Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:11
Волновой обзор основных валютных пар
- 15.03.2018
EUR/USD
Как показано на графике, после стремительного восходящего движения валютная пара начала построение небольшой коррекции в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Предполагается, что в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
Скорее всего, вчера рынок двигался в боковом направлении, формируя небольшую коррекционную волну. Скорее всего, данная коррекция не сможет сильно опустить цену. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение развития восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, вчера на рынке началось построение нисходящей волны 5 of (5). Вполне возможно, что до конца недели такой тренд продолжится и валютная пара обновит локальный минимум. Таким образом, сейчас хорошее время для продаж.
USD/CHF
По данной валютной паре продолжается неспешное развитие нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y). Предполагается, что крупная коррекция [b] of Y of (Y) уже окончательно сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены. Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3606
- З нами з: 19.09.12
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:20
Японская йена продолжает пользоваться спросом
Перестановки в Белом Доме и угроза торговых войн способствуют сохранению спроса на японскую йену, рост которой на этом фоне продолжается. Таким образом доллар США в паре с ней приближается к минимумам на уровне 105.25, где инвесторы могут вспомнить о политическом скандале в Японии и дифференциале процентных ставок и зафиксировать прибыль по коротким позициям. В условиях низкой волатильности довольно сложно спрогнозировать масштабы возможных движений, поэтому хоть на данный момент повода для пробития минимумов в доллар/йене нет, исключать этого все же не стоит.
На сегодня запланировано:13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство.
На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне. Они, скорее всего, покажут сохранение низким уровня инфляции, что может негативно отразится на динамике единой валюты. Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23
Волновой обзор основных валютных пар
- 16.03.2018
EUR/USD
Предполагается, что валютная пара продолжает усложнение коррекционной волны 2 of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, до конца недели рынок будет двигаться в рамках данного зигзага. Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.
GBP/USD
Как и ожидалось, на рынке продолжается построение боковой коррекционной волны в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Вполне вероятно, что до конца недели данная коррекция будет завершена, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция [ii] of 5 of (5). Вполне возможно, что последующее нисходящее движение начало развитие волны [iii] of 5 of (5). Таким образом, в ближайшее время ожидается крупное падение цены в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/CHF
Как показано на графике, валютная пара только начинает развитие нисходящей волны [c] of Y of (Y). Вполне возможно, что вчера рынок построил небольшую коррекцию в рамках данной волны, после чего возобновил формирование нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
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