Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 361362363364 Додано: Пон 02 кві, 2018 15:09 Доллар США получил передышку - недельный обзор от 02.04.18



Макроэкономический календарь прошедшей недели не был насыщен важными событиями, которые могли бы вызвать оживление на валютном рынке. Тем не менее, большая часть недели была относительно активной, и основные валютные пары совершали относительно масштабные колебания, но в преддверии Пасхальных праздников активность участников рынка постепенно снижалась, а в пятницу многие торговые площадки были закрыты и рынок оказался практически обездвиженным.



Среди важных событий минувшей недели можно выделить публикацию годовых данных по ВВП США и инфляционных данных по Германии. Согласно вышедшим данным, темпы роста экономики США в четвертом квартале составил 2.9%, вместо прогнозных 2.7%, что способствовало восстановлению американского доллара против основных его конкурентов, в частности против евро и японской йены. Инфляционные данные по Германии не смогли ослабить давление на евро, который завершил неделю вблизи 23-й фигуры, что повышает риски дальнейшего снижения.



Основным движущим фактором на валютном рынке остаются торговые войны, спровоцированные тарифной политикой Дональда Трампа. Разговоры о возможных переговорах КНР с США несколько ослабили напряженность, благодаря чему доллар получил передышку, но она может оказаться недолгой, и доллар может вскоре возобновить снижение. Веским доводом в пользу его покупок, в том числе в парах с евро и йеной, остается дифференциал процентных ставок, поэтому медведям и далее следует быть предельно осторожными.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 2 апреля

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.



Вторник, 3 апреля

01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;

01:30 - Новая Зеландия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;

07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 - Германия. Розничные продажи;

10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;

23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.



Среда, 4 апреля

04:30 - Австралия. Розничные продажи;

04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;

04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

16:45 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:00 - США. Производственные заказы;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;

18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.



Четверг, 5 апреля

03:30 - Австралия. Торговый баланс;

03:30 - Австралия. Экспорт/импорт;

10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:30 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;

12:00 - Еврозона. Розничные продажи;

14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Торговый баланс;

15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

15:30 - Канада. импорт/экспорт.



Пятница, 6 апреля

02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;

08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;

09:00 - Германия. Промышленное производство;

15:15 - Канада. Начатые строительства домов;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых;

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзор от 02.04.18Макроэкономический календарь прошедшей недели не был насыщен важными событиями, которые могли бы вызвать оживление на валютном рынке. Тем не менее, большая часть недели была относительно активной, и основные валютные пары совершали относительно масштабные колебания, но в преддверии Пасхальных праздников активность участников рынка постепенно снижалась, а в пятницу многие торговые площадки были закрыты и рынок оказался практически обездвиженным.Среди важных событий минувшей недели можно выделить публикацию годовых данных по ВВП США и инфляционных данных по Германии. Согласно вышедшим данным, темпы роста экономики США в четвертом квартале составил 2.9%, вместо прогнозных 2.7%, что способствовало восстановлению американского доллара против основных его конкурентов, в частности против евро и японской йены. Инфляционные данные по Германии не смогли ослабить давление на евро, который завершил неделю вблизи 23-й фигуры, что повышает риски дальнейшего снижения.Основным движущим фактором на валютном рынке остаются торговые войны, спровоцированные тарифной политикой Дональда Трампа. Разговоры о возможных переговорах КНР с США несколько ослабили напряженность, благодаря чему доллар получил передышку, но она может оказаться недолгой, и доллар может вскоре возобновить снижение. Веским доводом в пользу его покупок, в том числе в парах с евро и йеной, остается дифференциал процентных ставок, поэтому медведям и далее следует быть предельно осторожными.На этой неделе запланировано:Понедельник, 2 апреля16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.Вторник, 3 апреля01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;01:30 - Новая Зеландия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;09:00 - Германия. Розничные продажи;10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.Среда, 4 апреля04:30 - Австралия. Розничные продажи;04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;16:45 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;17:00 - США. Производственные заказы;17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.Четверг, 5 апреля03:30 - Австралия. Торговый баланс;03:30 - Австралия. Экспорт/импорт;10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:30 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;12:00 - Еврозона. Розничные продажи;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;15:30 - США. Торговый баланс;15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;15:30 - Канада. импорт/экспорт.Пятница, 6 апреля02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;09:00 - Германия. Промышленное производство;15:15 - Канада. Начатые строительства домов;17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3625 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 кві, 2018 16:02 Волновой обзор основных валютных пар - 02.04.2018



​EUR/USD







Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара сформировала волны of 3 of (5) of [5] и [ii] of 3 of (5) of [5]. Ожидается, что уже в ближайшее время рынок возобновит свой стремительный рост в рамках импульсной волны [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Предполагается, что коррекция (ii) of [v] of C of (Y), которая приобретает форму простого зигзага, все еще не сформирована. В таком случае, в ближайшее время ожидается завершение данной коррекции и построение волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).



USD/JPY







На графике видно, что после окончания крупной волны 4 of (5) на рынке началось развитие волны 5 of (5). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара продолжит построение нисходящего движения в рамках волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается развитие крупного восходящего тренда в рамках волны B. Предполагается, что волна (c) of [y] of B только начинает свое построение. Таким образом, на этой неделе ожидается крупный рост цены в рамках волны (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 02.04.2018​EUR/USDКак и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара сформировала волны С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3625 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 361362363364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 138 , 139 , 140

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1391 188790

FOREX CLUB Пон 02 кві, 2018 07:55 Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80 , 81 , 82

Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32 812 49966

Maria_ForexMart Вів 25 лип, 2017 12:16 реклама