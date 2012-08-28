Авторская аналитика от МОФТ

Инвесторы все еще благосклонно относятся к йене
- недельный обзор
На динамику основных валютных пар на прошлой неделе в немалой степени влияли политические факторы. Перестановки в Белом Доме негативно сказывались на динамике американского доллара, а политический скандал в Японии, в котором оказалась замешанной супруга премьер-министра Синдзо Абэ, спровоцировал давление на японскую йену. Тем не менее, ее снижение имело ограниченный характер и было использовано для открытия свежих длинных позиций по лучшей цене, на фоне чего она завершила неделю ростом против многих конкурентов. Таким образом ее перспективы остаются конструктивными, но политические риски и дифференциал ставок создают для йены определенные риски.
Для евро ситуация снова складывается не лучшим образом, поскольку очередная попытка пробиться к максимумам не увенчалась успехом, и евро в паре с долларом США завершил неделю вблизи поддержки в районе 1.2271. Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика по еврозоне не смогла поддержать рост евро выше 24-й фигуры, т.к. на фоне низкой потребительской инфляции перспективы повышения Европейским центральным банком процентной ставки остаются весьма туманными, а рассеять этот туман не смогло и выступление президента ЦБ Марио Драги. В техническом плане риски дальнейшего снижения евро/доллара возросли, но не стоит при этом забывать о "тефлоновых" свойствах единой валюты.
Смешанная динамика доллара США свидетельствует о неопределенности инвесторов по отношению к нему. Ужесточение Федеральной резервной системой США монетарной политики остается веским доводом в пользу его покупок, но риски разворачивания торговых войн после введения Дональдом Трампом импортных пошлин на ввоз стали и алюминия следует рассматривать как негативный для доллара фактор. На этой неделе состоится заседание FOMC, на котором возможно очередное повышение процентной ставки, и в ожидании этого события существенные сдвиги доллара в том или ином направлении маловероятны.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 19 марта
21:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша.
Вторник, 20 марта
03:30 - Австралия. Индекс цен на жилье;03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
07:15 - Австралия. Выступление заместителя главы РБА Баллок;
08:00 - Япония. Индекс опережающих/совпадающих индикаторов;12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.
Среда, 21 марта
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий;
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
17:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС);
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ.
Четверг, 22 марта
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
11:30 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
12:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:00 - Великобритания. Отчет по денежно-кредитной политике;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс цен на жилье;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
20:00 - Великобритания. Выступление представителя Банка Англии Рамсдена;
21:45 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады).
Пятница, 23 марта
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии;15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:30 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари;
18:00 - США. Продажи новых домов.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru