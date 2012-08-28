Авторская аналитика от МОФТ

Британский фунт выбился в лидеры роста
- недельный обзор от 16.04.18
Прошла еще одна торговая неделя, которую в целом сложно назвать насыщенной масштабными движениями на валютном рынке. Несмотря на геополитические риски и торговые войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, участники рынка продолжают сохранять спокойствие и вяло реагировать на важные события, к которым на минувшей неделе можно отнести выход данных по потребительской инфляции в США и Германии, а также публикацию протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.
Индекс потребительских цен в США неожиданно оказался в отрицательной зоне, но это не стало поводом для активных распродаж доллара, который не оставлял попыток укрепиться против ряда своих конкурентов, в том числе евро и японской йены. Тем не менее, довольно позитивный для него протокол FOMC тоже был оставлен практически без внимания, и не смог оказать ему достаточной поддержки, чтобы в паре с йеной пробиться к 108-й фигуре. Таким образом он остается в уязвимом положении, но при этом не стоит исключать его дальнейшего восстановления.
Несколько неожиданным можно назвать повсеместный рост британского фунта, в том числе и против доллара. Полностью игнорируя риски, связанные с Брэкзитом, он смог подняться в район 43-й фигуры, пробить которую ему так и не удалось. Очевидно, что тема Брэкзита на данном этапе отошла на задний план, а традиционный для апреля приток капитала в Великобританию был одним из факторов, среди которых также и ожидания повышения Банком Англии процентной ставки, оказавшем фунту поддержку. На спадах он, вероятнее всего, будет пользоваться спросом, но для пробития 43-й фигуры и существенного продвижения выше могут понадобиться свежие стимулы.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 16 апреля
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. "Розничная контрольная группа" (март).
Вторник, 17 апреля04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
05:00 - КНР. Пресс-конференция Национального бюро статистики;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;05:00 - КНР. Валовой внутренний продукт;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (февраль);
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (февраль);
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (февраль);
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию.
Среда, 18 апреля
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Импорт/экспорт;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на входе/выходе;
11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book" .
Четверг, 19 апреля01:45 - Новая Зеландия. Индекс потребительских цен;
03:30 - Австралия. Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв) (первый квартал);04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.
Пятница, 20 апреля
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru