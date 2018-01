Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додано: Чет 28 гру, 2017 12:42 Волновой обзор основных валютных пар - 28.12.2017



​EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера рынок продолжил развитие восходящего тренда в рамках волны C of (3) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время будет завершено построение волны of C of (3) of [5] и начнется формирование коррекции [ii] of C of (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как показано на графике, вчерашнее восходящее движение опровергло предположение о сходящемся треугольнике. Таким образом, на рынке началось развитие волны (iii) of [iii] of C of (Y). В таком случае, скоро ожидается продолжение роста цены и обновление локального максимума. Рекомендуется присмотреться к покупкам.



USD/JPY







Как и ожидалось, вчера данная валютная пара продолжила свое нисходящее движение в рамках импульса 3 of (3). Вполне возможно, что это только начало крупного падения цены. Таким образом, сейчас хорошее время для продаж.



USD/CHF







Предполагается, что вчерашнее мощное нисходящее движение продолжило усложнение коррекционной волны (2) of [C], которая приобретает форму двойного зигзага. Скорее всего, в ближайшее время построение данной коррекции будет завершено, после рост цены возобновится в рамках импульса (3) of [C]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [C].



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:35 Евро завершает год ростом против доллара США



Предпоследний предновогодний торговый день ожидаемо был довольно спокойным. Доллар США оставался под давлением со стороны многих своих конкурентов, в том числе евро и японской йены. Для последней уходящий год был в целом неудачным, и ничто, даже конфликт США с Северной Кореей, не смогло исправить ситуацию. Тем не менее, доллар в паре с ней завершает год ниже 114-й фигуры, что позволяет предполагать улучшение технических перспектив для йены в следующем году.



Для евро 2017-й год был весьма успешным. Ему удалось удержаться от падения ниже 1.1555, благодаря чему нисходящая коррекция не получила свое продолжение и не привела к развороту восходящего тренда. На данный момент евро движется к 1.2000, и ничто, даже риски отделения Каталонии от Испании, политический кризис и низкая инфляция в еврозоне не смогли сбить его с пути. Безусловно, в следующем году ситуация может измениться, но сейчас причин ожидать этого нет.



На сегодня запланировано:



16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



На динамику евро сегодня могут повлиять данные по потребительской инфляции в Германии. Волатильность, скорее всего будет оставаться низкой, и нам остается лишь надеяться на ее рост в следующем году, который вполне может стать годом криптовалют.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:53 Волновой обзор основных валютных пар - 29.12.2017



​EUR/USD







Как и ожидалось, вчера на рынке была сформирована восходящая волна of C of (3) of [5]. Таким образом, в ближайшее время ожидается начало построения коррекции [ii] of C of (3) of [5], после которой рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of C of (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of C of (3) of [5].



GBP/USD







По данной валютной паре продолжается построение восходящего движения в рамках волны (iii) of [iii] of C of (Y). Скорее всего, эта волна только начала свое развитие и в ближайшее время ожидается крупный рост цены. Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.



USD/JPY







Как показано на графике, на рынке сформирована крупная коррекция 2 of (3) и уже началось построение нисходящего импульса 3 of (3). Ожидается, что в ближайшее время валютная пара продолжит падение цены в рамках волны 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, вчера продолжилось падение цены и был сформирован двойной зигзаг (2) of [C]. Скорее всего, данная коррекция завершена и уже началось построение импульса (3) of [C]. В таком случае, ожидается развитие восходящего тренда. Рекомендуется рассматривать покупки.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

Додано: Сер 03 січ, 2018 13:26 Доллар США распродавался под конец года - недельный обзор



​Макроэкономический календарь прошлой недели не изобиловал важными событиями, поэтому активность участников валютного рынка после Рождественских праздников и в преддверии Нового Года оставалась низкой. Тем не менее, доллар США всю неделю испытывал на себе давление со стороны многих конкурентов, в том числе со стороны евро и японской йены. Последняя, несмотря на отсутствие каких-либо перспектив скорого начала сворачивания Банком Японии стимулирующих мер, пользуется спросом, и доллар теперь торгуется у 112-й фигуры, потеря которой может означать формирование вершины.



Негативными для евро факторами в прошлом году можно назвать политический кризис в Германии, сепаратистские процессы в Каталонии и сохранение на низком уровне потребительской инфляции в еврозоне и Германии. Несмотря на эти факторы, инвесторы активно выкупали евро под конец года, на фоне чего он смог подняться против доллара к максимумам прошлого года. На данном этапе объективных причин для их пробития нет, а рост под конец года мог произойти благодаря тонкому рынку, поэтому на текущих уровнях евро может оказаться во власти медведей.



Завершение долларом года не способно вселить оптимизм быкам, но события этой недели, в частности сегодняшняя публикация протокола последнего заседания FOMC и выход в пятницу важных данных по рынку труда США, могут изменить ситуацию в краткосрочной перспективе. Повышения Федрезервом процентной ставки остаются веским доводом в пользу покупок доллара, поэтому его обвала против основных конкурентов ожидать вряд ли стоит. Тем не менее, пробития важных уровней в парах с ними станет толчком для дальнейших его распродаж.



На этой неделе запланировано:



Среда, 3 января

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;

18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.



Четверг, 4 января

04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;

11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;

12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;

16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.



Пятница, 5 января

03:30 - Австралия. Торговый баланс;

03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;

10:00 - Германия. Розничные продажи;

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых;

16:30 - Канада. Уровень безработицы;

16:30 - США. Торговый баланс;

16:30 - США. Уровень безработицы;

16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;

18:00 - США. Производственные заказы;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;

21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

Додано: Сер 03 січ, 2018 15:16 Волновой обзор основных валютных пар - 03.01.2018



​EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе была сформирована коррекция [ii] of C of (3) of [5] и началось построение стремительного импульса [iii] of C of (3) of [5]. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление роста цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как показано на графике, рынок продолжает развитие крупного восходящего тренда в рамках волны C of (Y). Предполагается, что волна (iii) of [iii] of C of (Y) еще не завершена и скоро рост цены возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Как и ожидалось, данная валютная пара продолжает построение крупного нисходящего тренда в рамках импульса 3 of (3). Скорее всего, эта волна еще далека от завершения и скоро падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается построение коррекционной волны [B]. Предполагается, что на прошлой неделе была завершена волна [a] of Y of (Y) of [B]. В таком случае, в ближайшее время будет сформирована коррекция [b] of Y of (Y) of [B], после чего нисходящий тренд возобновит свое развитие. Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

Додано: Чет 04 січ, 2018 12:13 Доллар США восстанавливался после падения



​Опубликованные вчера данные по рынку труда Германии не стали катализатором движений в парах с евро, который, тем не менее, был под давлением доллара США на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. Для доллара позитивной оказалась вышедшая вчера макроэкономическая статистика по США, а также опубликованный протокол последнего заседания FOMC. Теперь члены Комитета связывают перспективы повышения процентной ставки и прогнозы по темпам роста экономики с налоговой реформой, но и это событие не смогло улучшить настроения инвесторов в отношении доллара. Активность участников валютного рынка остается низкой, и по-прежнему совершенно непонятно, что же сможет вернуть его к активной жизни. Сообщение о том, что Пакистан переходит на юань в расчетах с Китаем, тоже не всколыхнуло рынок.



На сегодня запланировано:



16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.



Публикуемый сегодня отчет по занятости в частном секторе США от ADP может повлиять на динамику доллара, но масштабных движений ожидать не стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

Додано: Чет 04 січ, 2018 16:12 Волновой обзор основных валютных пар - 04.01.2018



​EUR/USD







Как и ожидалось, вчера валютная пара начала построение коррекционной волны [iv] of C of (3) of [5]. Скорее всего, данная коррекция близка к завершению и скоро рост цены возобновится в рамках волны [v] of C of (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of C of (3) of [5].



GBP/USD







На графике видно, что после стремительного движения (iii) of [iii] of C of (Y) на рынке началось построение коррекции (iv) of [iii] of C of (Y). Предполагается, что данная коррекция еще немного углубится, после чего рост цены возобновится в рамках волны (v) of [iii] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается построение крупного нисходящего тренда в рамках волны (3). Скорее всего, небольшая коррекция будет завершена в ближайшее время, после чего развитие этой волны возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке началось построение коррекционной волны [b] of Y of (Y) of [B]. Предполагается, что данная коррекция приобретает форму зигзага и скоро будет завершена, после чего цена продолжит свое падение. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [b] of Y of (Y) of [B].



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:02 Евро снова растет



В условиях низкой рыночной активности евро вчера снова рос против доллара США. Оптимизм в отношении экономики еврозоны позитивно сказывается на динамике единой валюты, но для пробития максимумов прошлого года и продолжения роста нужны свежие стимулы - намерение ЕЦБ начать сворачивание стимулирующих мер, к примеру. Пока рассчитывать на это не приходится, поэтому инвесторы проявляют осторожность. В краткосрочной перспективе евро/доллар может продолжить консолидацию в диапазоне.



Выход довольно сильной статистики по США не смог сбить евро/доллар с пути, ведущего к максимумам года, зато на фоне возвращения у инвесторов аппетита к риску и роста фондовых индексов японская йена снова снижалась по всему спектру рынка, в том числе против американского доллара. Ему удалось вернуться выше 113-й фигуры, что дает повод ожидать роста к 114-й, но слабые данные по занятости в США могут изменить ситуацию.



На сегодня запланировано:



21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

Додано: Пон 08 січ, 2018 12:19 Рост евро против доллара США застопорился - недельный обзор



Начало нового года ничем не отличалось от конца прошедшего - валютный рынок остается в своей малоактивной фазе, а волатильность остается очень низкой. На прошлой неделе были опубликованы данные по занятости и безработице в Германии и инфляционные данные по еврозоне, которые могли бы вызвать всплеск волатильности в парах с евро, но этого так и не произошло. Данные по рынку труда Германии не дотянули до прогнозных значений, а потребительская инфляция в еврозоне остается низкой, что никак не способствовало пробитию евро/долларом максимумов прошлого года.



Инвесторы относительно активно скупали евро перед Новым Годом, полностью игнорируя риски, связанные с политическим кризисом в Германии и победой на выборах в Каталонии поддерживающих ее независимость партий. Экономический рост в еврозоне подогревает спекуляции на тему скорого начала сворачивания Европейским центральным банком стимулирующих мер, хотя Марио Драги не дал ни единого повода для таких спекуляций.



Таким образом логичным выглядит снижение евро/доллара от текущих уровней в направлении 1.1900-1.1860, при этом причин для обвала курса пары на данном этапе нет.

Производственный индекс ISM и отчет по занятости в частном секторе США от ADP смогли порадовать быков по доллару, но более важные данные по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе оказались ниже прогнозных значений. Тем не менее, безработица остается на низком уровне, а производственные заказы выросли, поэтому снижение доллара было непродолжительным. Неспособность медведей сохранить контроль над ситуацией после слабых нонфармов может сигнализировать о развитии коррекции в евро/долларе, а также о продолжении роста доллара против японской йены, но здесь он может оказаться под давлением в случае коррекции на фондовых рынках.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 8 января

13:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;

13:00 - Еврозона. Индекс настроений в экономике;

13:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;

13:00 - Еврозона. Индикатор настроений в секторе услуг;

13:00 - Еврозона. Розничные продажи;

13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;

18:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады;

21:35 - США. Выступление члена FOMC Вильямса.



Вторник, 9 января

03:30 - Австралия. Разрешения на строительство;

10:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;

10:00 - Торговый баланс;

10:00 - Германия. Импорт/экспорт;

10:00 - Германия. Промышленное производство;

11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;

13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

16:15 - Канада. Начатые строительства домов;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Среда, 10 января

03:30 - Австралия. Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии;

04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;

04:30 - КНР. Индекс цен производителей;

12:30 - Великобритания. Промышленное производство;

12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;

16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;

21:30 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда.



Четверг, 11 января

03:30 - Австралия. Розничные продажи;

12:30 - Великобритания. Отчет Банка Англии об условиях кредитования;

13:00 - Еврозона. Промышленное производство;

15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Индекс цен производителей.



Пятница, 12 января

00:45 - Новая Зеландия. Разрешения на строительство;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;

05:00 - КНР. Торговый баланс;

05:00 - КНР. Импорт/экспорт;

16:30 - США. Розничные продажи;

16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;

16:30 - США. Индекс потребительских цен;

19:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;

21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;

22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

Додано: Пон 08 січ, 2018 13:29 Волновой обзор основных валютных пар - 08.01.2018



​EUR/USD







Предполагается, что на прошлой неделе валютная пара окончательно сформировала волну C of (3) of [5] и начала развитие коррекции (4) of [5]. В таком случае, в ближайшее время рынок продолжит построение коррекции. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие боковой коррекции (iv) of [iii] of C of (Y). Скорее всего, рынок еще сделает окончательное движение вниз в рамках волны (iv) of [iii] of C of (Y), после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки после завершения волны (iv) of [iii] of C of (Y).



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается построение длительного бокового движения. Вполне возможно, что в ближайшее время коррекция будет завершена, после чего падение цены возобновится в рамках волны 3 of (3). Таким образом, ожидается развитие нисходящего тренда. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







На этом рынке прогноз остается без изменений. Скорее всего, продолжается построение волны [c] of Y of (Y) of [B] и в ближайшее время нисходящий тренд возобновит свое развитие. Рекомендуется рассматривать продажи и ожидать обновление локального минимума.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Повідомлень: 3513 З нами з: 19.09.12

