Ищу инвестора для реализации проекта (зеленый туризм). Детали в лс или на почту.
(wd12@ukr.net)
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:46
Ищу инвестора для реализации проекта
Ищу инвестора для реализации проекта (зеленый туризм). Детали в лс или на почту.
(wd12@ukr.net)
Додано: Пон 04 бер, 2019 22:07
інвестування в золоті нумізматичні монети
benjam Унікальна можливість збереження своїх коштів - це інвестування в золоті нумізматичні монети. Все детально розглянуто і розписано по адресу
Додано: Вів 30 лип, 2019 23:23
Re: Інвестування у невеликі проекти
Предлагаю вариант для инвестиций без риска. Сфера - криптовалюта. Средний доход - 100% в месяц! Возможен вывод в любое время. Могу предоставить пример работы за текущий месяц, доход более 150%. Мой доход - 7% от Вашей чистой прибыли. За деталями обращайтесь на почту fxbonus.partner@gmail.com или в личные сообщения.
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:53
інвестор
Доброго дня.
Готовий проінвестувати власні кошти під ваші проекти.
Готовий розглянути будь-які проекти.Одна Умова.
Прохаю писати по суті.
Постарайтеся розкрити в одному реченні суть вашої ідеї + фінанси.
Чекаю в лс або пишіть у WhatsApp
Прошу побачення якщо даною заявою порушую правила поведінки на даній площадці.
Додано: Чет 02 гру, 2021 21:56
Что-то инвесторы не внушают тут доверия, но смотрю что многие реально готовы поддержать хорошие проекты. Это круто.
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