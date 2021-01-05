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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:31
Мировые фондовые рынки во вторник вновь движутся без единой динамики, инвесторы растерянные из-за противоречивых факторов, влияющих на рынки.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,4% в рамках коррекции к активному росту предыдущих дней. Ранее биржевые индикаторы Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические рекорды на данных сильных данных статистики и ожиданиях по поддерживающим мерам экономики США. Сейчас участники рынка ждут старта сезона отчетностей крупнейших американских компаний. На среду запланирован выход данных по инвестгигантам JPMorgan., Wells Fargo и Goldman Sachs.
Азиатские биржи во вторник прибавляют до 1,1% на фоне публикации китайской экономической статистики. Экспорт страны в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт - на 38,1%, тогда как на рынке прогнозировали чуть больший рост объема экспорта, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Европейские рынки смотрятся скорее негативно в том числе и из-за укрепления евро и фунта стерлингов к доллару, так как более дорогая национальная валюта сдерживает стоимость акций компаний-экспортеров.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:57
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) во вторник 13 апреля к 15.18 GMT+3 росла на 1% до 63,9 доллара за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» отыгрывают позитивные данные по Китаю.
Так, за первый квартал импорт нефти в эту страну увеличился на 9,5% в годовом исчислении до 139,2 миллиона тонн нефти, природного газа - на 19,6% до 29,38 миллиона тонн. В денежном выражении поставки соответствовали 56,6 миллиарда долларов (снижение на 3,9% в годовом исчислении) и 10,3 миллиарда долларов (рост на 7,3%). При этом импорт угля за квартал сократился на 28,5% до 68,4 миллиона тонн, что в стоимостном выражении составило 4,8 миллиарда долларов (падение на 31,7% в годовом исчислении). В марте Поднебесная импортировала 49,65 миллиона тонн нефти на 22,21 миллиарда долларов и 8,7 миллиона тонн природного газа на 3,05 миллиарда долларов.
Минэнерго США ожидает в мае роста добычи нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны на 13 тысяч баррелей (0,2%) до 7,613 миллиона баррелей в сутки. Добыча на месторождении Permian вырастет на 52 тысячи баррелей до 4,466 миллиона баррелей в сутки, на Appalachia - на 1 тысячу до 128 тысяч в сутки, добыча на Haynesville останется на уровне 32 тысячи баррелей в сутки.
На месторождении Bakken ожидается снижение добычи на 12 тысяч до 1,105 миллиона баррелей в сутки, на 10 тысяч баррелей - на месторождении Anadarko, а на Eagle Ford и Niobrara - на 9 тысяч на каждом, до 1,037 миллиона и 518 тысяч соответственно. Общее сокращение добычи газа на всех этих месторождениях в мае составит 149 миллионов кубических футов до 82,783 миллиарда кубических футов в сутки, оценивает минэнерго.
Общее число незавершенных скважин на крупнейших месторождениях нефтегазодобывающих регионов США в марте уменьшилось к февралю на 177 штук до 6912. Большой запас таких скважин может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности. Британская BP объявила об открытии нового месторождения нефти на участке Puma West в глубоководной зоне Мексиканского залива. Бурение скважины проходило силами Chevron U.S.A. и Talos Energy, которые являются совладельцами участка Puma West.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:32
Курс украинской гривны опустился ниже отметки 28 гривен за доллар и торгуется на уровне 28,09 в основном на фоне сложной ситуации с коронавирусом в стране.
Между тем парламент Украины отказался отменить правительственный закон, возобновляющий проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации, которые были остановлены из-за пандемии.
Можно ожидать, что национальная валюта в ближайшее время продолжит оставаться под давлением из-за распространения коронавируса в Украине и на фоне принятия новых ограничительных мер в стране.
Вероятно, пока гривна не сможет вернуться себе психологическую отметку 28 гривен за доллар, но и вряд ли далеко отойдет от этого уровня.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:08
Основные криптовалюты в среду продолжают свое ралли, биткоин почти дошел до отметки 64000 долларов, а котировки XRP подскочили на 25%. Такой бурный рост ознаменован рядом важных событий для рынка, которые запланированы на среду.
В частности, на бирже Nasdaq состоится прямой листинг Coinbase Global Inc с c оценкой в 100 млрд долларов. Это больше, чем у Нью-Йоркской фондовой биржи и самой Nasdaq вместе взятых.
На 14 апреля также запланировано обновление сети Ethereum под названием Berlin, которое усовершенствует алгоритм расчета комиссий за транзакции. Также хорошей новостью стало и сообщение о том, что японский SBI Holdings запускает фонд для инвестиций в блокчейн-стартапы.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 5,4% - до 63767 долларов с капитализацией 1,2 трлн долларов. Ethereum подорожал на 8,4% - до 2344 долларов при капитализации 270,7 млрд долларов. XRP подскочил в цене сразу на 25%, что связано с успехами компании Ripple в судебных разбирательствах с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Цена этой криптовалюты дошла до отметки 1,81 доллара, а капитализация составила 82,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 11,4% - до 278,7 доллара с капитализацией 18,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,22 трлн долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе рынок продолжит бурный рост и обновление новых исторических вершин. Биткоин теперь может подняться выше 64000 долларов, Ethereum пробить максимум 2400 долларов, XRP - 2 доллара, а Litecoin - отметку 280 долларов.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 10:44
Курс тенге достаточно сильно вырос на Казахстанской фондовой бирже в среду, отвоевав у доллара сразу 2,47 тенге и поднявшись до отметки 431,11 тенге.
Позитивная динамика наблюдается в основном за счет подъема мировых цен на нефть. Но, кроме того, согласно официальным заявлениям. Казахстан планирует в сентябре завершить вакцинацию от коронавируса 10 млн граждан.
Между тем котировки нефти идут наверх на оптимизме инвесторов относительно роста спроса на сырье в мире. Позднее в среду минэнерго США сообщит официальные данные о запасах нефти в стране. Этот показатель повлияют на дальнейшую динамику нефтяных котировок.
Курс тенге в ближайшей перспективе может еще подрасти по мере подъема мировых цен на нефть и подняться до отметок 430-431 тенге за доллар.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:26
Мировые фондовые рынки в среду в основном смотрятся неплохо в то время, как инвесторы ждут отчетностей крупнейших компаний США.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1,1%, несмотря на новости о приостановке использования вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson. На текущей неделе ожидается старт сезона финансовых отчетностей, первыми о результатах квартала отчитаются крупные американские банки.
Азиатские биржи в среду растут до 1,3% по основным индексам вслед за американскими рынками. При этом они по-прежнему остаются под влиянием новостей о коронавирусе. Несмотря на то, что инвесторы надеются на позитивный эффект от вакцинации, число заразившихся людей продолжает расти и многие страны вновь ужесточают карантинные ограничения.
Европейские рынки движутся разнонаправленно после того, как свою отчетность опубликовал французский производитель предметов роскоши LVMH. Выручка компании в первом квартале увеличилась на 32% выражении, до 13,96 млрд евро. Инвесторы обратили внимание и на разнонаправленную статистику по экономике региона. В Великобритании объем промышленного производства в феврале вырос на 1% к январю, а в годовом выражении - упал на 3,5%. Оба показателя оказались при лучше прогнозов. А индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал до 70,7 пункта (первое падение показателя с осени) с 76,6 пункта в марте, тогда как на рынке ожидали роста до 79 пунктов.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 16:29
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в среду 14 апреля к 16.30 GMT+3 росла на 2,1% до 65 долларов за баррель марки Brent – к максимуму с 1 апреля.
Участники рынка «черного золота» отыгрывают оценки Американского института нефти (API) о падении на прошлой неделе запасов нефти в стране на 3,61 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США выйдут позже в среду, эксперты ожидают, что ведомство зафиксирует снижение запасов на 2,9 миллиона баррелей.
Между тем, ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 100 тысяч баррелей до 6 миллионов баррелей, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК оценивает снижение спроса в 2020 году в 9,5 миллиона баррелей - до 90,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК практически не изменила прогноз по добыче нефти странами, не входящими в картель на 2021 год, ожидает роста на 930 тысяч баррелей до 63,83 миллиона баррелей в сутки. При этом картелем сохранен прогноз по снижению добычи нефти в США в 2021 году - на 70 тысяч баррелей – до 11,24 миллиона баррелей в сутки. Сама ОПЕК в марте увеличила добычу нефти на 2 миллиона баррелей - до 25,04 миллиона в сутки. Обязательства по сделке ОПЕК+ были перевыполнены на 24%.
Основной вклад в рост добычи внес Иран, который не имеет обязательств по сделке ОПЕК+ и на соблюдении соглашения альянса это не отразилось. Исламская республика в марте нарастила добычу на 137 тысяч баррелей до 2,304 миллиона баррелей в сутки. Доля стран ОПЕК в глобальной добыче нефти в марте упала на 0,1 процентный пункт к февралю до 26,9%. Мировая добыча нефти в марте выросла на 1,22 миллиона баррелей к февралю до 93,23 миллиона баррелей в сутки. В годовом исчислении зафиксирован провал показателя на 7,22 миллиона баррелей.
Добыча странами вне ОПЕК в марте составила 68,19 миллиона баррелей в сутки (+1,02 миллиона баррелей r февралю, но -3,79 миллиона к марту 2020 года). Основной вклад внесли США: 930 тысяч баррелей в сутки, восстанавливавшие добычу после аномальных февральских холодов. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в феврале снизились на 44,9 миллиона баррелей до 2,978 миллиарда баррелей, что на 57 миллионов баррелей выше среднего уровня за 2015-2019 годы и на 29 миллионов выше среднего за последние 5 лет, оценила ОПЕК. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было целью сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:53
Курс украинской гривны вновь вернул себе отметку 28 гривен за доллар и торгуется на уровне 27,93 после того, как премьер-министр Украины обсудил со Всемирным банком вакцинацию от коронавирусной инфекции и реформы в стране, в частности трансформацию украинских угольных регионов.
Всемирный банк отметил, что он остается надежным партнером для Украины и готов расширять сотрудничество с ней.
В ближайшей перспективе гривна, скорее всего, продолжит колебаться около отметки 28 гривен за доллар, попеременно то оставляя ее, то возвращая себе снова.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:58
Основные криптовалюты в четверг немного отошли вниз от ранее достигнутых новых исторических вершин.
Накануне биткоин практически добрался до отметки 64000 долларов, а крипторынок в целом обошел по своей рыночной капитализации, которая составила 2,25 трлн долларов, компанию Apple.
Поводом для оптимизма стало удачное IPO, которое провела крупнейшая в США крипбиржа Coinbase на торговой площадке Nasdaq. В первые минуты торгов акции подорожали больше чем на 60% по сравнению с установленной перед листингом ценой (250 долларов), а капитализация компании превысила 100 млрд долларов.
Тем не менее, отыгрыв этот позитив и перейдя к некоторой коррекции, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 0,8% - до 63209 долларов с капитализацией 1,18 трлн долларов. Ethereum подешевел на 3,6% - до 2457 долларов при капитализации 284,7 млрд долларов. XRP опустился в цене на 10,2% - до 1,476 доллара, его капитализация составила 79,8 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,7% - до 276,6 доллара с капитализацией 18,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,24 трлн долларов.
В ближайшее время на рынке может продолжиться небольшая коррекция. Но, тем не менее, биткоин, вероятно, будет держаться выше 60000 долларов, Ethereum не опустится ниже 2400 долларов, XRP останется у отметки 1,5 доллара, а Litecoin - около уровня 280 долларов.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 11:20
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг вырос к доллару сразу на 1,31 тенге, до 429,67 тенге после того, как мировые цены на нефть подскочили на 5% на фоне данных минэнерго США о запасах нефти в стране.
Этот показатель за неделю рекордно сократился с февраля - на 5,9 млн баррелей, до 492,4 млн баррелей, тогда как на рынке ожидали его снижения только на 2,9 млн баррелей. При этом давление на курс тенге продолжает оказывать сохраняющаяся сложная ситуация с распространением коронавируса в Казахстане.
Страна уже потратила на разработку и исследования собственных пяти вакцин 2,5 млрд тенге. Кроме того, Казахстан не будет проводить парад ко Дню Победы из-за коронавируса.
В ближайшей перспективе тенге, вероятно, продолжит ориентироваться скорее на динамику нефтяных котировок, чем на внутренние факторы, и может дорасти до отметок 428-429 тенге за доллар.
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