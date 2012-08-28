Авторская аналитика от МОФТ

Доллар США остается слабым
- недельный обзор
В плане важных событий прошедшая неделя была довольно насыщенной, при этом волатильность на валютном рынке была довольно низкой. Одним из основных событий недели можно назвать введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на ввоз стали и алюминия, что может стать поводом для начала торговых войн. На этом фоне доллар США снова испытывал на себе давление, но исключение из тарификации ввоза металлов из Мексики и Канады смогло все же ослабить давление, и доллар к концу недели все же смог отыграть часть потерь
В центре внимания инвесторов также были заседания РБА, Банка Канады, ЕЦБ и Банка Японии. Влияние этих событий на рыночное настроение было довольно слабое, поскольку результаты их заседаний не стали неожиданностью. Наибольшая активность наблюдалась в парах с евро, поскольку президент ЕЦБ Марио Драги так и не дал никаких надежд на скорое сворачивание стимулирующих мер, что стало поводом для фиксации прибыли по длинным позициям и снижение евро против ряда конкурентов, в том числе и против доллара. Впрочем, о развороте тренда говорить по-прежнему не приходится, но потеря минимумов недели приведет к развитию более глубокой коррекции.
К важным событиям недели также можно отнести пятничную публикацию данных по рынку труда США. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе превысил прогнозы аналитиков, но доллар не смог развить рост из-за весьма слабых данных по заработным платам, которые ставят под сомнение ускорение потребительской инфляции. В целом его перспективы по-прежнему выглядят негативными, хотя повода для масштабных распродаж на данный момент нет. Учитывая низкую активность участников валютного рынка, можно предположить консолидацию основных пар в сформировавшихся диапазонах, пока какая-то важная новость не станет поводом для пробития их границ.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 12 марта
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (февраль).
Вторник, 13 марта
02:45 - Новая Зеландия. Выступление заместителя председателя РБНЗ Гранта Спенсера;
03:10 - Австралия. Выступление заместителя главы РБА Баллок;
03:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;14:30 - Великобритания. Отчет по бюджету;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;17:30 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.
Среда, 14 марта
00:45 - Новая Зеландия. Платежный баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Счет текущих операций (по отношению к ВВП) (четвертый квартал);
01:10 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента;
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
11:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Розничные продажи.
Четверг, 15 марта
00:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
03:30 - Австралия. Бюллетень Резервного Банка Австралии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - Канада. Отчет по занятости ADP;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.
Пятница, 16 марта
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
01:45 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru