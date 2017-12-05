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Інвестування у невеликі проекти
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:46
Ищу инвестора для реализации проекта (зеленый туризм). Детали в лс или на почту.
(wd12@ukr.net
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Alex_FL
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