RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:51

Волновой обзор основных валютных пар - 07.03.2018

​EUR/USD

Зображення

По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения в рамках волны (5) of [5]. Предполагается, что вчера рынок сформировал волну 1 of (5) of [5], которая приобрела форму импульса. Таким образом, в ближайшее время будет построена небольшая коррекция 2 of (5) of [5], после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Зображення

На графике видно, что рынок продолжает неспешное развитие волны [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится в рамках данной волны и будет обновлён локальный максимум. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупный подъем рынка. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

Зображення

Предполагается, что вчера валютная пара продолжила построение нисходящей волны (5), которая приобретает форму конечной диагонали. Скорее всего, коррекция 4 of (5) все еще окончательно не сформирована. Ожидается, что после завершения данной коррекции начнется развитие волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF

Зображення

В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие небольшой коррекционной волны (ii) of [c] of Y of (Y). Предполагается, что данная волна была практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены в рамках волны (iii) of [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:20

Марио Драги не дал инвесторам повода продолжать покупать евро

​Вчерашний день вместе с сегодняшней азиатской сессией можно назвать насыщенными важными событиями. В центре внимания инвесторов, конечно же, было заседания Европейского центрального банка, хотя его результаты были предсказуемы - уровень процентной ставки остался без изменений, так же как и объемы программы покупки активов. Исчезновение из сопроводительного заявления традиционного обещания наращивать при необходимости стимулирующие меры стало поводом для скачка евро против доллара США вверх.

Тем не менее, спекулянты, так и не получив повода ожидать скорого ужесточения ЕЦБ монетарной политики, зафиксировали прибыль по длинным позициям, и евро/доллар теперь торгуется у 23-й фигуры, потеря которой ослабит позиции быков. Закрепившись выше этого уровня, пара сохранит высокими шансы на возвращение к максимумам.

Дональд Трамп, несмотря на призывы, утвердил ввозные пошлины на сталь и алюминий, сделав исключение для Канады и Мексики. В целом участники валютного рынка не проявили особой активности на этой новости, более того, доллар США нашел в себе силы продвинуться вверх против японской йены. Этому способствовало согласие главы Северной Кореи Ким Чен Ына встретиться для переговоров с Дональдом Трампом, а также сохранение Банком Японии (как и ожидалось) без изменений кредитно-денежной политики. Несмотря на прорыв выше, перспективы доллар/йены остаются негативными; на динамику пары могут повлиять публикуемые сегодня данные по рынку труда США.

На сегодня запланировано:

16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых.

Сегодня в центре внимания традиционно будут данные по занятости, безработице и заработным платам в США, но, судя по падению волатильности после ее довольно умеренного всплеска на фоне важных событий, влияние этих данных тоже будет иметь ограниченный характер.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:01

Волновой обзор основных валютных пар - 09.03.2018

​EUR/USD

Зображення

В соответствии с прогнозом, на днях валютная пара сформировала крупную волну 1 of (5) of [5] и начала построение коррекционного движения 2 of (5) of [5]. Предполагается, что данная коррекция близка к своему завершению. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 2 of (5) of [5].

GBP/USD

Зображення

Как показано на графике, на этой неделе на рынке была окончательно сформирована небольшая восходящая волна (i) of [v] of C of (Y). Ожидается, что до конца недели цена возобновит свой стремительный рост и подтвердит окончание коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

Зображення

На графике видно, что данная валютная пара все еще не завершила построение коррекции 4 of (5). Вполне возможно, что волна 4 of (5) приобретет форму простого зигзага, после чего падение цены возобновится в рамках волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (5).

USD/CHF

Зображення

Предполагается, что вчерашнее восходящее движение подтвердило усложнение крупной коррекционной волны [b] of Y of (Y), которая формирует двойной зигзаг. Скорее всего, данная коррекция еще не сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение волны (y) of [b] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 358359360361
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 136, 137, 138
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1375 186847
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 20:16
FOREX CLUB
Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80, 81, 82
Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32
812 49494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2017 12:16
Maria_ForexMart
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54378)
09.03.2018 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.