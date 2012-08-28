Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:41
Напряженность на рынках ослабла, но доллар/йена остается ниже 108.00
Благодушные заявления лидера КНР Си Цзиньпиня на азиатском форуме были тепло прокомментированы президентом США Дональдом Трампом, но весь этот обмен «любезностями» отнюдь не означает отмену взаимных импортных пошлин и, следовательно, завершение торговой войны. Тем не менее, напряженность на рынках ослабла, а у инвесторов сохранился аппетит к риску. Таким образом фондовые индексы вчера демонстрировали позитивный настрой, а с ними и доллар США в паре с японской йеной.
Впрочем, инвесторы предпочитают быть осторожными, поскольку угроза развития торговой войны между США и КНР никуда не делась, и спекулянты не спешат с покупками доллар/йены, который продолжает торговаться ниже сопротивления в районе 108.00. Для улучшения перспектив паре необходимо пробитие этого уровня, до тех пор риски возобновления снижения будут преобладать.
На сегодня запланировано:14:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей ;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.
Комментарии президента ЕЦБ Марио Драги могут, в зависимости от «тональности», повлиять на динамику евро: любой намек на сворачивание стимулирующих мер будет способствовать его продвижению выше. Для доллара важными могут оказаться данные по потребительской инфляции и протокол заседания FOMC.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:16
Волновой обзор основных валютных пар
- 11.04.2018
EUR/USD
Предполагается, что вчера на рынке была практически сформирована волна 1 of (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время начнется построение коррекции 2 of (5) of [5]. В таком случае, уже после окончания коррекции валютная пара возобновит свой рост в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.
GBP/USD
По данной валютной паре продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены еще возобновится и обновит локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
Как и ожидалось, вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция в рамках волны [iii] of 3 of (1) и продолжилось развитие восходящего движения. Предполагается, что это только начало построения импульса [iii] of 3 of (1). В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Как показано на графике, вчера на рынке было завершено построение крупной коррекции iv of (c) of [y] of B. Вполне возможно, что после окончания данной коррекции валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны v of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3636
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:28
Протокол FOMC поддержал доллар США, но ненадолго
Вчерашний торговый день был относительно спокойным. Внутридневная волатильность остается низкой, и никакие события по-прежнему не могут спровоцировать ее всплеск, хотя информационных поводов вполне достаточно, чтобы создать нервозность на валютном рынке. Угроза развития торговой войны США КНР, риски ракетных ударов со стороны США и их союзников по целям в Сирии, а Россия, поддерживающая режим Асада, грозится сбивать их ракеты.
Что касается макроэкономической статистики, то опубликованные вчера данные вместо ускорения показали снижение потребительской инфляции в США, что должно было активизировать медведей по американскому доллару, но реакция рынка на событие была довольно вялой. Не проявили особой активности его участники и после публикации протокола последнего заседания FOMC, который в целом можно назвать позитивным для доллара.
Все его попытки укрепить свои позиции остаются безуспешными. Евро сохранял преимущественно позитивный настрой в паре с ним, чему способствуют ожидания скорого сворачивания Европейским центральным банком стимулирующих мер, а также оптимистичный взгляд на перспективы экономики еврозоны. Тем не менее, его попытки продолжить рост в условиях довольно низкой рыночной активности пока безрезультатны, а неспособность пробить текущее сопротивление повлечет за собой фиксацию прибыли по длинным позициям.
На сегодня запланировано:
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
22:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.
Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать всплеск волатильности. На динамику британского фунта может повлиять выступление главы Банка Англии Марка Карни.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3636
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
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