Мировые фондовые рынки в понедельник в основном растут на корпоративных новостях и статистике.
Американские индексы в пятницу установили новые рекорды на сильной статистике по экономике Китая. ВВП страны в I квартале вырос на рекордные 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Инвесторы также позитивно отреагировали и на данные по рынку недвижимости США.
Азиатские биржи в понедельник растут в пределах 2,2% после публикации данных, свидетельствующих, что экспорт Японии в марте подскочил на 16,1% в годовом выражении - это самый сильный рост с 2017 года. Импорт Японии за этот период вырос на 5,7%.
Европейские рынки продолжают смотреться позитивно в том числе и на корпоративных новостях. Автоконцерн Daimler сообщил, что ожидает значительного улучшения своих финансовых показателей в I квартале из-за увеличения продаж подразделения Mercedes-Benz, особенно в Китае. На этой неделе инвесторы ждут итогов заседания Европейского центрального банка, который в четверг объявит о своем решении по ключевой ставке.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России