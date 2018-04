Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Сер 11 кві, 2018 12:16

Волновой обзор основных валютных пар

- 11.04.2018​EUR/USDПредполагается, что вчера на рынке была практически сформирована волна 1 of (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время начнется построение коррекции 2 of (5) of [5]. В таком случае, уже после окончания коррекции валютная пара возобновит свой рост в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.GBP/USDПо данной валютной паре продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены еще возобновится и обновит локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYКак и ожидалось, вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция в рамках волны [iii] of 3 of (1) и продолжилось развитие восходящего движения. Предполагается, что это только начало построения импульса [iii] of 3 of (1). В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак показано на графике, вчера на рынке было завершено построение крупной коррекции iv of (c) of [y] of B. Вполне возможно, что после окончания данной коррекции валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны v of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru