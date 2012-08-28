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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:41

Напряженность на рынках ослабла, но доллар/йена остается ниже 108.00

​Благодушные заявления лидера КНР Си Цзиньпиня на азиатском форуме были тепло прокомментированы президентом США Дональдом Трампом, но весь этот обмен «любезностями» отнюдь не означает отмену взаимных импортных пошлин и, следовательно, завершение торговой войны. Тем не менее, напряженность на рынках ослабла, а у инвесторов сохранился аппетит к риску. Таким образом фондовые индексы вчера демонстрировали позитивный настрой, а с ними и доллар США в паре с японской йеной.

Впрочем, инвесторы предпочитают быть осторожными, поскольку угроза развития торговой войны между США и КНР никуда не делась, и спекулянты не спешат с покупками доллар/йены, который продолжает торговаться ниже сопротивления в районе 108.00. Для улучшения перспектив паре необходимо пробитие этого уровня, до тех пор риски возобновления снижения будут преобладать.

На сегодня запланировано:

14:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей ;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Комментарии президента ЕЦБ Марио Драги могут, в зависимости от «тональности», повлиять на динамику евро: любой намек на сворачивание стимулирующих мер будет способствовать его продвижению выше. Для доллара важными могут оказаться данные по потребительской инфляции и протокол заседания FOMC.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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