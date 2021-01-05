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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 15 кві, 2021 11:57
Мировые фондовые рынки в четверг вновь смотрятся в основном противоречиво, реагируя разнонаправленной динамикой на поступающие новостные сигналы.
Американские индексы накануне не показали единого движения после публикации отчетности крупнейших американских банков. О прибыли в первом квартале отчитались JP Morgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. У каждого из них чистая прибыль за этот период подскочила более чем в пять раз.
Азиатские биржи в четверг также движутся разнонаправленно на фоне сохранения опасений по поводу рисков ускорения инфляции, что станет сигналом мировым банкам для ужесточения денежно-кредитной политики и увеличению процентных ставок. При этом оптимизм инвесторов поддерживает рост цен на нефть, который достиг 5% после публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране.
Европейские рынки смотрятся позитивно в том числе и на данных статистики по экономике региона. Объем промышленного производства в странах еврозоны в феврале снизился на 1% в месячном выражении, что оказалось несколько лучше ожиданий. А в годовом выражении показатель сократился на 1,6% - хуже прогноза.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:41
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в четверг 15 апреля к 16.30 GMT+3 снижалась на 0,5% до 66,3 долларов за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» корректируют вчерашний рост, превысивший 4,5%, отмечавшийся на фоне данных минэнерго США по еженедельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов в стране.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю рухнули на 5,9 миллиона (максимум с середины февраля) баррелей (1,2%) до 492,4 миллиона баррелей, оценило минэнерго. Эксперты прогнозировали снижение показателя только на 2,9 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США за неделю повысились на 300 тысяч баррелей (0,1%) до 234,9 миллиона при прогнозе роста показателя на 800 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,1 миллиона баррелей (1,4%) до 143,5 миллиона при ожиданиях роста на 970 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США выросла до 85% против 84% неделей ранее, также оценило минэнерго.
Американский стратегический резерв нефти снизился на 1,1 миллиона баррелей (0,2%) до 636,7 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге при этом выросли до 46,7 миллиона баррелей с 46,3 миллиона. Добыча нефти в США за прошлую неделю поднялась до 11 миллионов баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,9 миллиона. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.
Между тем, альянс ОПЕК+ в марте выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 113%, в том числе страны ОПЕК - на 124%, государства вне ОПЕК - на 93%, оценило Международное энергетическое агентство (МЭА). Добыча нефти странами ОПЕК в марте выросла на 210 тысяч баррелей к февралю - до 25,05 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. Страны ОПЕК+, не входящие в сам картель, нарастили добычу на 60 тысяч баррелей, до 14,7 миллиона баррелей в сутки. МЭА понизило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+ на 2021 год и ожидает ее роста на 610 тысяч баррелей после падения на 1,3 миллиона баррелей в 2020 году.
МЭА ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей до 96,7 миллиона баррелей в сутки. В марте ожидался рост показателя на 5,5 миллиона баррелей. Добыча нефти в мире в марте выросла на 1,7 миллиона баррелей к февралю до 92,9 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. На США пришлось почти три четверти прироста.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале снизились в месячном исчислении на 55,8 миллиона баррелей до 2,977 миллиарда баррелей, что на 28,3 миллиона баррелей превышало среднюю величину за предыдущие 5 лет, оценило МЭА. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально является целью сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:17
Курс украинской гривны практически не отреагировал на повышение Национальным банком Украины учетной ставки с 6,5% до 7,5% годовых, торгуясь на уровне 27,97 гривны за доллар.
Регулятор также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 4,2% до 3,8% и прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 8% и ее возвращение к цели в 5% в первой половине 2022 года. Как отметили в Нацбанке, низкий темп вакцинации от коронавируса и эскалация конфликта в Донбассе создают дополнительные риски для украинской экономики.
Кроме того, упал спрос инвесторов-нерезидентов на облигации внешнего государственного займа Украины.
На фоне тревожных ожиданий украинского финансового регулятора курс гривны вскоре может все же несколько ослабеть и, скорее всего, вновь уступит доллару отметку 28 гривен за доллар.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:24
Основные криптовалюта в пятницу движутся чуть ниже ранее достигнутых исторических максимумов на фоне сообщений о том, что швейцарский страховой гигант AXA начал принимать к оплате биткоин. Клиенты смогут совершать платежи в криптовалюте за все услуги компании, за исключением страхования жизни из-за ограничений в законодательстве.
Вместе с тем, на котировки Ethereum несколько повлиял тот факт, что накануне в сети этой криптовалюты произошел сбой. Ранее в ней прошло запланированное обновление под названием Berlin.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, подрос на 0,3% - до 62998 долларов с капитализацией 1,18 трлн долларов. Ethereum подорожал на 1% - до 2499 долларов при капитализации 288,8 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1,6% - до 1,7382 доллара, его капитализация составила 79,1 млрд долларов. Litecoin укрепился на 6% - до 294,8 доллара с капитализацией 19,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,26 трлн долларов.
В ближайшей перспективе криптовалюты продолжат совершать достаточно широкие колебания, но пока не отойдут от ранее достигнутых исторических максимумов. Биткоин будет двигаться вблизи отметки 63000 долларов, Ethereum - около уровня 2500 долларов, XRP - возле 1,7 доллара, а Litecoin - у 300 долларов.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:08
Тенге немного ослабел к доллару, несмотря на рост мировых цен на нефть.
На Казахстанской фондовой бирже в пятницу курс национальной валюты опустился на 0,25 тенге, до 430,68 тенге за доллар.При этом казахстанская валюта не отреагировала и на внутренний позитив. Правительство Казахстана повысило прогноз роста экономики страны по итогам года до 3,1% с прежних ожиданий в 2,8%.
