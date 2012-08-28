|
|
|
Авторская аналитика от МОФТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:36
Волновой обзор основных валютных пар
- 23.03.2018
EUR/USD
Как показано на графике, на этой неделе валютная пара сформировала двойной зигзаг 2 of (5) of [5]. Скорее всего, в ближайшее время на рынке будет завершено построение небольшого зигзага в рамках импульса 3 of (5) of [5], после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
Предполагается, что после завершения небольшой коррекции (ii) of [v] of C of (Y) началось построение стремительного импульса (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, уже на следующей неделе развитие восходящего тренда продолжится в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, после окончания коррекции [ii] of 5 of (5) валютная пара начала стремительное падение цены в рамках импульса [iii] of 5 of (5). Предполагается, что данный импульс еще далек от завершения. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.
USD/CHF
Как и предполагалось, данная валютная пара продолжает свое неспешное падение в рамках волны [c] of Y of (Y). Скорее всего, на этой неделе коррекционная волна-связка [b] of Y of (Y) была сформирована. В ближайшее время ожидается возобновление падения цены и обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:59
Торговые войны способствуют росту йены
- недельный обзор
Главным событием прошлой недели являлось заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и пресс-конференция нового главы Джерома Пауэлла. Также внимание участников финансовых рынков было сосредоточено на заседании Банка Англии, хотя каких-либо действий, направленных на изменение кредитно-денежной политики, от регулятора не ожидалось. В полном соответствии с ожиданиями английский центробанк оставил уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений, несмотря на что реакция фунт/доллара была довольно бурной.
Некоторые члены Комитета по кредитно-денежной политики Банка Англии проголосовали за повышение ставки, что способствовало резкому скачу пары до уровня 1.4217, но этот скачек был использован для ее продаж, и вскоре пара снизилась до 1.4078. Тем не менее, на фоне договоренностей Великобритании с Европейским союзом по переходному периоду в рамках Брэкзита и слабости доллара США британский фунт продолжают выкупать, что сохраняет быкам шансы на повторное тестирование 1.4217. В техническом плане потеря психологического уровня 1.4000 может означать формирование вершины.
По итогам заседания FOMC повысил уровень процентной ставки на 0.25%, что тоже соответствовало рыночным ожиданиям. В сопроводительном заявлении был повышен прогноз по инфляции и ВВП, но укрепление доллара на этом фоне было недолгим, и вскоре он снова падал по всему спектру рынка. На фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа его позиции остаются уязвимыми, особенно в паре с японской йеной, которую традиционно покупают в качестве актива-«убежища». Дальнейшее снижение фондовых индексов будет оказывать ей поддержку, но дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродажи доллар/йены.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 26 марта
12:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
19:30 - США. Выступление представителя ФРС США Уильяма Дадли
23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.
Вторник, 27 марта
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
03:45 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента;
12:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:00 - США. Выступление представителя ФРС Бостика.
Среда, 28 марта
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.
Четверг, 29 марта
00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
15:30 - Канада. Личные расходы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.
Пятница, 30 марта
02:30 - Япония. Промышленное производство;
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:18
Волновой обзор основных валютных пар
- 26.03.2018
EUR/USD
Предполагается, что после стремительной волны of 3 of (5) of [5] валютная пара сформировала небольшую коррекцию [ii] of 3 of (5) of [5]. В таком случае, в ближайшее время ожидается продолжение роста цены в рамках импульса [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
По данной валютной паре продолжается развитие восходящего тренда. Вполне возможно, что волна (iii) of [v] of C of (Y) уже завершена и в данный момент рынок формирует коррекцию (iv) of [v] of C of (Y). Таким образом, в ближайшее время валютная пара продолжит построение коррекции. Примерное движение рынка показано на графике.
USD/JPY
Как и ожидалось, на прошлой неделе рынок таки сформировал коррекцию [ii] of 5 of (5), после чего началось развитие нисходящей волны [iii] of 5 of (5). Скорее всего, данный импульс еще далек от завершения. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/CHF
Как показано на графике, рынок продолжает неспешное падение цены в рамках волны [c] of Y of (Y). Предполагается, что уже на этой неделе валютная пара возобновит развитие нисходящего тренда. Таким образом, в ближайшее время ожидается построение волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:38
У инвесторов снова пробудился аппетит к риску
Вчерашние комментарии Йенса Вайдмана, президента Немецкого федерального банка, члена правления Европейского центрального банка и вероятного кандидата на пост его президента, в которых он указал на вероятность повышения ЕЦБ процентной ставки к середине следующего года способствовали пробитию евро в паре с долларом США сопротивления 1.2380-1.2400 и росту до 1.2460. Энтузиазм быков может привести к тестированию 25-й фигуры, но для пробития максимумов может понадобиться более веский повод.
