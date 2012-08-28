Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 357358359360 Додано: Сер 28 лют, 2018 12:05 Выступление Пауэлла поддержало доллар США



​В преддверии выступления нового главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла валютный рынок сохранял относительное спокойствие. В целом его речь не содержала ничего нового, а оптимистический взгляд на экономику страны лишь укрепил ожидания нескольких (по прогнозам четырех) повышений процентной ставки в этом году. Как бы то ни было, речь Пауэлла не дала повода для очередной волны распродаж доллара, поэтому спекулянты продолжили избавляться от коротких позиций, на фоне чего он укреплялся против основных своих конкурентов.



В то время, как положение евро и британского фунта в паре с долларом начинает ухудшаться, японская йена на фоне падения фондовых индексов все еще в состоянии удержаться от масштабного падения против доллара. Тем не менее, в условиях повышения ФРС процентной ставки быкам по ней необходимо быть предельно осторожными; есть также вероятность, что после традиционной для марта репатриации заработанных средств японскими экспортерами йена может оказаться под давлением.



На сегодня запланировано:



13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;

16:30 - США. Годовые данные по ВВП (четвертый квартал);

16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (четвертый квартал).



На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня инфляционные данные по еврозоне, а на доллар могут оказать влияние данные по ВВП США. Впрочем, даже после выступления главы Федрезерва волатильность остается довольно низкой, поэтому не факт, что эти события смогут расшевелить валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ​В преддверии выступления нового главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла валютный рынок сохранял относительное спокойствие. В целом его речь не содержала ничего нового, а оптимистический взгляд на экономику страны лишь укрепил ожидания нескольких (по прогнозам четырех) повышений процентной ставки в этом году. Как бы то ни было, речь Пауэлла не дала повода для очередной волны распродаж доллара, поэтому спекулянты продолжили избавляться от коротких позиций, на фоне чего он укреплялся против основных своих конкурентов.В то время, как положение евро и британского фунта в паре с долларом начинает ухудшаться, японская йена на фоне падения фондовых индексов все еще в состоянии удержаться от масштабного падения против доллара. Тем не менее, в условиях повышения ФРС процентной ставки быкам по ней необходимо быть предельно осторожными; есть также вероятность, что после традиционной для марта репатриации заработанных средств японскими экспортерами йена может оказаться под давлением.На сегодня запланировано:13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (четвертый квартал).На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня инфляционные данные по еврозоне, а на доллар могут оказать влияние данные по ВВП США. Впрочем, даже после выступления главы Федрезерва волатильность остается довольно низкой, поэтому не факт, что эти события смогут расшевелить валютный рынок.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3587 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2018 13:20 Волновой обзор основных валютных пар - 28.02.2018



​EUR/USD







Предполагается, что по данной валютной паре все еще не было завершено построение крупной коррекции (4) of [5], которая приобретает форму двойной тройки. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее нисходящее движение в рамках волны Y of (4) of [5]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, рынок продолжает развитие крупной коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели данная волна будет сформирована, после чего начнется рост цены и построение импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).



USD/JPY







На графике видно, что валютная пара продолжает построение зигзага (4). Предполагается, что волна C of (4) еще не сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены в рамках волны C of (4). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Скорее всего, вчерашнее движение продолжило развитие боковой коррекции [b] of Y of (Y). Ожидается, что ближе к концу недели волна (y) of [b] of Y of (Y) будет завершена, после чего начнется падение цены в рамках волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [b] of Y of (Y).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 28.02.2018​EUR/USDПредполагается, что по данной валютной паре все еще не было завершено построение крупной коррекции (4) of [5], которая приобретает форму двойной тройки. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее нисходящее движение в рамках волны Y of (4) of [5]. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак и ожидалось, рынок продолжает развитие крупной коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели данная волна будет сформирована, после чего начнется рост цены и построение импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).USD/JPYНа графике видно, что валютная пара продолжает построение зигзага (4). Предполагается, что волна C of (4) еще не сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены в рамках волны C of (4). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFСкорее всего, вчерашнее движение продолжило развитие боковой коррекции [b] of Y of (Y). Ожидается, что ближе к концу недели волна (y) of [b] of Y of (Y) будет завершена, после чего начнется падение цены в рамках волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [b] of Y of (Y).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3587 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 бер, 2018 12:56 Над евро сгущаются тучи



​Вдохновленный выступлением нового главы ФРС США Джерома Пауэлла, американский доллар продолжает восстановление в парах с евро, британским фунтом и швейцарским франком. В паре с японской йеной все не так радужно, как хотелось бы быкам по доллару, поскольку снижение фондовых индексов, которое может перерасти в широкомасштабную коррекцию, способствует укреплению йены. Кроме того, позитивным для нее фактором является репатриация средств японскими импортерами. Тем не менее, дифференциал ставок остается негативным для йены фактором, который в любой момент может вернуть продавцов на рынок.



