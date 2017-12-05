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Інвестування у невеликі проекти
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:46

Ищу инвестора для реализации проекта

Ищу инвестора для реализации проекта (зеленый туризм). Детали в лс или на почту.

(wd12@ukr.net)
Alex_FL
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.06.18
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