Авторская аналитика от МОФТ

Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23

Волновой обзор основных валютных пар

- 16.03.2018​EUR/USDПредполагается, что валютная пара продолжает усложнение коррекционной волны 2 of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, до конца недели рынок будет двигаться в рамках данного зигзага. Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.GBP/USDКак и ожидалось, на рынке продолжается построение боковой коррекционной волны в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Вполне вероятно, что до конца недели данная коррекция будет завершена, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция [ii] of 5 of (5). Вполне возможно, что последующее нисходящее движение начало развитие волны [iii] of 5 of (5). Таким образом, в ближайшее время ожидается крупное падение цены в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/CHFКак показано на графике, валютная пара только начинает развитие нисходящей волны [c] of Y of (Y). Вполне возможно, что вчера рынок построил небольшую коррекцию в рамках данной волны, после чего возобновил формирование нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru