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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:57

Мировые рынки вновь колеблются на противоречивых новостях

Мировые фондовые рынки в четверг вновь смотрятся в основном противоречиво, реагируя разнонаправленной динамикой на поступающие новостные сигналы.

Американские индексы накануне не показали единого движения после публикации отчетности крупнейших американских банков. О прибыли в первом квартале отчитались JP Morgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. У каждого из них чистая прибыль за этот период подскочила более чем в пять раз.

Азиатские биржи в четверг также движутся разнонаправленно на фоне сохранения опасений по поводу рисков ускорения инфляции, что станет сигналом мировым банкам для ужесточения денежно-кредитной политики и увеличению процентных ставок. При этом оптимизм инвесторов поддерживает рост цен на нефть, который достиг 5% после публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране.

Европейские рынки смотрятся позитивно в том числе и на данных статистики по экономике региона. Объем промышленного производства в странах еврозоны в феврале снизился на 1% в месячном выражении, что оказалось несколько лучше ожиданий. А в годовом выражении показатель сократился на 1,6% - хуже прогноза.


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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:41

Обзор: цена на нефть корректируется после скачка на 5%

Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в четверг 15 апреля к 16.30 GMT+3 снижалась на 0,5% до 66,3 долларов за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» корректируют вчерашний рост, превысивший 4,5%, отмечавшийся на фоне данных минэнерго США по еженедельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов в стране.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю рухнули на 5,9 миллиона (максимум с середины февраля) баррелей (1,2%) до 492,4 миллиона баррелей, оценило минэнерго. Эксперты прогнозировали снижение показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю повысились на 300 тысяч баррелей (0,1%) до 234,9 миллиона при прогнозе роста показателя на 800 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,1 миллиона баррелей (1,4%) до 143,5 миллиона при ожиданиях роста на 970 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США выросла до 85% против 84% неделей ранее, также оценило минэнерго.

Американский стратегический резерв нефти снизился на 1,1 миллиона баррелей (0,2%) до 636,7 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге при этом выросли до 46,7 миллиона баррелей с 46,3 миллиона. Добыча нефти в США за прошлую неделю поднялась до 11 миллионов баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,9 миллиона. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.

Между тем, альянс ОПЕК+ в марте выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 113%, в том числе страны ОПЕК - на 124%, государства вне ОПЕК - на 93%, оценило Международное энергетическое агентство (МЭА). Добыча нефти странами ОПЕК в марте выросла на 210 тысяч баррелей к февралю - до 25,05 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. Страны ОПЕК+, не входящие в сам картель, нарастили добычу на 60 тысяч баррелей, до 14,7 миллиона баррелей в сутки. МЭА понизило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+ на 2021 год и ожидает ее роста на 610 тысяч баррелей после падения на 1,3 миллиона баррелей в 2020 году.

МЭА ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей до 96,7 миллиона баррелей в сутки. В марте ожидался рост показателя на 5,5 миллиона баррелей. Добыча нефти в мире в марте выросла на 1,7 миллиона баррелей к февралю до 92,9 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. На США пришлось почти три четверти прироста.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале снизились в месячном исчислении на 55,8 миллиона баррелей до 2,977 миллиарда баррелей, что на 28,3 миллиона баррелей превышало среднюю величину за предыдущие 5 лет, оценило МЭА. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально является целью сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
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