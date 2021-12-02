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Інвестування у
невеликі проекти

Інвестування у невеликі проекти
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:46

Ищу инвестора для реализации проекта

Ищу инвестора для реализации проекта (зеленый туризм). Детали в лс или на почту.

(wd12@ukr.net)
Alex_FL
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.06.18
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2019 22:07

інвестування в золоті нумізматичні монети

benjam Унікальна можливість збереження своїх коштів - це інвестування в золоті нумізматичні монети. Все детально розглянуто і розписано по адресу http://www.wbevz.com/uslugi/p/
wlad777
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.03.19
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:23

Re: Інвестування у невеликі проекти

Предлагаю вариант для инвестиций без риска. Сфера - криптовалюта. Средний доход - 100% в месяц! Возможен вывод в любое время. Могу предоставить пример работы за текущий месяц, доход более 150%. Мой доход - 7% от Вашей чистой прибыли. За деталями обращайтесь на почту fxbonus.partner@gmail.com или в личные сообщения.
FXPartner
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Повідомлень: 5
З нами з: 23.07.19
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:53

інвестор

Доброго дня.
Готовий проінвестувати власні кошти під ваші проекти.

Готовий розглянути будь-які проекти.Одна Умова.
Прохаю писати по суті.
Постарайтеся розкрити в одному реченні суть вашої ідеї + фінанси.
Чекаю в лс або пишіть у WhatsApp https://mssg.me/allkontact
Прошу побачення якщо даною заявою порушую правила поведінки на даній площадці.
poul268
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.08.19
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:56

Что-то инвесторы не внушают тут доверия, но смотрю что многие реально готовы поддержать хорошие проекты. Это круто.
Worker
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.11.21
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П'ят 17 сер, 2018 00:45
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