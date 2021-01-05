Додано: Сер 14 кві, 2021 16:29

Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в среду 14 апреля к 16.30 GMT+3 росла на 2,1% до 65 долларов за баррель марки Brent – к максимуму с 1 апреля.



Участники рынка «черного золота» отыгрывают оценки Американского института нефти (API) о падении на прошлой неделе запасов нефти в стране на 3,61 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США выйдут позже в среду, эксперты ожидают, что ведомство зафиксирует снижение запасов на 2,9 миллиона баррелей.



Между тем, ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 100 тысяч баррелей до 6 миллионов баррелей, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК оценивает снижение спроса в 2020 году в 9,5 миллиона баррелей - до 90,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК практически не изменила прогноз по добыче нефти странами, не входящими в картель на 2021 год, ожидает роста на 930 тысяч баррелей до 63,83 миллиона баррелей в сутки. При этом картелем сохранен прогноз по снижению добычи нефти в США в 2021 году - на 70 тысяч баррелей – до 11,24 миллиона баррелей в сутки. Сама ОПЕК в марте увеличила добычу нефти на 2 миллиона баррелей - до 25,04 миллиона в сутки. Обязательства по сделке ОПЕК+ были перевыполнены на 24%.



Основной вклад в рост добычи внес Иран, который не имеет обязательств по сделке ОПЕК+ и на соблюдении соглашения альянса это не отразилось. Исламская республика в марте нарастила добычу на 137 тысяч баррелей до 2,304 миллиона баррелей в сутки. Доля стран ОПЕК в глобальной добыче нефти в марте упала на 0,1 процентный пункт к февралю до 26,9%. Мировая добыча нефти в марте выросла на 1,22 миллиона баррелей к февралю до 93,23 миллиона баррелей в сутки. В годовом исчислении зафиксирован провал показателя на 7,22 миллиона баррелей.



Добыча странами вне ОПЕК в марте составила 68,19 миллиона баррелей в сутки (+1,02 миллиона баррелей r февралю, но -3,79 миллиона к марту 2020 года). Основной вклад внесли США: 930 тысяч баррелей в сутки, восстанавливавшие добычу после аномальных февральских холодов. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в феврале снизились на 44,9 миллиона баррелей до 2,978 миллиарда баррелей, что на 57 миллионов баррелей выше среднего уровня за 2015-2019 годы и на 29 миллионов выше среднего за последние 5 лет, оценила ОПЕК. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было целью сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.





Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России