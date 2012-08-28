Авторская аналитика от МОФТ

Доллар США получил передышку - недельный обзор от 02.04.18
Макроэкономический календарь прошедшей недели не был насыщен важными событиями, которые могли бы вызвать оживление на валютном рынке. Тем не менее, большая часть недели была относительно активной, и основные валютные пары совершали относительно масштабные колебания, но в преддверии Пасхальных праздников активность участников рынка постепенно снижалась, а в пятницу многие торговые площадки были закрыты и рынок оказался практически обездвиженным.
Среди важных событий минувшей недели можно выделить публикацию годовых данных по ВВП США и инфляционных данных по Германии. Согласно вышедшим данным, темпы роста экономики США в четвертом квартале составил 2.9%, вместо прогнозных 2.7%, что способствовало восстановлению американского доллара против основных его конкурентов, в частности против евро и японской йены. Инфляционные данные по Германии не смогли ослабить давление на евро, который завершил неделю вблизи 23-й фигуры, что повышает риски дальнейшего снижения.
Основным движущим фактором на валютном рынке остаются торговые войны, спровоцированные тарифной политикой Дональда Трампа. Разговоры о возможных переговорах КНР с США несколько ослабили напряженность, благодаря чему доллар получил передышку, но она может оказаться недолгой, и доллар может вскоре возобновить снижение. Веским доводом в пользу его покупок, в том числе в парах с евро и йеной, остается дифференциал процентных ставок, поэтому медведям и далее следует быть предельно осторожными.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 2 апреля
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.
Вторник, 3 апреля
01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;
01:30 - Новая Зеландия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 - Германия. Розничные продажи;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.
Среда, 4 апреля
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:45 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Производственные заказы;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.
Четверг, 5 апреля
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Экспорт/импорт;
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:30 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - Канада. импорт/экспорт.
Пятница, 6 апреля
02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
09:00 - Германия. Промышленное производство;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru