Авторская аналитика от МОФТ

Волновой обзор основных валютных пар - 07.03.2018
EUR/USD
По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения в рамках волны (5) of [5]. Предполагается, что вчера рынок сформировал волну 1 of (5) of [5], которая приобрела форму импульса. Таким образом, в ближайшее время будет построена небольшая коррекция 2 of (5) of [5], после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
На графике видно, что рынок продолжает неспешное развитие волны [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится в рамках данной волны и будет обновлён локальный максимум. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупный подъем рынка. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
Предполагается, что вчера валютная пара продолжила построение нисходящей волны (5), которая приобретает форму конечной диагонали. Скорее всего, коррекция 4 of (5) все еще окончательно не сформирована. Ожидается, что после завершения данной коррекции начнется развитие волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/CHF
В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие небольшой коррекционной волны (ii) of [c] of Y of (Y). Предполагается, что данная волна была практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены в рамках волны (iii) of [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.
Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru