 доллара с капитализацией 18,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,22 трлн долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе рынок продолжит бурный рост и обновление новых исторических вершин. Биткоин теперь может подняться выше 64000 долларов, Ethereum пробить максимум 2400 долларов, XRP - 2 доллара, а Litecoin - отметку 280 долларов.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:44
Курс тенге достаточно сильно вырос на Казахстанской фондовой бирже в среду, отвоевав у доллара сразу 2,47 тенге и поднявшись до отметки 431,11 тенге.
Позитивная динамика наблюдается в основном за счет подъема мировых цен на нефть. Но, кроме того, согласно официальным заявлениям. Казахстан планирует в сентябре завершить вакцинацию от коронавируса 10 млн граждан.
Между тем котировки нефти идут наверх на оптимизме инвесторов относительно роста спроса на сырье в мире. Позднее в среду минэнерго США сообщит официальные данные о запасах нефти в стране. Этот показатель повлияют на дальнейшую динамику нефтяных котировок.
Курс тенге в ближайшей перспективе может еще подрасти по мере подъема мировых цен на нефть и подняться до отметок 430-431 тенге за доллар.
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