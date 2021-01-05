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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:57

Мировые рынки вновь колеблются на противоречивых новостях

Мировые фондовые рынки в четверг вновь смотрятся в основном противоречиво, реагируя разнонаправленной динамикой на поступающие новостные сигналы.

Американские индексы накануне не показали единого движения после публикации отчетности крупнейших американских банков. О прибыли в первом квартале отчитались JP Morgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. У каждого из них чистая прибыль за этот период подскочила более чем в пять раз.

Азиатские биржи в четверг также движутся разнонаправленно на фоне сохранения опасений по поводу рисков ускорения инфляции, что станет сигналом мировым банкам для ужесточения денежно-кредитной политики и увеличению процентных ставок. При этом оптимизм инвесторов поддерживает рост цен на нефть, который достиг 5% после публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране.

Европейские рынки смотрятся позитивно в том числе и на данных статистики по экономике региона. Объем промышленного производства в странах еврозоны в феврале снизился на 1% в месячном выражении, что оказалось несколько лучше ожиданий. А в годовом выражении показатель сократился на 1,6% - хуже прогноза.


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