Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Сер 28 лют, 2018 12:05 Выступление Пауэлла поддержало доллар США



​В преддверии выступления нового главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла валютный рынок сохранял относительное спокойствие. В целом его речь не содержала ничего нового, а оптимистический взгляд на экономику страны лишь укрепил ожидания нескольких (по прогнозам четырех) повышений процентной ставки в этом году. Как бы то ни было, речь Пауэлла не дала повода для очередной волны распродаж доллара, поэтому спекулянты продолжили избавляться от коротких позиций, на фоне чего он укреплялся против основных своих конкурентов.



В то время, как положение евро и британского фунта в паре с долларом начинает ухудшаться, японская йена на фоне падения фондовых индексов все еще в состоянии удержаться от масштабного падения против доллара. Тем не менее, в условиях повышения ФРС процентной ставки быкам по ней необходимо быть предельно осторожными; есть также вероятность, что после традиционной для марта репатриации заработанных средств японскими экспортерами йена может оказаться под давлением.



На сегодня запланировано:



13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;

16:30 - США. Годовые данные по ВВП (четвертый квартал);

16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (четвертый квартал).



На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня инфляционные данные по еврозоне, а на доллар могут оказать влияние данные по ВВП США. Впрочем, даже после выступления главы Федрезерва волатильность остается довольно низкой, поэтому не факт, что эти события смогут расшевелить валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 28 лют, 2018 13:20 Волновой обзор основных валютных пар - 28.02.2018



​EUR/USD







Предполагается, что по данной валютной паре все еще не было завершено построение крупной коррекции (4) of [5], которая приобретает форму двойной тройки. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее нисходящее движение в рамках волны Y of (4) of [5]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, рынок продолжает развитие крупной коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели данная волна будет сформирована, после чего начнется рост цены и построение импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).



USD/JPY







На графике видно, что валютная пара продолжает построение зигзага (4). Предполагается, что волна C of (4) еще не сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены в рамках волны C of (4). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Скорее всего, вчерашнее движение продолжило развитие боковой коррекции [b] of Y of (Y). Ожидается, что ближе к концу недели волна (y) of [b] of Y of (Y) будет завершена, после чего начнется падение цены в рамках волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [b] of Y of (Y).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 01 бер, 2018 12:56 Над евро сгущаются тучи



​Вдохновленный выступлением нового главы ФРС США Джерома Пауэлла, американский доллар продолжает восстановление в парах с евро, британским фунтом и швейцарским франком. В паре с японской йеной все не так радужно, как хотелось бы быкам по доллару, поскольку снижение фондовых индексов, которое может перерасти в широкомасштабную коррекцию, способствует укреплению йены. Кроме того, позитивным для нее фактором является репатриация средств японскими импортерами. Тем не менее, дифференциал ставок остается негативным для йены фактором, который в любой момент может вернуть продавцов на рынок.



Над евро продолжают сгущаться тучи. В то время, как от ФРС ожидается как минимум четыре повышения процентной ставки в этом году, от Европейского центрального банка по-прежнему не приходится ожидать каких-либо действий, поскольку вышедшие вчера данные показали снижение потребительской инфляции в еврозоне, на фоне чего центробанк однозначно не станет приступать к ужесточению кредитно-денежной политики. Кроме того, фактором риска для евро являются выборы в Италии, в преддверии которых возобновление его роста маловероятно.



Брэкзит, в свою очередь, продолжает влиять на динамику британского фунта. Вчера он подвергся новой волне распродаж, вызванных отказом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй принять черновой вариант проекта договора о выходе страны из ЕС. Таким образом фунт остается уязвимым перед любой негативной новостью, связанной с процедурой Брэкзита, при этом повода для его широкомасштабного обвала на данном этапе нет. В случае выхода сильных статистических данных по Великобритании быки будут напоминать о себе.



На сегодня запланировано:



13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;

16:30 - США. Личные доходы;

16:30 - Канада. Платежный баланс;

17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;

18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.



Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по США может оказать влияние на доллар. Сильные данные будут способствовать его дальнейшему восстановлению; на слабых данных он может оказаться под давлением.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 01 бер, 2018 14:38 Волновой обзор основных валютных пар - 01.03.2018



​EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила свое падение в рамках волны Y of (4) of [5], которая приобретает форму зигзага. Скорее всего, волна [c] of Y of (4) of [5] еще окончательно не сформирована. Таким образом, в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что крупная коррекционная волна [iv] of C of (Y) все еще не сформирована и продолжает свое развитие. Скорее всего, данная волна приобретает форму двойного зигзага, который продолжает двигать цены вниз. В ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны c of (y) of [iv] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, боковая коррекция B of (4) продолжает свое развитие в форму сходящегося треугольника. Скорее всего, до конца недели будут завершено построение волн [d] of B of (4) и [e] of B of (4), после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны [b] of Y of (Y). Ожидается, что на этом рост цены не закончится и скоро построение волны (y) of [b] of Y of (Y) возобновится. Предполагается, что после этого начнется формирование нисходящей волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:46 Доллар США снова был продан



​Вышедшая вчера макроэкономическая статистика по США превысила прогнозы аналитиков, но это наряду с "ястребиными" комментариями нового главы ФРС США Джерома Пауэлла не смогло уберечь доллар от новой волны распродаж, которая была вызвана намерением президента страны Дональда Трампа ввести импортные пошлины на ввоз стали и алюминия. На фоне возникших сразу же спекуляций на тему торговых войн доллар возобновил снижение против японской йены, чему также способствовали комментарии Харухико Куроды, в которых он заявил о готовности к сворачиванию стимулирующих мер.



Учитывая то, что условием этого является достижение целей по инфляции до марта 2020 года, можно предположить, что влияние этого фактора может оказаться непродолжительным, но возможное дальнейшее падение фондовых индексов и репатриация капитала японскими экспортерами могут и далее оказывать поддержку йене. На текущих уровнях доллар/йены, тем не менее, снова возможна фиксация прибыли по коротким позициям.



Падение доллара способствовало восстановлению евро в паре с ним, но на фоне низкой потребительской инфляции в еврозоне, что существенно понижает шансы на повышение Европейским центральным банком процентной ставки в обозримом будущем, а также в преддверии выборов в Италии, значительного роста евро/доллара ожидать вряд ли стоит. Сегодня пара снова может оказаться под давлением.



На сегодня запланировано:



13:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;

16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;

16:30 - Канада. Годовые данные по ВВП;

18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.



На динамику британского фунта сегодня может оказать влияние выступление главы Банка Англии Марка Карни; публикуемые данные по ВВП Канады могут повлиять на динамику канадского доллара.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:18 Волновой обзор основных валютных пар - 02.03.2018



​EUR/USD







Предполагается, что вчерашнее стремительное движение подтвердило окончание крупного двойного зигзага (4) of [5]. Ожидается, что после построения небольшой коррекции рост цены возобновится в рамках волны (5) of [5]. Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.



GBP/USD







Как показано на графике, рынок продолжает развитие коррекции [iv] of C of (Y) в форме двойного зигзага. Скорее всего, до конца недели волна c of (y) of [iv] of C of (Y) будет завершена, после чего начнется построение восходящей волны [v] of C of (Y), которая может показать достаточно крупный рост. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of C of (Y).



USD/JPY







На графике видно, что вчерашнее предположение о сходящемся треугольнике оказалось ошибочным, а волна B of (4) ушла немного глубже и приобрела форму простого зигзага. В таком случае, в ближайшее время ожидается рост цены в рамках волны C of (4). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение коррекции [b] of Y of (Y) и теперь начинается крупное падение цены в рамках волны [c] of Y of (Y). Ожидается, что развитие нисходящего тренда возобновится до конца недели, а также будет обновлен локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 05 бер, 2018 16:33 Негативный настрой в отношении доллара США сохраняется - недельный обзор



​Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика по Германии, еврозоне и США не оказала существенного влияния на валютный рынок. Поначалу внимание инвесторов было сосредоточено на выступлении нового главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которое в целом не дало участникам финансовых рынков ничего нового. Позитивный прогноз по темпам роста экономики США и инфляции способствовал сохранению ожиданий четырех повышений ФРС процентной ставки, что позитивно отразилось на динамике доллара.



Тем не менее, его укрепление было непродолжительным. Заявление президента США Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины на ввоз стали и алюминия спровоцировало спекуляции на тему разворачивания межконтинентальных торговых войн, на фоне чего доллар снова активно продавался. Таким образом его падение против японской йены продолжилось, вследствие чего он приблизился к 105-й фигуре. В паре с йеной его перспективы остаются негативными, но медведям по-прежнему необходимо быть предельно осторожными.



Падение доллара по всему спектру рынка способствовало восстановлению евро в паре с ним до сопротивления в районе 1.2345, хотя определенные риски для него несли запланированные на выходные голосование в Германии социал-демократов по коалиции с партией Ангелы Меркель и парламентские выборы в Италии. Результаты голосования социал-демократов позволяют Меркель сформировать новое правительство, но результаты выборов в Италии не принесли убедительной победы ни одной из партий, что вряд ли создает условия для дальнейшего роста евро. Давление на него может сохраниться, и лишь возобновление распродаж доллара сможет удержать его от более масштабного падения.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 5 марта

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.



Вторник, 6 марта

03:30 - Австралия. Розничные продажи;

06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;

18:00 - США. Производственные заказы.



Среда, 7 марта

00:35 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;

01:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;

03:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт;

08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

16:15 - Канада. Начатые строительства домов;

16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

16:30 - США. Торговый баланс;

18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады.



Четверг, 8 марта

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

03:30 - Австралия. Торговый баланс;

03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;

05:00 - КНР. Торговый баланс;

05:00 - КНР. Импорт/экспорт;

10:00 - Германия. Производственные заказы;

15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;

16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;

16:30 - Канада. Разрешение на строительство;

19:00 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.



Пятница, 9 марта

02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители;

04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;

04:30 - КНР. Индекс цен производителей;

07:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;

07:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;

10:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;

10:00 - Германия. Торговый баланс;

10:00 - Германия. Импорт/эскпорт;

10:00 - Германия. Промышленное производство;

12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

12:30 - Великобритания. Промышленное производство;

12:30 - Великобритания. Прогноз по инфляции потребительских цен;

16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;

16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

16:30 - США. Уровень безработицы;

16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;

16:30 - Канада. Уровень безработицы;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 05 бер, 2018 16:51 Волновой обзор основных валютных пар - 05.03.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара окончательно сформировала крупную боковую коррекцию (4) of [5] и начала построение восходящего тренда в рамках волны (5) of [5]. Скорее всего, в ближайшее время рост цены возобновится и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как показано на графике, валютная пара уже сформировала двойной зигзаг [iv] of C of (Y). Ожидается, что в ближайшее время на рынке продолжится построение восходящей волны [v] of C of (Y). Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается развитие крупного нисходящего движения (5). Предполагается, что волна (4) была окончательно сформирована на прошлой неделе, после чего падение цены в рамках волны (5) возобновилось. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







На графике видно, что валютная пара сформировала небольшую коррекционную волну [b] of Y of (Y), которая приобрела форму простого зигзага. Предполагается, что развитие нисходящей волны [c] of Y of (Y) уже началось. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупное падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

