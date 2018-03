Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 358359360361 Додано: Сер 07 бер, 2018 14:51 Волновой обзор основных валютных пар - 07.03.2018



​EUR/USD







По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения в рамках волны (5) of [5]. Предполагается, что вчера рынок сформировал волну 1 of (5) of [5], которая приобрела форму импульса. Таким образом, в ближайшее время будет построена небольшая коррекция 2 of (5) of [5], после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







На графике видно, что рынок продолжает неспешное развитие волны [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится в рамках данной волны и будет обновлён локальный максимум. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупный подъем рынка. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Предполагается, что вчера валютная пара продолжила построение нисходящей волны (5), которая приобретает форму конечной диагонали. Скорее всего, коррекция 4 of (5) все еще окончательно не сформирована. Ожидается, что после завершения данной коррекции начнется развитие волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие небольшой коррекционной волны (ii) of [c] of Y of (Y). Предполагается, что данная волна была практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены в рамках волны (iii) of [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 07.03.2018​EUR/USDПо данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения в рамках волны (5) of [5]. Предполагается, что вчера рынок сформировал волну 1 of (5) of [5], которая приобрела форму импульса. Таким образом, в ближайшее время будет построена небольшая коррекция 2 of (5) of [5], после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDНа графике видно, что рынок продолжает неспешное развитие волны [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится в рамках данной волны и будет обновлён локальный максимум. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупный подъем рынка. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYПредполагается, что вчера валютная пара продолжила построение нисходящей волны (5), которая приобретает форму конечной диагонали. Скорее всего, коррекция 4 of (5) все еще окончательно не сформирована. Ожидается, что после завершения данной коррекции начнется развитие волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие небольшой коррекционной волны (ii) of [c] of Y of (Y). Предполагается, что данная волна была практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены в рамках волны (iii) of [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3596 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:20 Марио Драги не дал инвесторам повода продолжать покупать евро



​Вчерашний день вместе с сегодняшней азиатской сессией можно назвать насыщенными важными событиями. В центре внимания инвесторов, конечно же, было заседания Европейского центрального банка, хотя его результаты были предсказуемы - уровень процентной ставки остался без изменений, так же как и объемы программы покупки активов. Исчезновение из сопроводительного заявления традиционного обещания наращивать при необходимости стимулирующие меры стало поводом для скачка евро против доллара США вверх.



Тем не менее, спекулянты, так и не получив повода ожидать скорого ужесточения ЕЦБ монетарной политики, зафиксировали прибыль по длинным позициям, и евро/доллар теперь торгуется у 23-й фигуры, потеря которой ослабит позиции быков. Закрепившись выше этого уровня, пара сохранит высокими шансы на возвращение к максимумам.



Дональд Трамп, несмотря на призывы, утвердил ввозные пошлины на сталь и алюминий, сделав исключение для Канады и Мексики. В целом участники валютного рынка не проявили особой активности на этой новости, более того, доллар США нашел в себе силы продвинуться вверх против японской йены. Этому способствовало согласие главы Северной Кореи Ким Чен Ына встретиться для переговоров с Дональдом Трампом, а также сохранение Банком Японии (как и ожидалось) без изменений кредитно-денежной политики. Несмотря на прорыв выше, перспективы доллар/йены остаются негативными; на динамику пары могут повлиять публикуемые сегодня данные по рынку труда США.



На сегодня запланировано:



16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;

16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

16:30 - США. Уровень безработицы;

16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;

16:30 - Канада. Уровень безработицы;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых.



Сегодня в центре внимания традиционно будут данные по занятости, безработице и заработным платам в США, но, судя по падению волатильности после ее довольно умеренного всплеска на фоне важных событий, влияние этих данных тоже будет иметь ограниченный характер.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ​Вчерашний день вместе с сегодняшней азиатской сессией можно назвать насыщенными важными событиями. В центре внимания инвесторов, конечно же, было заседания Европейского центрального банка, хотя его результаты были предсказуемы - уровень процентной ставки остался без изменений, так же как и объемы программы покупки активов. Исчезновение из сопроводительного заявления традиционного обещания наращивать при необходимости стимулирующие меры стало поводом для скачка евро против доллара США вверх.Тем не менее, спекулянты, так и не получив повода ожидать скорого ужесточения ЕЦБ монетарной политики, зафиксировали прибыль по длинным позициям, и евро/доллар теперь торгуется у 23-й фигуры, потеря которой ослабит позиции быков. Закрепившись выше этого уровня, пара сохранит высокими шансы на возвращение к максимумам.Дональд Трамп, несмотря на призывы, утвердил ввозные пошлины на сталь и алюминий, сделав исключение для Канады и Мексики. В целом участники валютного рынка не проявили особой активности на этой новости, более того, доллар США нашел в себе силы продвинуться вверх против японской йены. Этому способствовало согласие главы Северной Кореи Ким Чен Ына встретиться для переговоров с Дональдом Трампом, а также сохранение Банком Японии (как и ожидалось) без изменений кредитно-денежной политики. Несмотря на прорыв выше, перспективы доллар/йены остаются негативными; на динамику пары могут повлиять публикуемые сегодня данные по рынку труда США.На сегодня запланировано:16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;16:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;Сегодня в центре внимания традиционно будут данные по занятости, безработице и заработным платам в США, но, судя по падению волатильности после ее довольно умеренного всплеска на фоне важных событий, влияние этих данных тоже будет иметь ограниченный характер.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3596 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:01 Волновой обзор основных валютных пар - 09.03.2018



​EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на днях валютная пара сформировала крупную волну 1 of (5) of [5] и начала построение коррекционного движения 2 of (5) of [5]. Предполагается, что данная коррекция близка к своему завершению. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 2 of (5) of [5].



GBP/USD







Как показано на графике, на этой неделе на рынке была окончательно сформирована небольшая восходящая волна (i) of [v] of C of (Y). Ожидается, что до конца недели цена возобновит свой стремительный рост и подтвердит окончание коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







На графике видно, что данная валютная пара все еще не завершила построение коррекции 4 of (5). Вполне возможно, что волна 4 of (5) приобретет форму простого зигзага, после чего падение цены возобновится в рамках волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (5).



USD/CHF







Предполагается, что вчерашнее восходящее движение подтвердило усложнение крупной коррекционной волны [b] of Y of (Y), которая формирует двойной зигзаг. Скорее всего, данная коррекция еще не сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение волны (y) of [b] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 09.03.2018​EUR/USDВ соответствии с прогнозом, на днях валютная пара сформировала крупную волну 1 of (5) of [5] и начала построение коррекционного движения 2 of (5) of [5]. Предполагается, что данная коррекция близка к своему завершению. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 2 of (5) of [5].GBP/USDКак показано на графике, на этой неделе на рынке была окончательно сформирована небольшая восходящая волна (i) of [v] of C of (Y). Ожидается, что до конца недели цена возобновит свой стремительный рост и подтвердит окончание коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYНа графике видно, что данная валютная пара все еще не завершила построение коррекции 4 of (5). Вполне возможно, что волна 4 of (5) приобретет форму простого зигзага, после чего падение цены возобновится в рамках волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (5).USD/CHFПредполагается, что вчерашнее восходящее движение подтвердило усложнение крупной коррекционной волны [b] of Y of (Y), которая формирует двойной зигзаг. Скорее всего, данная коррекция еще не сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение волны (y) of [b] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3596 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 358359360361 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 136 , 137 , 138

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1375 186847

FOREX CLUB П'ят 09 бер, 2018 20:16 Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80 , 81 , 82

Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32 812 49494

Maria_ForexMart Вів 25 лип, 2017 12:16 реклама