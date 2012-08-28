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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:36

Волновой обзор основных валютных пар - 23.03.2018

EUR/USD

Зображення

Как показано на графике, на этой неделе валютная пара сформировала двойной зигзаг 2 of (5) of [5]. Скорее всего, в ближайшее время на рынке будет завершено построение небольшого зигзага в рамках импульса 3 of (5) of [5], после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Зображення

Предполагается, что после завершения небольшой коррекции (ii) of [v] of C of (Y) началось построение стремительного импульса (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, уже на следующей неделе развитие восходящего тренда продолжится в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

Зображення

В соответствии с прогнозом, после окончания коррекции [ii] of 5 of (5) валютная пара начала стремительное падение цены в рамках импульса [iii] of 5 of (5). Предполагается, что данный импульс еще далек от завершения. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF

Зображення

Как и предполагалось, данная валютная пара продолжает свое неспешное падение в рамках волны [c] of Y of (Y). Скорее всего, на этой неделе коррекционная волна-связка [b] of Y of (Y) была сформирована. В ближайшее время ожидается возобновление падения цены и обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:59

Торговые войны способствуют росту йены - недельный обзор

Главным событием прошлой недели являлось заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и пресс-конференция нового главы Джерома Пауэлла. Также внимание участников финансовых рынков было сосредоточено на заседании Банка Англии, хотя каких-либо действий, направленных на изменение кредитно-денежной политики, от регулятора не ожидалось. В полном соответствии с ожиданиями английский центробанк оставил уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений, несмотря на что реакция фунт/доллара была довольно бурной.

Некоторые члены Комитета по кредитно-денежной политики Банка Англии проголосовали за повышение ставки, что способствовало резкому скачу пары до уровня 1.4217, но этот скачек был использован для ее продаж, и вскоре пара снизилась до 1.4078. Тем не менее, на фоне договоренностей Великобритании с Европейским союзом по переходному периоду в рамках Брэкзита и слабости доллара США британский фунт продолжают выкупать, что сохраняет быкам шансы на повторное тестирование 1.4217. В техническом плане потеря психологического уровня 1.4000 может означать формирование вершины.

По итогам заседания FOMC повысил уровень процентной ставки на 0.25%, что тоже соответствовало рыночным ожиданиям. В сопроводительном заявлении был повышен прогноз по инфляции и ВВП, но укрепление доллара на этом фоне было недолгим, и вскоре он снова падал по всему спектру рынка. На фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа его позиции остаются уязвимыми, особенно в паре с японской йеной, которую традиционно покупают в качестве актива-«убежища». Дальнейшее снижение фондовых индексов будет оказывать ей поддержку, но дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродажи доллар/йены.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 26 марта
12:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
19:30 - США. Выступление представителя ФРС США Уильяма Дадли
23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.

Вторник, 27 марта
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
03:45 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента;
12:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:00 - США. Выступление представителя ФРС Бостика.

Среда, 28 марта
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

Четверг, 29 марта
00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
15:30 - Канада. Личные расходы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Пятница, 30 марта
02:30 - Япония. Промышленное производство;
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 3616
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:18

Волновой обзор основных валютных пар - 26.03.2018

EUR/USD

Зображення

Предполагается, что после стремительной волны of 3 of (5) of [5] валютная пара сформировала небольшую коррекцию [ii] of 3 of (5) of [5]. В таком случае, в ближайшее время ожидается продолжение роста цены в рамках импульса [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Зображення

По данной валютной паре продолжается развитие восходящего тренда. Вполне возможно, что волна (iii) of [v] of C of (Y) уже завершена и в данный момент рынок формирует коррекцию (iv) of [v] of C of (Y). Таким образом, в ближайшее время валютная пара продолжит построение коррекции. Примерное движение рынка показано на графике.

USD/JPY

Зображення

Как и ожидалось, на прошлой неделе рынок таки сформировал коррекцию [ii] of 5 of (5), после чего началось развитие нисходящей волны [iii] of 5 of (5). Скорее всего, данный импульс еще далек от завершения. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF

Зображення

Как показано на графике, рынок продолжает неспешное падение цены в рамках волны [c] of Y of (Y). Предполагается, что уже на этой неделе валютная пара возобновит развитие нисходящего тренда. Таким образом, в ближайшее время ожидается построение волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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З нами з: 19.09.12
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