Вместе с тем инвестиции в основной капитал в Казахстане за январь-март 2021 года сократились на 9,6% и составили 2,1 трлн тенге.
Мировые цены на нефть накануне вернулись к росту на общем оптимизме участников рынка. Сильная статистика по объему розничных продаж в США свидетельствует о росте экономики и поддерживает позитивный настрой инвесторов.
Вероятно, в ближайшее время тенге имеет шансы все же начать наращивать свои позиции, поднимаясь к отметке 430 тенге за доллар.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:14
Мировые фондовые рынки в пятницу демонстрируют позитивную динамику на хорошей финансовой отчётности компаний и сильной экономической статистике.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1,3% и обновили рекорды на фоне хорошей отчетности крупнейших американских компаний за I квартал.
Азиатские биржи пятницу идут наверх на фоне сильной статистики по экономике Китая. ВВП страны в I квартале вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом показатель оказался чуть хуже прогнозов. Розничные продажи в Китае в марте подскочили на 34,2% в годовом выражении, оказавшись значительно лучше прогнозов. В I квартале объем розничных продаж в стране вырос на 33,9%.
Европейские рынки продолжают свой рост на корпоративных новостях. Французская рекламная группа Publicis Groupe объявила, что в зафиксировала квартальный рост бизнеса на 2,8%. Кроме того, аналитики Barclays повысили рейтинг ценных бумаг пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev. А эксперты Citigroup улучшили рейтинг акций Kingfisher до "нейтрального".
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:17
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в пятницу 16 апреля к 16.05 GMT+3 повышалась на 0,4% до 67,2 долларов за баррель марки Brent. Участники рынка «черного золота» вывели его стоимость на максимум с 18 марта (67,37 доллара), отыгрывая публикацию обнадеживающих макроэкономических данных по Китаю, являющемуся крупнейшим импортером нефти.
ВВП Поднебесной в первом квартале 2021 года вырос на 18,3% в годовом исчислении на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и активного восстановления экономики страны. Отрадно, что по сравнению с первым (доковидным) кварталом 2019 года ВВП КНР вырос на 10,3% в первом квартале текущего года. Кроме того, участники рынка продолжают отыгрывать улучшение прогнозов по мировому спросу на нефть экспертами ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).
Министерство нефти Ирака объявило о переговорах с американской компанией ExxonMobil на тему приобретения ее доли в месторождении "Западная Курна-1", где оператором проекта является ExxonMobil. Изначально у американцев в проекте было 60%, сейчас их доля сократилась до 32,7%, китайская PetroChina владеет также 32,7%, японская Itochu Corporation - 19,6%, индонезийская Pertamina - 10%, а иракская государственная Oil Exploration Company - 5%. Чтобы оценить стоимость проекта "Западная Курна-1», можно вспомнить, что в марте 2018 года нефтегазовая Royal Dutch Shell продала 19,6-процентную долю участия в нем японской Itochu Corporation за 406 миллионов долларов. "Западная Курна-1" - одно из крупнейших месторождений в мире с запасами нефти не менее 20 миллиардов баррелей.
Индия заявила о планах по развитию инфраструктуры поставок водорода в связи с планами по ускорению в мире производства безуглеродного топлива, которое может иметь преимущество перед другими неископаемыми источниками топлива. За последние шесть лет портфель возобновляемых источников энергии Индии вырос с 32 ГВт до почти 100 ГВт, а к 2030 году Индия нацелена на получение 450 ГВт из этих источников энергии.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 09:49
Курс украинской гривны держится практически на уровне 28 гривен за доллар, торгуясь на отметке 27,99.
Относительная стабильность наблюдается на фоне заявления главы Нацбанка Украины о том, что страна даже не рассматривает сценарий, при котором не получит финансирование от Международного валютного фонда.
По его словам, сотрудничество с МВФ и международными партнерами играет важную роль для финансирования бюджета и роста экономики, а также для сохранения международных резервов Украины на уровне 30 млрд долларов. Откладывание или прекращение программы МВФ замедлит экономическое восстановление Украины, считает глава НБУ.
Вероятно, в ближайшее время стабильность гривны будет сохраняться, и национальная валюта не отойдет далеко от отметки 28 гривен за доллар.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:29
Курс биткоина в понедельник продолжает снижаться в цене вместе с остальными криптовалютами после того, как он упал сразу на 10%, что связано с возможным принятием мер по борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов в США.
Вместе с тем, рынок смог несколько скорректировать свое падение на фоне позитивных новостей, поступивших на него. В частности, стало известно, что Китай изучает криптовалюту как инвестиционный инструмент. А канадские финансовые регуляторы одобрили запуск первых в мире биржевых инвестиционных фондов (ETF) на базе Ethereum.
В результате курс биткоина за сутки, по данных Forex Club, сократился на 3,3% - до 56874 долларов с капитализацией 1,06 трлн долларов. Ethereum символически подешевел на 0,1% - до 2245 долларов при капитализации 260,3 млрд долларов. XRP вернулся к росту и поднялся в цене на 8,7% - до 1,4542 доллара, его капитализация составила 66 млрд долларов. Litecoin ослабел на 5% - до 279,5 доллара с капитализацией 18,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,08 трлн долларов.
Можно прогнозировать, что вскоре падение рынка еще замедлится, и есть шанс на то, что криптовалюты вернут себе хотя бы часть потерь. Биткоин может подорожать до 58000 долларов, Ethereum - подняться в цене до 2300 долларов, XRP - до 1,5 доллара, а Litecoin - до 290 долларов.
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