Японская йена, в свою очередь, вчера оказалась под давлением на фоне возвращения у инвесторов аппетита к риску, чему способствовало предложение КНР провести переговоры с США касательно условий торговли между странами. Ослабление угрозы развития торговой войны вернуло спрос на фондовых площадках, воспользовавшись чем доллар США отыграл незначительную часть потерь в паре с японской йеной. Тем не менее, его технические перспективы остаются негативными, хотя в случае дальнейшего роста фондовых индексов он может продолжить восстановление.
На сегодня запланировано:
18:00 - США. Выступление представителя ФРС Бостика.
Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать всплеск волатильности.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:08
Волновой обзор основных валютных пар
- 27.03.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 3 of (5) of [5]. Предполагается, что в данный момент рынок только начинает построение данного импульса. Таким образом, в ближайшее время рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило, что импульс (iii) of [v] of C of (Y) еще не завершен и продолжает свое построение. В ближайшее время ожидается, что рост цены в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y) возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
Как показано на графике, крупная нисходящая волна (5) приобретает форму конечной диагонали. Скорее всего, волна 3 of (5) сформировала простой зигзаг и сейчас рынок продолжает построение коррекции 4 of (5). В таком случае, после завершения данной коррекции падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (5).
USD/CHF
Как и ожидалось, на рынке продолжается неспешное развитие нисходящего тренда после завершения коррекции [b] of Y of (Y). Предполагается, что на этой неделе падение цены возобновится в рамках волны [c] of Y of (Y) и может обновить локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:56
Волновой обзор основных валютных пар
- 28.03.2018
EUR/USD
Как показано на графике, после стремительного восходящего движения валютная пара начала построение небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (5) of [5]. Предполагается, что данная коррекция приобретает форму зигзага, после которого рост цены возобновится. Примерное движение рынка показано на графике.
GBP/USD
На графике видно, что вчерашнее движение подтвердило окончание волны (i) of [v] of C of (Y), после чего началось построение коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что данная коррекция будет сформирована до конца недели. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).
USD/JPY
Как и предполагалось, вчера на рынке была сформирована коррекция 4 of (5), после чего падение цены возобновилось в рамках волны 5 of (5). В таком случае, в ближайшее время ожидается построение волны 5 of (5) и обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/CHF
Предполагается, что вчера на рынке была сформирована волна (i) of [c] of Y of (Y) и началось построение коррекции (ii) of [c] of Y of (Y). Скорее всего, волна (i) of [c] of Y of (Y) приобрела форму клина. Таким образом, после окончания коррекции ожидается стремительное падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:12
Инвесторы фиксируют прибыль по лонгам в йене
Вчера инвесторы продолжили фиксировать прибыль по коротким позициям в долларе и, в частности, по длинным позициям в японской йене. Последняя, о чем мы предупреждали ранее, пользовалась спросом на фоне репатриации капитала японскими экспортерами, но со следующей недели в Японии начинается новый финансовый год, и этот фактор больше не будет влиять на динамику йены. Таким образом инвесторы приступили к ликвидации лонгов по ней, и доллар может продолжить восстановление в направлении 108-й фигуры. Дифференциал процентных ставок остается веским доводом в пользу покупок доллар/йены. В случае дальнейшего падения фондовых индексов пара может испытывать на себе давление.
На сегодня запланировано:
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
15:30 - Канада. Личные расходы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.
Публикуемая сегодня статистика может вызвать всплеск волатильности. В центре внимания участников рынка будут инфляционные данные по Германии, а также данные по доходам/расходам в США. Потребительская инфляция в Германии, вероятнее всего, остается низкой, что будет способствовать сохранению давления на евро.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:51
Волновой обзор основных валютных пар
- 29.03.2018
EUR/USD
Предполагается, что вчера на рынке была практически сформирована коррекционная волна [ii] of 3 of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, уже в ближайшее время валютная пара возобновит развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y). Вполне возможно, зигзаг (ii) of [v] of C of (Y) еще немного снизит цену, после чего начнется построение восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).
USD/JPY
Как показано на графике, вчера рынок продолжил свое стремительное движение в рамках волны 4 of (5). Вполне возможно, что волна (5) сформирует конечную диагональ к концу недели, а коррекция 4 of (5) завершена. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.
USD/CHF
Вчерашнее стремительное движение подтвердило, что волна B все еще не завершила свое построение. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение развития восходящего тренда в рамках волны (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1389
|188567
|
|
|812
|49918
|
реклама
|