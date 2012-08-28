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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:09

Доллар США получил передышку - недельный обзор от 02.04.18

Макроэкономический календарь прошедшей недели не был насыщен важными событиями, которые могли бы вызвать оживление на валютном рынке. Тем не менее, большая часть недели была относительно активной, и основные валютные пары совершали относительно масштабные колебания, но в преддверии Пасхальных праздников активность участников рынка постепенно снижалась, а в пятницу многие торговые площадки были закрыты и рынок оказался практически обездвиженным.

Среди важных событий минувшей недели можно выделить публикацию годовых данных по ВВП США и инфляционных данных по Германии. Согласно вышедшим данным, темпы роста экономики США в четвертом квартале составил 2.9%, вместо прогнозных 2.7%, что способствовало восстановлению американского доллара против основных его конкурентов, в частности против евро и японской йены. Инфляционные данные по Германии не смогли ослабить давление на евро, который завершил неделю вблизи 23-й фигуры, что повышает риски дальнейшего снижения.

Основным движущим фактором на валютном рынке остаются торговые войны, спровоцированные тарифной политикой Дональда Трампа. Разговоры о возможных переговорах КНР с США несколько ослабили напряженность, благодаря чему доллар получил передышку, но она может оказаться недолгой, и доллар может вскоре возобновить снижение. Веским доводом в пользу его покупок, в том числе в парах с евро и йеной, остается дифференциал процентных ставок, поэтому медведям и далее следует быть предельно осторожными.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 2 апреля
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Вторник, 3 апреля
01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;
01:30 - Новая Зеландия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 - Германия. Розничные продажи;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.

Среда, 4 апреля
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:45 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Производственные заказы;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.

Четверг, 5 апреля
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Экспорт/импорт;
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:30 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - Канада. импорт/экспорт.

Пятница, 6 апреля
02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
09:00 - Германия. Промышленное производство;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:02

Волновой обзор основных валютных пар - 02.04.2018

​EUR/USD

Зображення

Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара сформировала волны of 3 of (5) of [5] и [ii] of 3 of (5) of [5]. Ожидается, что уже в ближайшее время рынок возобновит свой стремительный рост в рамках импульсной волны [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Зображення

Предполагается, что коррекция (ii) of [v] of C of (Y), которая приобретает форму простого зигзага, все еще не сформирована. В таком случае, в ближайшее время ожидается завершение данной коррекции и построение волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).

USD/JPY

Зображення

На графике видно, что после окончания крупной волны 4 of (5) на рынке началось развитие волны 5 of (5). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара продолжит построение нисходящего движения в рамках волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF

Зображення

По данной валютной паре продолжается развитие крупного восходящего тренда в рамках волны B. Предполагается, что волна (c) of [y] of B только начинает свое построение. Таким образом, на этой неделе ожидается крупный рост цены в рамках волны (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:58

Фондовые индексы падают – йена растет

​Вчерашний торговый день был ожидаемо спокойным. Основные валютные пары торговались практически без изменений, оставаясь в образовавшихся ранее диапазонах, зато на фондовых площадках с возобновлением работы американских бирж царили чуть ли не панические настроения. Ответные меры КНР на введение пошлин со стороны США спровоцировали свежую волну распродаж, которая была усилена новостями об отказе Apple от использования комплектующих Intel и довольно резкими выпадами в адрес Amazon со стороны президента США Дональда Трампа.

На фоне бегства инвесторов из рисковых активов спросом снова пользовалась японская йена, но ее укрепление в целом было весьма умеренным. Вполне возможно, что фондовые рынки на этот раз вошли в длительную фазу коррекционного снижения, в условиях которого йена может и далее пользоваться спросом, но ее рост может иметь ограниченный характер из-за ужесточения Федрезервом США.

На сегодня запланировано:

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;
23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на валютном рынке, который может оставаться под влиянием фондового рынка.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:49

Волновой обзор основных валютных пар - 03.04.2018

​EUR/USD

Зображення

Предполагается, что вчера валютная пара окончательно сформировала крупную коррекционную волну [ii] of 3 of (5) of [5], которая приобрела форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Зображення

Как показано на графике, рынок продолжает построение восходящей волны [v] of C of (Y). Ожидается, что до конца недели будет сформирована волна c of (ii) of [v] of C of (Y), после чего начнется развитие импульса (iii) of [v] of C of (Y). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании зигзага (ii) of [v] of C of (Y).

USD/JPY

Зображення

В соответствии с прогнозом, валютная пара продолжает развитие нисходящей волны 5 of (5). Предполагается, что волна 5 of (5) только начинает свое построение и в ближайшее время падение цены возобновится. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF

Зображення

На графике видно, что рынок продолжает развитие бокового движения в рамках волны (c) of [y] of B. Вполне возможно, что до конца недели валютная пара возобновит построение восходящего тренда, а волна (c) of [y] of B продолжит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:02

Умеренный спрос на доллар США сохраняется

Несмотря на взаимные США и КНР ограничения импорта путем его тарификации американский доллар вчера торговался преимущественно с позитивным настроем, хотя волатильность валютного рынка остается довольно низкой, а опубликованная макроэкономическая статистика по Германии, еврозоне, Великобритании и США не смогла вызвать всплеск активности участников рынка. На американских фондовых площадках активность была заметнее выше, а индексы после снижения демонстрировали довольно активный рост, на фоне которого доллар смог развить восстановление против японской йены. Он может продвинуться в направлении 108-й фигуры, но нисходящая коррекция индексов может продолжиться, и это будет оказывать на него давление.

На сегодня запланировано:

16:45 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Производственные заказы;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.

Американская статистика может повлиять на динамику доллара, но ее влияние не будет продолжительным.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:05

Волновой обзор основных валютных пар - 04.04.2018

EUR/USD

Зображення

Вполне вероятно, что валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию (4) of [5], которая продолжает свое построение в форме двойного зигзага. Ожидается, что в ближайшее время на рынке возобновится падение цены в рамках волны [c] of Y of (4) of [5]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Как и ранее, на рынке продолжается построение коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца текущей недели данная коррекция будет сформирована, после чего валютная пара начнет развитие восходящего импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

Зображення

Как показано на графике, вчера валютная пара сформировала волну of 5 of (5) и практически завершила построение коррекции [ii] of 5 of (5). Скорее всего, уже в ближайшее время падение цены возобновится в рамках волны [iii] of 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [ii] of 5 of (5).

USD/CHF

Зображення

Как и ожидалось, после небольшого бокового движения на рынке продолжилось построение восходящего тренда в рамках волны (c) of [y] of B. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится. Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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