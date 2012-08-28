Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 361362363364 Додано: Пон 02 кві, 2018 15:09 Доллар США получил передышку - недельный обзор от 02.04.18



Макроэкономический календарь прошедшей недели не был насыщен важными событиями, которые могли бы вызвать оживление на валютном рынке. Тем не менее, большая часть недели была относительно активной, и основные валютные пары совершали относительно масштабные колебания, но в преддверии Пасхальных праздников активность участников рынка постепенно снижалась, а в пятницу многие торговые площадки были закрыты и рынок оказался практически обездвиженным.



Среди важных событий минувшей недели можно выделить публикацию годовых данных по ВВП США и инфляционных данных по Германии. Согласно вышедшим данным, темпы роста экономики США в четвертом квартале составил 2.9%, вместо прогнозных 2.7%, что способствовало восстановлению американского доллара против основных его конкурентов, в частности против евро и японской йены. Инфляционные данные по Германии не смогли ослабить давление на евро, который завершил неделю вблизи 23-й фигуры, что повышает риски дальнейшего снижения.



Основным движущим фактором на валютном рынке остаются торговые войны, спровоцированные тарифной политикой Дональда Трампа. Разговоры о возможных переговорах КНР с США несколько ослабили напряженность, благодаря чему доллар получил передышку, но она может оказаться недолгой, и доллар может вскоре возобновить снижение. Веским доводом в пользу его покупок, в том числе в парах с евро и йеной, остается дифференциал процентных ставок, поэтому медведям и далее следует быть предельно осторожными.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 2 апреля

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.



Вторник, 3 апреля

01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;

01:30 - Новая Зеландия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;

07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 - Германия. Розничные продажи;

10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;

23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.



Среда, 4 апреля

04:30 - Австралия. Розничные продажи;

04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;

04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

16:45 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:00 - США. Производственные заказы;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;

18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.



Четверг, 5 апреля

03:30 - Австралия. Торговый баланс;

03:30 - Австралия. Экспорт/импорт;

10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:30 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;

12:00 - Еврозона. Розничные продажи;

14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Торговый баланс;

15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

15:30 - Канада. импорт/экспорт.



Пятница, 6 апреля

02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;

08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;

09:00 - Германия. Промышленное производство;

15:15 - Канада. Начатые строительства домов;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых;

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзор от 02.04.18Макроэкономический календарь прошедшей недели не был насыщен важными событиями, которые могли бы вызвать оживление на валютном рынке. Тем не менее, большая часть недели была относительно активной, и основные валютные пары совершали относительно масштабные колебания, но в преддверии Пасхальных праздников активность участников рынка постепенно снижалась, а в пятницу многие торговые площадки были закрыты и рынок оказался практически обездвиженным.Среди важных событий минувшей недели можно выделить публикацию годовых данных по ВВП США и инфляционных данных по Германии. Согласно вышедшим данным, темпы роста экономики США в четвертом квартале составил 2.9%, вместо прогнозных 2.7%, что способствовало восстановлению американского доллара против основных его конкурентов, в частности против евро и японской йены. Инфляционные данные по Германии не смогли ослабить давление на евро, который завершил неделю вблизи 23-й фигуры, что повышает риски дальнейшего снижения.Основным движущим фактором на валютном рынке остаются торговые войны, спровоцированные тарифной политикой Дональда Трампа. Разговоры о возможных переговорах КНР с США несколько ослабили напряженность, благодаря чему доллар получил передышку, но она может оказаться недолгой, и доллар может вскоре возобновить снижение. Веским доводом в пользу его покупок, в том числе в парах с евро и йеной, остается дифференциал процентных ставок, поэтому медведям и далее следует быть предельно осторожными.На этой неделе запланировано:Понедельник, 2 апреля16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.Вторник, 3 апреля01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;01:30 - Новая Зеландия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;09:00 - Германия. Розничные продажи;10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.Среда, 4 апреля04:30 - Австралия. Розничные продажи;04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;16:45 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;17:00 - США. Производственные заказы;17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.Четверг, 5 апреля03:30 - Австралия. Торговый баланс;03:30 - Австралия. Экспорт/импорт;10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:30 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;12:00 - Еврозона. Розничные продажи;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;15:30 - США. Торговый баланс;15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;15:30 - Канада. импорт/экспорт.Пятница, 6 апреля02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;09:00 - Германия. Промышленное производство;15:15 - Канада. Начатые строительства домов;17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 кві, 2018 16:02 Волновой обзор основных валютных пар - 02.04.2018



​EUR/USD







Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара сформировала волны of 3 of (5) of [5] и [ii] of 3 of (5) of [5]. Ожидается, что уже в ближайшее время рынок возобновит свой стремительный рост в рамках импульсной волны [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Предполагается, что коррекция (ii) of [v] of C of (Y), которая приобретает форму простого зигзага, все еще не сформирована. В таком случае, в ближайшее время ожидается завершение данной коррекции и построение волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).



USD/JPY







На графике видно, что после окончания крупной волны 4 of (5) на рынке началось развитие волны 5 of (5). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара продолжит построение нисходящего движения в рамках волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается развитие крупного восходящего тренда в рамках волны B. Предполагается, что волна (c) of [y] of B только начинает свое построение. Таким образом, на этой неделе ожидается крупный рост цены в рамках волны (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 02.04.2018​EUR/USDКак и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара сформировала волны С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 кві, 2018 11:58 Фондовые индексы падают – йена растет



​Вчерашний торговый день был ожидаемо спокойным. Основные валютные пары торговались практически без изменений, оставаясь в образовавшихся ранее диапазонах, зато на фондовых площадках с возобновлением работы американских бирж царили чуть ли не панические настроения. Ответные меры КНР на введение пошлин со стороны США спровоцировали свежую волну распродаж, которая была усилена новостями об отказе Apple от использования комплектующих Intel и довольно резкими выпадами в адрес Amazon со стороны президента США Дональда Трампа.



На фоне бегства инвесторов из рисковых активов спросом снова пользовалась японская йена, но ее укрепление в целом было весьма умеренным. Вполне возможно, что фондовые рынки на этот раз вошли в длительную фазу коррекционного снижения, в условиях которого йена может и далее пользоваться спросом, но ее рост может иметь ограниченный характер из-за ужесточения Федрезервом США.



На сегодня запланировано:



15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;

23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на валютном рынке, который может оставаться под влиянием фондового рынка.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ​Вчерашний торговый день был ожидаемо спокойным. Основные валютные пары торговались практически без изменений, оставаясь в образовавшихся ранее диапазонах, зато на фондовых площадках с возобновлением работы американских бирж царили чуть ли не панические настроения. Ответные меры КНР на введение пошлин со стороны США спровоцировали свежую волну распродаж, которая была усилена новостями об отказе Apple от использования комплектующих Intel и довольно резкими выпадами в адрес Amazon со стороны президента США Дональда Трампа.На фоне бегства инвесторов из рисковых активов спросом снова пользовалась японская йена, но ее укрепление в целом было весьма умеренным. Вполне возможно, что фондовые рынки на этот раз вошли в длительную фазу коррекционного снижения, в условиях которого йена может и далее пользоваться спросом, но ее рост может иметь ограниченный характер из-за ужесточения Федрезервом США.На сегодня запланировано:15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию;23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на валютном рынке, который может оставаться под влиянием фондового рынка.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 кві, 2018 13:49 Волновой обзор основных валютных пар - 03.04.2018



​EUR/USD







Предполагается, что вчера валютная пара окончательно сформировала крупную коррекционную волну [ii] of 3 of (5) of [5], которая приобрела форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как показано на графике, рынок продолжает построение восходящей волны [v] of C of (Y). Ожидается, что до конца недели будет сформирована волна c of (ii) of [v] of C of (Y), после чего начнется развитие импульса (iii) of [v] of C of (Y). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании зигзага (ii) of [v] of C of (Y).



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, валютная пара продолжает развитие нисходящей волны 5 of (5). Предполагается, что волна 5 of (5) только начинает свое построение и в ближайшее время падение цены возобновится. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







На графике видно, что рынок продолжает развитие бокового движения в рамках волны (c) of [y] of B. Вполне возможно, что до конца недели валютная пара возобновит построение восходящего тренда, а волна (c) of [y] of B продолжит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 03.04.2018​EUR/USDПредполагается, что вчера валютная пара окончательно сформировала крупную коррекционную волну [ii] of 3 of (5) of [5], которая приобрела форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDКак показано на графике, рынок продолжает построение восходящей волны [v] of C of (Y). Ожидается, что до конца недели будет сформирована волна c of (ii) of [v] of C of (Y), после чего начнется развитие импульса (iii) of [v] of C of (Y). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании зигзага (ii) of [v] of C of (Y).USD/JPYВ соответствии с прогнозом, валютная пара продолжает развитие нисходящей волны 5 of (5). Предполагается, что волна 5 of (5) только начинает свое построение и в ближайшее время падение цены возобновится. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.USD/CHFНа графике видно, что рынок продолжает развитие бокового движения в рамках волны (c) of [y] of B. Вполне возможно, что до конца недели валютная пара возобновит построение восходящего тренда, а волна (c) of [y] of B продолжит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 кві, 2018 15:02 Умеренный спрос на доллар США сохраняется



Несмотря на взаимные США и КНР ограничения импорта путем его тарификации американский доллар вчера торговался преимущественно с позитивным настроем, хотя волатильность валютного рынка остается довольно низкой, а опубликованная макроэкономическая статистика по Германии, еврозоне, Великобритании и США не смогла вызвать всплеск активности участников рынка. На американских фондовых площадках активность была заметнее выше, а индексы после снижения демонстрировали довольно активный рост, на фоне которого доллар смог развить восстановление против японской йены. Он может продвинуться в направлении 108-й фигуры, но нисходящая коррекция индексов может продолжиться, и это будет оказывать на него давление.



На сегодня запланировано:



16:45 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:00 - США. Производственные заказы;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;

18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.



Американская статистика может повлиять на динамику доллара, но ее влияние не будет продолжительным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Несмотря на взаимные США и КНР ограничения импорта путем его тарификации американский доллар вчера торговался преимущественно с позитивным настроем, хотя волатильность валютного рынка остается довольно низкой, а опубликованная макроэкономическая статистика по Германии, еврозоне, Великобритании и США не смогла вызвать всплеск активности участников рынка. На американских фондовых площадках активность была заметнее выше, а индексы после снижения демонстрировали довольно активный рост, на фоне которого доллар смог развить восстановление против японской йены. Он может продвинуться в направлении 108-й фигуры, но нисходящая коррекция индексов может продолжиться, и это будет оказывать на него давление.На сегодня запланировано:16:45 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;17:00 - США. Производственные заказы;17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.Американская статистика может повлиять на динамику доллара, но ее влияние не будет продолжительным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 кві, 2018 15:05 Волновой обзор основных валютных пар - 04.04.2018



EUR/USD







Вполне вероятно, что валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию (4) of [5], которая продолжает свое построение в форме двойного зигзага. Ожидается, что в ближайшее время на рынке возобновится падение цены в рамках волны [c] of Y of (4) of [5]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ранее, на рынке продолжается построение коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца текущей недели данная коррекция будет сформирована, после чего валютная пара начнет развитие восходящего импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Как показано на графике, вчера валютная пара сформировала волну of 5 of (5) и практически завершила построение коррекции [ii] of 5 of (5). Скорее всего, уже в ближайшее время падение цены возобновится в рамках волны [iii] of 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [ii] of 5 of (5).



USD/CHF







Как и ожидалось, после небольшого бокового движения на рынке продолжилось построение восходящего тренда в рамках волны (c) of [y] of B. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится. Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 04.04.2018EUR/USDВполне вероятно, что валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию (4) of [5], которая продолжает свое построение в форме двойного зигзага. Ожидается, что в ближайшее время на рынке возобновится падение цены в рамках волны [c] of Y of (4) of [5]. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак и ранее, на рынке продолжается построение коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца текущей недели данная коррекция будет сформирована, после чего валютная пара начнет развитие восходящего импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYКак показано на графике, вчера валютная пара сформировала волну С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:57 Напряжение на рынках не ослабевает



Готовность КНР и США к переговорам по вопросу обоюдной тарификации импортируемых товаров вернула спрос на «рисковые» активы, на фоне чего фондовые индексы, а с ними и доллар США в паре с японской йеной, возобновили рост. Таким образом доллару удалось продвинуться до уровня 107.43, а следующей целью могла бы стать 108-я фигура. Но недолго царил оптимизм на рынках, поскольку во время азиатской сессии поступила новость о том, что Дональд Трамп дал поручение рассмотреть возможность увеличения импортных пошлин на китайские товары на дополнительные 100 млрд. долларов.



Фондовый рынок тут же отреагировал на новость падением, отступил от максимумов и доллар/йена, но вскоре снова приблизился к ним. Паники на рынках по-прежнему не наблюдается, возможно их участники ожидают дальнейшего развития событий, а именно проведения переговоров между КНР и США, на которых стороны могут достичь компромисса, который позволит избежать пагубных для экономик последствий торговой войны. Помимо этого, сегодня будут опубликованы данные по рынку труда США, которые тоже могут повлиять на динамику доллара.



На сегодня запланировано:



15:15 - Канада. Начатые строительства домов;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых;

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.



В случае выхода сильных данных по занятости и заработным платам в США доллар может продолжить восстановление, а на слабых данных может оказаться под давлением. Тем не менее, влияние данных может быть непродолжительным, а внимание участников финансовых рынков снова будет сосредоточено на теме торговых войн. Внутридневная волатильность остается низкой, и по-прежнему непонятно, что сможет ее повысить.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Готовность КНР и США к переговорам по вопросу обоюдной тарификации импортируемых товаров вернула спрос на «рисковые» активы, на фоне чего фондовые индексы, а с ними и доллар США в паре с японской йеной, возобновили рост. Таким образом доллару удалось продвинуться до уровня 107.43, а следующей целью могла бы стать 108-я фигура. Но недолго царил оптимизм на рынках, поскольку во время азиатской сессии поступила новость о том, что Дональд Трамп дал поручение рассмотреть возможность увеличения импортных пошлин на китайские товары на дополнительные 100 млрд. долларов.Фондовый рынок тут же отреагировал на новость падением, отступил от максимумов и доллар/йена, но вскоре снова приблизился к ним. Паники на рынках по-прежнему не наблюдается, возможно их участники ожидают дальнейшего развития событий, а именно проведения переговоров между КНР и США, на которых стороны могут достичь компромисса, который позволит избежать пагубных для экономик последствий торговой войны. Помимо этого, сегодня будут опубликованы данные по рынку труда США, которые тоже могут повлиять на динамику доллара.На сегодня запланировано:15:15 - Канада. Начатые строительства домов;17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.В случае выхода сильных данных по занятости и заработным платам в США доллар может продолжить восстановление, а на слабых данных может оказаться под давлением. Тем не менее, влияние данных может быть непродолжительным, а внимание участников финансовых рынков снова будет сосредоточено на теме торговых войн. Внутридневная волатильность остается низкой, и по-прежнему непонятно, что сможет ее повысить.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:13 Волновой обзор основных валютных пар - 06.04.2018



​EUR/USD







По данной валютной паре продолжается построение нисходящей волны Y of (4) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Предполагается, что рынок еще немного снизит цену, после чего рост цены возобновится в рамках волны (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4) of [5].



GBP/USD







Как и ожидалось, после достаточно длительного бокового движения валютная пара продолжила развитие нисходящего тренда в рамках волны (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, данная коррекция практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время начнется построение восходящего импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается стремительный рост цены в рамках волны 3 of (1). Ожидается, что на следующей неделе валютная пара возобновит развитие восходящего тренда, а также импульса [iii] of 3 of (1). В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие стремительного восходящего тренда в рамках волны (c) of [y] of B. Предполагается, что импульс iii of (c) of [y] of B еще не завершил свое построение. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 06.04.2018​EUR/USDПо данной валютной паре продолжается построение нисходящей волны Y of (4) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Предполагается, что рынок еще немного снизит цену, после чего рост цены возобновится в рамках волны (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4) of [5].GBP/USDКак и ожидалось, после достаточно длительного бокового движения валютная пара продолжила развитие нисходящего тренда в рамках волны (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, данная коррекция практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время начнется построение восходящего импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, на рынке продолжается стремительный рост цены в рамках волны 3 of (1). Ожидается, что на следующей неделе валютная пара возобновит развитие восходящего тренда, а также импульса [iii] of 3 of (1). В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак показано на графике, валютная пара продолжает развитие стремительного восходящего тренда в рамках волны (c) of [y] of B. Предполагается, что импульс iii of (c) of [y] of B еще не завершил свое построение. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 12:08 Доллар США под влиянием тарифной войны - недельный обзор



Минувшую торговую неделю сложно назвать насыщенной важными событиями и, следовательно, масштабными движениями. Одной из основных тем на финансовых рынках оставалась торговая война США и КНР, в рамках которой стороны «обменялись» импортными пошлинами на товары. На этом фоне мощные движения наблюдались на фондовых рынках, где стремительные падения сменялись не менее стремительным ростом, и колебания фондовых индексов оказывали влияние на динамику американского доллара в паре с японской йеной.



Несмотря на неоднократные попытки медведей вернуть пару к 105-й фигуре, доллару все же удалось в течение недели подняться выше 107-й, но на слабом отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США он оказался ниже этого уровня. Впрочем, США и КНР могут провести переговоры по тарификации импортируемых товаров, и надежды на это несколько ослабляют напряженность на рынках. В этих условиях японская йена может находиться под умеренным давлением, хотя ее снижение на данном этапе можно расценивать как исключительно коррекционное, а возможное возобновление падения индексов снова окажет ей поддержку.



Выход весьма слабых нонфармов оказал поддержку евро в паре с долларом США, но медвежьи настроения продолжают доминировать. После выхода данных евро/доллар смог откатиться от минимумов недели на уровне 1.2215 до сопротивления в районе 1.2285, где интерес на продажу по-прежнему преобладает. Низкий уровень потребительской инфляции в еврозоне наряду с ультрамягкой политикой Европейского центрального банка остаются основными негативными для евро факторами, которые могут способствовать его повторному тестированию минимума недели. Тем не менее, говорить о развороте тренда в евро/долларе все еще не приходится.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 9 апреля

16:00 - Еврозона. Выступление заместителя главы ЕЦБ Витора Констанцио;

17:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады;

19:45 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Прэта.



Вторник, 10 апреля

01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER (кв/кв) (первый квартал);

15:15 - Канада. Начатые строительства домов;

15:30 - США. Индекс цен производителей;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Среда,11 апреля

02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;

03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;

04:30 - КНР. Индекс цен производителей;

04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;

08:00 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;

11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

11:30 - Великобритания. Промышленное производство;

14:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

15:30 - США. Индекс потребительских цен;

15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей ;

15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;

21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.



Четверг, 12 апреля

03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;

03:30 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;

04:30 - Япония. Ипотечные кредиты;

04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;

05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;

11:30 - Великобритания. Отчет Банка Англии об условиях кредитования;

12:00 - Еврозона. Промышленное производство;

14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

22:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.



Пятница, 13 апреля

05:00 - КНР. Валовой внутренний продукт;

05:00 - КНР. Торговый баланс;

05:00 - КНР. Импорт/экспорт;

09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Торговый баланс;

16:00 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;

17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорМинувшую торговую неделю сложно назвать насыщенной важными событиями и, следовательно, масштабными движениями. Одной из основных тем на финансовых рынках оставалась торговая война США и КНР, в рамках которой стороны «обменялись» импортными пошлинами на товары. На этом фоне мощные движения наблюдались на фондовых рынках, где стремительные падения сменялись не менее стремительным ростом, и колебания фондовых индексов оказывали влияние на динамику американского доллара в паре с японской йеной.Несмотря на неоднократные попытки медведей вернуть пару к 105-й фигуре, доллару все же удалось в течение недели подняться выше 107-й, но на слабом отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США он оказался ниже этого уровня. Впрочем, США и КНР могут провести переговоры по тарификации импортируемых товаров, и надежды на это несколько ослабляют напряженность на рынках. В этих условиях японская йена может находиться под умеренным давлением, хотя ее снижение на данном этапе можно расценивать как исключительно коррекционное, а возможное возобновление падения индексов снова окажет ей поддержку.Выход весьма слабых нонфармов оказал поддержку евро в паре с долларом США, но медвежьи настроения продолжают доминировать. После выхода данных евро/доллар смог откатиться от минимумов недели на уровне 1.2215 до сопротивления в районе 1.2285, где интерес на продажу по-прежнему преобладает. Низкий уровень потребительской инфляции в еврозоне наряду с ультрамягкой политикой Европейского центрального банка остаются основными негативными для евро факторами, которые могут способствовать его повторному тестированию минимума недели. Тем не менее, говорить о развороте тренда в евро/долларе все еще не приходится.На этой неделе запланировано:Понедельник, 9 апреля16:00 - Еврозона. Выступление заместителя главы ЕЦБ Витора Констанцио;17:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады;19:45 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Прэта.Вторник, 10 апреля01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER (кв/кв) (первый квартал);15:15 - Канада. Начатые строительства домов;15:30 - США. Индекс цен производителей;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.Среда,11 апреля02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;04:30 - КНР. Индекс цен производителей;04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;08:00 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;11:30 - Великобритания. Промышленное производство;21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.Четверг, 12 апреля03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;04:30 - Япония. Ипотечные кредиты;04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;11:30 - Великобритания. Отчет Банка Англии об условиях кредитования;12:00 - Еврозона. Промышленное производство;14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;22:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.Пятница, 13 апреля05:00 - КНР. Торговый баланс;05:00 - КНР. Импорт/экспорт;09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;12:00 - Еврозона. Торговый баланс;16:00 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 15:21 Волновой обзор основных валютных пар - 10.04.2018



EUR/USD







Как показано на графике, валютная пара таки завершила построение крупной коррекции (4) of [5], которая приобрела форму двойной тройки. Предполагается, что после окончания волны (4) of [5] на рынке началось развитие восходящей волны (5) of [5]. Таким образом, на этой неделе ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе рынок окончательно сформировал коррекционную волну (ii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что уже в ближайшее время валютная пара возобновит развитие восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







На графике видно, что валютная пара продолжает построение восходящего импульса 3 of (1). Ожидается, что в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция, после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 3 of (1). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Предполагается, что вчера рынок подтвердил окончание волны iii of (c) of [y] of B и практически сформировал коррекцию iv of (c) of [y] of B. Скорее всего, на текущей неделе будет завершено построение волны v of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.



По материалам traders-union.ru - 10.04.2018EUR/USDКак показано на графике, валютная пара таки завершила построение крупной коррекции (4) of [5], которая приобрела форму двойной тройки. Предполагается, что после окончания волны (4) of [5] на рынке началось развитие восходящей волны (5) of [5]. Таким образом, на этой неделе ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDВ соответствии с прогнозом, на прошлой неделе рынок окончательно сформировал коррекционную волну (ii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что уже в ближайшее время валютная пара возобновит развитие восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYНа графике видно, что валютная пара продолжает построение восходящего импульса 3 of (1). Ожидается, что в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция, после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 3 of (1). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПредполагается, что вчера рынок подтвердил окончание волны iii of (c) of [y] of B и практически сформировал коррекцию iv of (c) of [y] of B. Скорее всего, на текущей неделе будет завершено построение волны v of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.По материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3633 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 361362363364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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