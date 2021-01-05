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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:44

Мировые рынки растут на корпоративных новостях и статистике

Мировые фондовые рынки в понедельник в основном растут на корпоративных новостях и статистике.

Американские индексы в пятницу установили новые рекорды на сильной статистике по экономике Китая. ВВП страны в I квартале вырос на рекордные 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Инвесторы также позитивно отреагировали и на данные по рынку недвижимости США.

Азиатские биржи в понедельник растут в пределах 2,2% после публикации данных, свидетельствующих, что экспорт Японии в марте подскочил на 16,1% в годовом выражении - это самый сильный рост с 2017 года. Импорт Японии за этот период вырос на 5,7%.

Европейские рынки продолжают смотреться позитивно в том числе и на корпоративных новостях. Автоконцерн Daimler сообщил, что ожидает значительного улучшения своих финансовых показателей в I квартале из-за увеличения продаж подразделения Mercedes-Benz, особенно в Китае. На этой неделе инвесторы ждут итогов заседания Европейского центрального банка, который в четверг объявит о своем решении по ключевой ставке.


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