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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:11

Волновой обзор основных валютных пар - 15.03.2018

​EUR/USD

Зображення

Как показано на графике, после стремительного восходящего движения валютная пара начала построение небольшой коррекции в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Предполагается, что в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Зображення

Скорее всего, вчера рынок двигался в боковом направлении, формируя небольшую коррекционную волну. Скорее всего, данная коррекция не сможет сильно опустить цену. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение развития восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

Зображення

В соответствии с прогнозом, вчера на рынке началось построение нисходящей волны 5 of (5). Вполне возможно, что до конца недели такой тренд продолжится и валютная пара обновит локальный минимум. Таким образом, сейчас хорошее время для продаж.

USD/CHF

Зображення

По данной валютной паре продолжается неспешное развитие нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y). Предполагается, что крупная коррекция [b] of Y of (Y) уже окончательно сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 3606
З нами з: 19.09.12
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:20

Японская йена продолжает пользоваться спросом

​Перестановки в Белом Доме и угроза торговых войн способствуют сохранению спроса на японскую йену, рост которой на этом фоне продолжается. Таким образом доллар США в паре с ней приближается к минимумам на уровне 105.25, где инвесторы могут вспомнить о политическом скандале в Японии и дифференциале процентных ставок и зафиксировать прибыль по коротким позициям. В условиях низкой волатильности довольно сложно спрогнозировать масштабы возможных движений, поэтому хоть на данный момент повода для пробития минимумов в доллар/йене нет, исключать этого все же не стоит.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство.

На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне. Они, скорее всего, покажут сохранение низким уровня инфляции, что может негативно отразится на динамике единой валюты.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23

Волновой обзор основных валютных пар - 16.03.2018

​EUR/USD

Зображення

Предполагается, что валютная пара продолжает усложнение коррекционной волны 2 of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, до конца недели рынок будет двигаться в рамках данного зигзага. Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.

GBP/USD

Зображення

Как и ожидалось, на рынке продолжается построение боковой коррекционной волны в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Вполне вероятно, что до конца недели данная коррекция будет завершена, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

Зображення

В соответствии с прогнозом, вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция [ii] of 5 of (5). Вполне возможно, что последующее нисходящее движение начало развитие волны [iii] of 5 of (5). Таким образом, в ближайшее время ожидается крупное падение цены в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF

Зображення

Как показано на графике, валютная пара только начинает развитие нисходящей волны [c] of Y of (Y). Вполне возможно, что вчера рынок построил небольшую коррекцию в рамках данной волны, после чего возобновил формирование нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 359360361362
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