Мировые фондовые рынки в четверг вновь смотрятся в основном противоречиво, реагируя разнонаправленной динамикой на поступающие новостные сигналы.
Американские индексы накануне не показали единого движения после публикации отчетности крупнейших американских банков. О прибыли в первом квартале отчитались JP Morgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. У каждого из них чистая прибыль за этот период подскочила более чем в пять раз.
Азиатские биржи в четверг также движутся разнонаправленно на фоне сохранения опасений по поводу рисков ускорения инфляции, что станет сигналом мировым банкам для ужесточения денежно-кредитной политики и увеличению процентных ставок. При этом оптимизм инвесторов поддерживает рост цен на нефть, который достиг 5% после публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране.
Европейские рынки смотрятся позитивно в том числе и на данных статистики по экономике региона. Объем промышленного производства в странах еврозоны в феврале снизился на 1% в месячном выражении, что оказалось несколько лучше ожиданий. А в годовом выражении показатель сократился на 1,6% - хуже прогноза.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России