Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 359360361362 Додано: Чет 15 бер, 2018 12:11 Волновой обзор основных валютных пар - 15.03.2018



​EUR/USD







Как показано на графике, после стремительного восходящего движения валютная пара начала построение небольшой коррекции в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Предполагается, что в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Скорее всего, вчера рынок двигался в боковом направлении, формируя небольшую коррекционную волну. Скорее всего, данная коррекция не сможет сильно опустить цену. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение развития восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке началось построение нисходящей волны 5 of (5). Вполне возможно, что до конца недели такой тренд продолжится и валютная пара обновит локальный минимум. Таким образом, сейчас хорошее время для продаж.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается неспешное развитие нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y). Предполагается, что крупная коррекция [b] of Y of (Y) уже окончательно сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 15.03.2018​EUR/USDКак показано на графике, после стремительного восходящего движения валютная пара начала построение небольшой коррекции в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Предполагается, что в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDСкорее всего, вчера рынок двигался в боковом направлении, формируя небольшую коррекционную волну. Скорее всего, данная коррекция не сможет сильно опустить цену. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение развития восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, вчера на рынке началось построение нисходящей волны 5 of (5). Вполне возможно, что до конца недели такой тренд продолжится и валютная пара обновит локальный минимум. Таким образом, сейчас хорошее время для продаж.USD/CHFПо данной валютной паре продолжается неспешное развитие нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y). Предполагается, что крупная коррекция [b] of Y of (Y) уже окончательно сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены. Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3611 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:20 Японская йена продолжает пользоваться спросом



​Перестановки в Белом Доме и угроза торговых войн способствуют сохранению спроса на японскую йену, рост которой на этом фоне продолжается. Таким образом доллар США в паре с ней приближается к минимумам на уровне 105.25, где инвесторы могут вспомнить о политическом скандале в Японии и дифференциале процентных ставок и зафиксировать прибыль по коротким позициям. В условиях низкой волатильности довольно сложно спрогнозировать масштабы возможных движений, поэтому хоть на данный момент повода для пробития минимумов в доллар/йене нет, исключать этого все же не стоит.



На сегодня запланировано:



13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;

15:30 - США. Начатые строительства домов;

16:15 - США. Использование производственных мощностей;

16:15 - США. Промышленное производство.



На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне. Они, скорее всего, покажут сохранение низким уровня инфляции, что может негативно отразится на динамике единой валюты.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ​Перестановки в Белом Доме и угроза торговых войн способствуют сохранению спроса на японскую йену, рост которой на этом фоне продолжается. Таким образом доллар США в паре с ней приближается к минимумам на уровне 105.25, где инвесторы могут вспомнить о политическом скандале в Японии и дифференциале процентных ставок и зафиксировать прибыль по коротким позициям. В условиях низкой волатильности довольно сложно спрогнозировать масштабы возможных движений, поэтому хоть на данный момент повода для пробития минимумов в доллар/йене нет, исключать этого все же не стоит.На сегодня запланировано:15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;15:30 - США. Начатые строительства домов;16:15 - США. Использование производственных мощностей;16:15 - США. Промышленное производство.На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне. Они, скорее всего, покажут сохранение низким уровня инфляции, что может негативно отразится на динамике единой валюты.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3611 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23 Волновой обзор основных валютных пар - 16.03.2018



​EUR/USD







Предполагается, что валютная пара продолжает усложнение коррекционной волны 2 of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, до конца недели рынок будет двигаться в рамках данного зигзага. Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







Как и ожидалось, на рынке продолжается построение боковой коррекционной волны в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Вполне вероятно, что до конца недели данная коррекция будет завершена, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция [ii] of 5 of (5). Вполне возможно, что последующее нисходящее движение начало развитие волны [iii] of 5 of (5). Таким образом, в ближайшее время ожидается крупное падение цены в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







Как показано на графике, валютная пара только начинает развитие нисходящей волны [c] of Y of (Y). Вполне возможно, что вчера рынок построил небольшую коррекцию в рамках данной волны, после чего возобновил формирование нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 16.03.2018​EUR/USDПредполагается, что валютная пара продолжает усложнение коррекционной волны 2 of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, до конца недели рынок будет двигаться в рамках данного зигзага. Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.GBP/USDКак и ожидалось, на рынке продолжается построение боковой коррекционной волны в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Вполне вероятно, что до конца недели данная коррекция будет завершена, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция [ii] of 5 of (5). Вполне возможно, что последующее нисходящее движение начало развитие волны [iii] of 5 of (5). Таким образом, в ближайшее время ожидается крупное падение цены в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/CHFКак показано на графике, валютная пара только начинает развитие нисходящей волны [c] of Y of (Y). Вполне возможно, что вчера рынок построил небольшую коррекцию в рамках данной волны, после чего возобновил формирование нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3611 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 бер, 2018 15:02 Инвесторы все еще благосклонно относятся к йене - недельный обзор



​На динамику основных валютных пар на прошлой неделе в немалой степени влияли политические факторы. Перестановки в Белом Доме негативно сказывались на динамике американского доллара, а политический скандал в Японии, в котором оказалась замешанной супруга премьер-министра Синдзо Абэ, спровоцировал давление на японскую йену. Тем не менее, ее снижение имело ограниченный характер и было использовано для открытия свежих длинных позиций по лучшей цене, на фоне чего она завершила неделю ростом против многих конкурентов. Таким образом ее перспективы остаются конструктивными, но политические риски и дифференциал ставок создают для йены определенные риски.



Для евро ситуация снова складывается не лучшим образом, поскольку очередная попытка пробиться к максимумам не увенчалась успехом, и евро в паре с долларом США завершил неделю вблизи поддержки в районе 1.2271. Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика по еврозоне не смогла поддержать рост евро выше 24-й фигуры, т.к. на фоне низкой потребительской инфляции перспективы повышения Европейским центральным банком процентной ставки остаются весьма туманными, а рассеять этот туман не смогло и выступление президента ЦБ Марио Драги. В техническом плане риски дальнейшего снижения евро/доллара возросли, но не стоит при этом забывать о "тефлоновых" свойствах единой валюты.



Смешанная динамика доллара США свидетельствует о неопределенности инвесторов по отношению к нему. Ужесточение Федеральной резервной системой США монетарной политики остается веским доводом в пользу его покупок, но риски разворачивания торговых войн после введения Дональдом Трампом импортных пошлин на ввоз стали и алюминия следует рассматривать как негативный для доллара фактор. На этой неделе состоится заседание FOMC, на котором возможно очередное повышение процентной ставки, и в ожидании этого события существенные сдвиги доллара в том или ином направлении маловероятны.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 19 марта

21:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша.



Вторник, 20 марта

03:30 - Австралия. Индекс цен на жилье;

03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;

07:15 - Австралия. Выступление заместителя главы РБА Баллок;

08:00 - Япония. Индекс опережающих/совпадающих индикаторов;

12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;

13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;

13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Среда, 21 марта

12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;

12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий;

12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;

12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;

12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;

17:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;

21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;

21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;

21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС);

21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США;

23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ.



Четверг, 22 марта

04:30 - Австралия. Уровень безработицы;

04:30 - Австралия. Уровень занятости;

04:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;

07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;

11:30 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;

12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;

12:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;

12:30 - Великобритания. Розничные продажи;

15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

15:00 - Великобритания. Отчет по денежно-кредитной политике;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс цен на жилье;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

20:00 - Великобритания. Выступление представителя Банка Англии Рамсдена;

21:45 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).



Пятница, 23 марта

02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Розничные продажи;

15:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;

15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;

17:30 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари;

18:00 - США. Продажи новых домов.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзор​На динамику основных валютных пар на прошлой неделе в немалой степени влияли политические факторы. Перестановки в Белом Доме негативно сказывались на динамике американского доллара, а политический скандал в Японии, в котором оказалась замешанной супруга премьер-министра Синдзо Абэ, спровоцировал давление на японскую йену. Тем не менее, ее снижение имело ограниченный характер и было использовано для открытия свежих длинных позиций по лучшей цене, на фоне чего она завершила неделю ростом против многих конкурентов. Таким образом ее перспективы остаются конструктивными, но политические риски и дифференциал ставок создают для йены определенные риски.Для евро ситуация снова складывается не лучшим образом, поскольку очередная попытка пробиться к максимумам не увенчалась успехом, и евро в паре с долларом США завершил неделю вблизи поддержки в районе 1.2271. Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика по еврозоне не смогла поддержать рост евро выше 24-й фигуры, т.к. на фоне низкой потребительской инфляции перспективы повышения Европейским центральным банком процентной ставки остаются весьма туманными, а рассеять этот туман не смогло и выступление президента ЦБ Марио Драги. В техническом плане риски дальнейшего снижения евро/доллара возросли, но не стоит при этом забывать о "тефлоновых" свойствах единой валюты.Смешанная динамика доллара США свидетельствует о неопределенности инвесторов по отношению к нему. Ужесточение Федеральной резервной системой США монетарной политики остается веским доводом в пользу его покупок, но риски разворачивания торговых войн после введения Дональдом Трампом импортных пошлин на ввоз стали и алюминия следует рассматривать как негативный для доллара фактор. На этой неделе состоится заседание FOMC, на котором возможно очередное повышение процентной ставки, и в ожидании этого события существенные сдвиги доллара в том или ином направлении маловероятны.На этой неделе запланировано:Понедельник, 19 марта21:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша.Вторник, 20 марта03:30 - Австралия. Индекс цен на жилье;07:15 - Австралия. Выступление заместителя главы РБА Баллок;08:00 - Япония. Индекс опережающих/совпадающих индикаторов;12:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.Среда, 21 марта12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий;12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;17:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;Четверг, 22 марта04:30 - Австралия. Уровень безработицы;04:30 - Австралия. Уровень занятости;04:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;11:30 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;12:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;12:30 - Великобритания. Розничные продажи;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;15:30 - США. Индекс цен на жилье;17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;20:00 - Великобритания. Выступление представителя Банка Англии Рамсдена;21:45 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).Пятница, 23 марта02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии;15:30 - Канада. Розничные продажи;15:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;17:30 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари;18:00 - США. Продажи новых домов.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3611 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 бер, 2018 15:19 Волновой обзор основных валютных пар - 19.03.2018



​EUR/USD







В соответствии с прогнозом, под конец прошлой недели развитие коррекционного движения продолжилось, практически сформировав зигзаг 2 of (5) of [5]. Ожидается, что уже в ближайшее время данная волна будет окончательно построена, после чего рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5].



GBP/USD







Вполне возможно, что на рынке продолжается развитие бокового тренда, который может формировать небольшую коррекцию в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что в ближайшее время валютная пара возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Как показано на графике, после построения небольшой коррекции [ii] of 5 of (5) дальнейшее движение цены происходило без существенных отклонений. Скорее всего, на этой неделе падение рынка продолжится и будет сформирован импульс [iii] of 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







Предполагается, что данная валютная пара продолжает усложнять крупную коррекционную волну [b] of Y of (Y), которая приобретает форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент еще формируется волна c of (y) of [b] of Y of (Y). Таким образом, пока рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 19.03.2018​EUR/USDВ соответствии с прогнозом, под конец прошлой недели развитие коррекционного движения продолжилось, практически сформировав зигзаг 2 of (5) of [5]. Ожидается, что уже в ближайшее время данная волна будет окончательно построена, после чего рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5].GBP/USDВполне возможно, что на рынке продолжается развитие бокового тренда, который может формировать небольшую коррекцию в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что в ближайшее время валютная пара возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYКак показано на графике, после построения небольшой коррекции [ii] of 5 of (5) дальнейшее движение цены происходило без существенных отклонений. Скорее всего, на этой неделе падение рынка продолжится и будет сформирован импульс [iii] of 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.USD/CHFПредполагается, что данная валютная пара продолжает усложнять крупную коррекционную волну [b] of Y of (Y), которая приобретает форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент еще формируется волна c of (y) of [b] of Y of (Y). Таким образом, пока рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3611 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 15:59 Британский фунт взлетел на соглашении ЕС и Великобритании