Над евро продолжают сгущаться тучи. В то время, как от ФРС ожидается как минимум четыре повышения процентной ставки в этом году, от Европейского центрального банка по-прежнему не приходится ожидать каких-либо действий, поскольку вышедшие вчера данные показали снижение потребительской инфляции в еврозоне, на фоне чего центробанк однозначно не станет приступать к ужесточению кредитно-денежной политики. Кроме того, фактором риска для евро являются выборы в Италии, в преддверии которых возобновление его роста маловероятно.



Брэкзит, в свою очередь, продолжает влиять на динамику британского фунта. Вчера он подвергся новой волне распродаж, вызванных отказом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй принять черновой вариант проекта договора о выходе страны из ЕС. Таким образом фунт остается уязвимым перед любой негативной новостью, связанной с процедурой Брэкзита, при этом повода для его широкомасштабного обвала на данном этапе нет. В случае выхода сильных статистических данных по Великобритании быки будут напоминать о себе.



На сегодня запланировано:



13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;

16:30 - США. Личные доходы;

16:30 - Канада. Платежный баланс;

17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;

18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.



Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по США может оказать влияние на доллар. Сильные данные будут способствовать его дальнейшему восстановлению; на слабых данных он может оказаться под давлением.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ​Вдохновленный выступлением нового главы ФРС США Джерома Пауэлла, американский доллар продолжает восстановление в парах с евро, британским фунтом и швейцарским франком. В паре с японской йеной все не так радужно, как хотелось бы быкам по доллару, поскольку снижение фондовых индексов, которое может перерасти в широкомасштабную коррекцию, способствует укреплению йены. Кроме того, позитивным для нее фактором является репатриация средств японскими импортерами. Тем не менее, дифференциал ставок остается негативным для йены фактором, который в любой момент может вернуть продавцов на рынок.Над евро продолжают сгущаться тучи. В то время, как от ФРС ожидается как минимум четыре повышения процентной ставки в этом году, от Европейского центрального банка по-прежнему не приходится ожидать каких-либо действий, поскольку вышедшие вчера данные показали снижение потребительской инфляции в еврозоне, на фоне чего центробанк однозначно не станет приступать к ужесточению кредитно-денежной политики. Кроме того, фактором риска для евро являются выборы в Италии, в преддверии которых возобновление его роста маловероятно.Брэкзит, в свою очередь, продолжает влиять на динамику британского фунта. Вчера он подвергся новой волне распродаж, вызванных отказом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй принять черновой вариант проекта договора о выходе страны из ЕС. Таким образом фунт остается уязвимым перед любой негативной новостью, связанной с процедурой Брэкзита, при этом повода для его широкомасштабного обвала на данном этапе нет. В случае выхода сильных статистических данных по Великобритании быки будут напоминать о себе.На сегодня запланировано:13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;16:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;16:30 - США. Личные доходы;16:30 - Канада. Платежный баланс;17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по США может оказать влияние на доллар. Сильные данные будут способствовать его дальнейшему восстановлению; на слабых данных он может оказаться под давлением.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3587 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 бер, 2018 14:38 Волновой обзор основных валютных пар - 01.03.2018



​EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила свое падение в рамках волны Y of (4) of [5], которая приобретает форму зигзага. Скорее всего, волна [c] of Y of (4) of [5] еще окончательно не сформирована. Таким образом, в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что крупная коррекционная волна [iv] of C of (Y) все еще не сформирована и продолжает свое развитие. Скорее всего, данная волна приобретает форму двойного зигзага, который продолжает двигать цены вниз. В ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны c of (y) of [iv] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, боковая коррекция B of (4) продолжает свое развитие в форму сходящегося треугольника. Скорее всего, до конца недели будут завершено построение волн [d] of B of (4) и [e] of B of (4), после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны [b] of Y of (Y). Ожидается, что на этом рост цены не закончится и скоро построение волны (y) of [b] of Y of (Y) возобновится. Предполагается, что после этого начнется формирование нисходящей волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 01.03.2018​EUR/USDВ соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила свое падение в рамках волны Y of (4) of [5], которая приобретает форму зигзага. Скорее всего, волна [c] of Y of (4) of [5] еще окончательно не сформирована. Таким образом, в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDПредполагается, что крупная коррекционная волна [iv] of C of (Y) все еще не сформирована и продолжает свое развитие. Скорее всего, данная волна приобретает форму двойного зигзага, который продолжает двигать цены вниз. В ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны c of (y) of [iv] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак показано на графике, боковая коррекция B of (4) продолжает свое развитие в форму сходящегося треугольника. Скорее всего, до конца недели будут завершено построение волн [d] of B of (4) и [e] of B of (4), после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак и ожидалось, вчера валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны [b] of Y of (Y). Ожидается, что на этом рост цены не закончится и скоро построение волны (y) of [b] of Y of (Y) возобновится. Предполагается, что после этого начнется формирование нисходящей волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3587 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 357358359360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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