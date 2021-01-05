Додано: Вів 13 кві, 2021 14:57

Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) во вторник 13 апреля к 15.18 GMT+3 росла на 1% до 63,9 доллара за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» отыгрывают позитивные данные по Китаю.



Так, за первый квартал импорт нефти в эту страну увеличился на 9,5% в годовом исчислении до 139,2 миллиона тонн нефти, природного газа - на 19,6% до 29,38 миллиона тонн. В денежном выражении поставки соответствовали 56,6 миллиарда долларов (снижение на 3,9% в годовом исчислении) и 10,3 миллиарда долларов (рост на 7,3%). При этом импорт угля за квартал сократился на 28,5% до 68,4 миллиона тонн, что в стоимостном выражении составило 4,8 миллиарда долларов (падение на 31,7% в годовом исчислении). В марте Поднебесная импортировала 49,65 миллиона тонн нефти на 22,21 миллиарда долларов и 8,7 миллиона тонн природного газа на 3,05 миллиарда долларов.



Минэнерго США ожидает в мае роста добычи нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны на 13 тысяч баррелей (0,2%) до 7,613 миллиона баррелей в сутки. Добыча на месторождении Permian вырастет на 52 тысячи баррелей до 4,466 миллиона баррелей в сутки, на Appalachia - на 1 тысячу до 128 тысяч в сутки, добыча на Haynesville останется на уровне 32 тысячи баррелей в сутки.



На месторождении Bakken ожидается снижение добычи на 12 тысяч до 1,105 миллиона баррелей в сутки, на 10 тысяч баррелей - на месторождении Anadarko, а на Eagle Ford и Niobrara - на 9 тысяч на каждом, до 1,037 миллиона и 518 тысяч соответственно. Общее сокращение добычи газа на всех этих месторождениях в мае составит 149 миллионов кубических футов до 82,783 миллиарда кубических футов в сутки, оценивает минэнерго.



Общее число незавершенных скважин на крупнейших месторождениях нефтегазодобывающих регионов США в марте уменьшилось к февралю на 177 штук до 6912. Большой запас таких скважин может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности. Британская BP объявила об открытии нового месторождения нефти на участке Puma West в глубоководной зоне Мексиканского залива. Бурение скважины проходило силами Chevron U.S.A. и Talos Energy, которые являются совладельцами участка Puma West.





Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России