​В отсутствие свежих рыночных драйверов и в условиях относительно низкой волатильности евро вчера восстанавливался от пятничного минимума, т.е. от нижней границы консолидационного диапазона. Ему удалось прошагать порядка ста пунктов, чему способствовал стремительный рост британского фунта против доллара США. Драйвером его роста стала новость о достижении Великобританией и Европейским союзом соглашения о переходном периоде. Несмотря на ряд нерешенных вопросов, фунт преодолел немалый путь, поднявшись против доллара до уровня 1.4087. На спадах спрос сохраняется, но проблемные моменты в процедуре Брэкзита могут в любой момент напомнить о себе, и фунт снова окажется во власти медведей.



На сегодня запланировано:



15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



В случае ускорения потребительской инфляции фунт/доллар может продолжить рост; на слабых данных возможен отскок ниже. Внимание инвесторов сосредоточено на заседании FOMC, поэтому влияние сегодняшних событий на валютный рынок будет минимальным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ​В отсутствие свежих рыночных драйверов и в условиях относительно низкой волатильности евро вчера восстанавливался от пятничного минимума, т.е. от нижней границы консолидационного диапазона. Ему удалось прошагать порядка ста пунктов, чему способствовал стремительный рост британского фунта против доллара США. Драйвером его роста стала новость о достижении Великобританией и Европейским союзом соглашения о переходном периоде. Несмотря на ряд нерешенных вопросов, фунт преодолел немалый путь, поднявшись против доллара до уровня 1.4087. На спадах спрос сохраняется, но проблемные моменты в процедуре Брэкзита могут в любой момент напомнить о себе, и фунт снова окажется во власти медведей.На сегодня запланировано:15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.В случае ускорения потребительской инфляции фунт/доллар может продолжить рост; на слабых данных возможен отскок ниже. Внимание инвесторов сосредоточено на заседании FOMC, поэтому влияние сегодняшних событий на валютный рынок будет минимальным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3611 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 16:45 Статданные по Германии способствовали снижению евро



В целом вчерашний торговый день был ожидаемо спокойным. Низкая активность участников валютного рынка снова не помешала евро медленно, но уверенно, проползти порядка ста пунктов в паре с долларом США, только на этот раз в нисходящем направлении. Фиксации прибыли по длинным позициям и, следовательно, снижению евро способствовали неожиданно слабый индекс ожиданий ZEW, поскольку на фоне разворачиваемых США торговых войн немецкий экспорт, а с ним и экономика Германии, может оказаться уязвимым. Снижение индекса, конечно же, не оправдывает масштабных распродаж евро, но его следует рассматривать как тревожный для быков звоночек.



На сегодня запланировано:



17:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;

21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;

21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;

21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС);

21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США;

23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ.



Ключевым событием дня, и недели тоже, является объявление результатов заседания FOMC и комментарии нового главы ФРС Джерома Пауэлла, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на валютном рынке. Опять-таки, оглядываясь назад, можно предположить, что этот всплеск тоже не будет отличаться продолжительностью (как хотелось бы ошибиться...).







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru В целом вчерашний торговый день был ожидаемо спокойным. Низкая активность участников валютного рынка снова не помешала евро медленно, но уверенно, проползти порядка ста пунктов в паре с долларом США, только на этот раз в нисходящем направлении. Фиксации прибыли по длинным позициям и, следовательно, снижению евро способствовали неожиданно слабый индекс ожиданий ZEW, поскольку на фоне разворачиваемых США торговых войн немецкий экспорт, а с ним и экономика Германии, может оказаться уязвимым. Снижение индекса, конечно же, не оправдывает масштабных распродаж евро, но его следует рассматривать как тревожный для быков звоночек.На сегодня запланировано:17:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;Ключевым событием дня, и недели тоже, является объявление результатов заседания FOMC и комментарии нового главы ФРС Джерома Пауэлла, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на валютном рынке. Опять-таки, оглядываясь назад, можно предположить, что этот всплеск тоже не будет отличаться продолжительностью (как хотелось бы ошибиться...).Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3611 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 11:33 ФРС повысила ставку, но доллар снова в немилости



По итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США был снова повышен уровень процентной ставки на 0.25%, а в сопроводительном заявлении повышен прогноз по инфляции и ВВП, но этого оказалось недостаточно, чтобы спекулянты возобновили покупки доллара США. В плане перспектив дальнейшего ужесточения Федрезервом кредитно-денежной политики комментарии его главы Джерома Пауэлла были восприняты как "нерешительные", и на фоне их доллар снова был продан.



В результате евро в паре с ним смог пробить текущие максимумы, что предполагает его дальнейший рост, но дифференциал процентных ставок совершенно не оправдывает продажи доллара за евро, да и за японскую йену тоже. Кроме того, валютные войны также могут нанести урон европейским экспортерам, поэтому быкам по евро, несмотря на улучшение технических перспектив, по-прежнему следует быть предельно осторожными.



На сегодня запланировано:



11:30 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;

12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;

12:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;

12:30 - Великобритания. Розничные продажи;

15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

15:00 - Великобритания. Отчет по денежно-кредитной политике;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс цен на жилье;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

20:00 - Великобритания. Выступление представителя Банка Англии Рамсдена;

21:45 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).



Выход сильных данных по Германии и еврозоне поддержит евро, а на слабых данных он может снова быть под давлением. Банк Англии, вероятнее всего, не будет вносить изменений в монетарную политику, но намеки на скорое повышение процентной ставки могут оказать поддержку британскому фунту. Влияние этих событий вряд ли будет длительным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru По итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США был снова повышен уровень процентной ставки на 0.25%, а в сопроводительном заявлении повышен прогноз по инфляции и ВВП, но этого оказалось недостаточно, чтобы спекулянты возобновили покупки доллара США. В плане перспектив дальнейшего ужесточения Федрезервом кредитно-денежной политики комментарии его главы Джерома Пауэлла были восприняты как "нерешительные", и на фоне их доллар снова был продан.В результате евро в паре с ним смог пробить текущие максимумы, что предполагает его дальнейший рост, но дифференциал процентных ставок совершенно не оправдывает продажи доллара за евро, да и за японскую йену тоже. Кроме того, валютные войны также могут нанести урон европейским экспортерам, поэтому быкам по евро, несмотря на улучшение технических перспектив, по-прежнему следует быть предельно осторожными.На сегодня запланировано:11:30 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;12:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;12:30 - Великобритания. Розничные продажи;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;15:30 - США. Индекс цен на жилье;17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;20:00 - Великобритания. Выступление представителя Банка Англии Рамсдена;21:45 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).Выход сильных данных по Германии и еврозоне поддержит евро, а на слабых данных он может снова быть под давлением. Банк Англии, вероятнее всего, не будет вносить изменений в монетарную политику, но намеки на скорое повышение процентной ставки могут оказать поддержку британскому фунту. Влияние этих событий вряд ли будет длительным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3611 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 359360361362 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 137 , 138 , 139

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1384 188066

FOREX CLUB Чет 22 бер, 2018 08:00 Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80 , 81 , 82

Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32 812 49838

Maria_ForexMart Вів 25 лип, 2017 12:16 реклама