Авторская аналитика от МОФТ

Торговые войны способствуют росту йены
- недельный обзор
Главным событием прошлой недели являлось заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и пресс-конференция нового главы Джерома Пауэлла. Также внимание участников финансовых рынков было сосредоточено на заседании Банка Англии, хотя каких-либо действий, направленных на изменение кредитно-денежной политики, от регулятора не ожидалось. В полном соответствии с ожиданиями английский центробанк оставил уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений, несмотря на что реакция фунт/доллара была довольно бурной.
Некоторые члены Комитета по кредитно-денежной политики Банка Англии проголосовали за повышение ставки, что способствовало резкому скачу пары до уровня 1.4217, но этот скачек был использован для ее продаж, и вскоре пара снизилась до 1.4078. Тем не менее, на фоне договоренностей Великобритании с Европейским союзом по переходному периоду в рамках Брэкзита и слабости доллара США британский фунт продолжают выкупать, что сохраняет быкам шансы на повторное тестирование 1.4217. В техническом плане потеря психологического уровня 1.4000 может означать формирование вершины.
По итогам заседания FOMC повысил уровень процентной ставки на 0.25%, что тоже соответствовало рыночным ожиданиям. В сопроводительном заявлении был повышен прогноз по инфляции и ВВП, но укрепление доллара на этом фоне было недолгим, и вскоре он снова падал по всему спектру рынка. На фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа его позиции остаются уязвимыми, особенно в паре с японской йеной, которую традиционно покупают в качестве актива-«убежища». Дальнейшее снижение фондовых индексов будет оказывать ей поддержку, но дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродажи доллар/йены.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 26 марта
12:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
19:30 - США. Выступление представителя ФРС США Уильяма Дадли
23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.
Вторник, 27 марта
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
03:45 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента;
12:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:00 - США. Выступление представителя ФРС Бостика.
Среда, 28 марта
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.
Четверг, 29 марта
00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
15:30 - Канада. Личные расходы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.
Пятница, 30 марта
02:30 - Япония. Промышленное производство;
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru