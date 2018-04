Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додано: Сер 11 кві, 2018 11:41 Напряженность на рынках ослабла, но доллар/йена остается ниже 108.00



​Благодушные заявления лидера КНР Си Цзиньпиня на азиатском форуме были тепло прокомментированы президентом США Дональдом Трампом, но весь этот обмен «любезностями» отнюдь не означает отмену взаимных импортных пошлин и, следовательно, завершение торговой войны. Тем не менее, напряженность на рынках ослабла, а у инвесторов сохранился аппетит к риску. Таким образом фондовые индексы вчера демонстрировали позитивный настрой, а с ними и доллар США в паре с японской йеной.



Впрочем, инвесторы предпочитают быть осторожными, поскольку угроза развития торговой войны между США и КНР никуда не делась, и спекулянты не спешат с покупками доллар/йены, который продолжает торговаться ниже сопротивления в районе 108.00. Для улучшения перспектив паре необходимо пробитие этого уровня, до тех пор риски возобновления снижения будут преобладать.



На сегодня запланировано:



14:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

15:30 - США. Индекс потребительских цен;

15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей ;

15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;

21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.



Комментарии президента ЕЦБ Марио Драги могут, в зависимости от «тональности», повлиять на динамику евро: любой намек на сворачивание стимулирующих мер будет способствовать его продвижению выше. Для доллара важными могут оказаться данные по потребительской инфляции и протокол заседания FOMC.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 11 кві, 2018 12:16 Волновой обзор основных валютных пар - 11.04.2018



​EUR/USD







Предполагается, что вчера на рынке была практически сформирована волна 1 of (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время начнется построение коррекции 2 of (5) of [5]. В таком случае, уже после окончания коррекции валютная пара возобновит свой рост в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







По данной валютной паре продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены еще возобновится и обновит локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Как и ожидалось, вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция в рамках волны [iii] of 3 of (1) и продолжилось развитие восходящего движения. Предполагается, что это только начало построения импульса [iii] of 3 of (1). В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, вчера на рынке было завершено построение крупной коррекции iv of (c) of [y] of B. Вполне возможно, что после окончания данной коррекции валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны v of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 12 кві, 2018 12:28 Протокол FOMC поддержал доллар США, но ненадолго



​Вчерашний торговый день был относительно спокойным. Внутридневная волатильность остается низкой, и никакие события по-прежнему не могут спровоцировать ее всплеск, хотя информационных поводов вполне достаточно, чтобы создать нервозность на валютном рынке. Угроза развития торговой войны США КНР, риски ракетных ударов со стороны США и их союзников по целям в Сирии, а Россия, поддерживающая режим Асада, грозится сбивать их ракеты.



Что касается макроэкономической статистики, то опубликованные вчера данные вместо ускорения показали снижение потребительской инфляции в США, что должно было активизировать медведей по американскому доллару, но реакция рынка на событие была довольно вялой. Не проявили особой активности его участники и после публикации протокола последнего заседания FOMC, который в целом можно назвать позитивным для доллара.



Все его попытки укрепить свои позиции остаются безуспешными. Евро сохранял преимущественно позитивный настрой в паре с ним, чему способствуют ожидания скорого сворачивания Европейским центральным банком стимулирующих мер, а также оптимистичный взгляд на перспективы экономики еврозоны. Тем не менее, его попытки продолжить рост в условиях довольно низкой рыночной активности пока безрезультатны, а неспособность пробить текущее сопротивление повлечет за собой фиксацию прибыли по длинным позициям.



На сегодня запланировано:



14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

22:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать всплеск волатильности. На динамику британского фунта может повлиять выступление главы Банка Англии Марка Карни.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 12 кві, 2018 14:19 Волновой обзор основных валютных пар - 12.04.2018



​EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение волны 1 of (5) of [5] и начала развитие коррекции 2 of (5) of [5]. Вполне возможно, что данная коррекция будет сформирована уже до конца недели, после чего рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Примерное движение рынка показано на графике.



GBP/USD







Как показано на графике, после завершения построения крупной коррекции (ii) of [v] of C of (Y) на рынке началось развитие восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Похоже на то, что в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Скорее всего, на рынке продолжается развитие боковой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (1). Ожидается, что до конца недели данная коррекция будет окончательно сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается стремительный рост цены и построение импульса [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, вчера на рынке была сформирована крупная коррекция iv of (c) of [y] of B и началось построение волны v of (c) of [y] of B. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены и обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:00 К инвесторам вернулся аппетит к риску



​Смягчение риторики президентом США Дональдом Трампом как в отношении торговых ограничений в отношении КНР, так и в отношении ракетных ударов по Сирии, ослабило напряженность на финансовых рынках и вернуло у инвесторов аппетит к риску. В этих условиях фондовые индексы продолжают демонстрировать позитивную динамику, на фоне чего умеренными темпами продвигается вверх и доллар США в паре с японской йеной. Таким образом он может продвинуться к 108-й фигуре, но геополитический фактор в любой момент может напомнить о себе, и фондовые индексы, а с ними и доллар/йена, могут оказаться под давлением.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Торговый баланс;

16:00 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;

17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.



Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст. На евро некоторое влияние могут оказать влияние данные по торговому балансу еврозоны, в случае выхода слабого показателя давление на него сохранится.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:37 Волновой обзор основных валютных пар - 13.04.2018



​EUR/USD







Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончание волны 1 of (5) of [5] и начало коррекции 2 of (5) of [5]. Вполне возможно, что валютная пара завершит построение волны 2 of (5) of [5] уже до конца текущей недели, после чего рост цены возобновится в рамках волны 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







По данной валютной паре продолжается построение восходящего тренда и крупной волны [v] of C of (Y). Предполагается, что на рынке была практически сформирована волна i of (iii) of [v] of C of (Y). Таким образом, в ближайшее время ожидается развитие коррекции ii of (iii) of [v] of C of (Y). Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







Предполагается, что ранее на рынке было завершено построение импульса [iii] of 3 of (1) и боковой коррекции [iv] of 3 of (1). На графике видно, что в данный момент валютная пара продолжает развитие восходящей волны [v] of 3 of (1). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось развитие восходящего тренда в рамках волны v of (c) of [y] of B. Скорее всего, данная волна окончательно не сформирована и еще немного поднимет цену. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост рынка. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 16 кві, 2018 13:48 Британский фунт выбился в лидеры роста - недельный обзор от 16.04.18



Прошла еще одна торговая неделя, которую в целом сложно назвать насыщенной масштабными движениями на валютном рынке. Несмотря на геополитические риски и торговые войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, участники рынка продолжают сохранять спокойствие и вяло реагировать на важные события, к которым на минувшей неделе можно отнести выход данных по потребительской инфляции в США и Германии, а также публикацию протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.



Индекс потребительских цен в США неожиданно оказался в отрицательной зоне, но это не стало поводом для активных распродаж доллара, который не оставлял попыток укрепиться против ряда своих конкурентов, в том числе евро и японской йены. Тем не менее, довольно позитивный для него протокол FOMC тоже был оставлен практически без внимания, и не смог оказать ему достаточной поддержки, чтобы в паре с йеной пробиться к 108-й фигуре. Таким образом он остается в уязвимом положении, но при этом не стоит исключать его дальнейшего восстановления.



Несколько неожиданным можно назвать повсеместный рост британского фунта, в том числе и против доллара. Полностью игнорируя риски, связанные с Брэкзитом, он смог подняться в район 43-й фигуры, пробить которую ему так и не удалось. Очевидно, что тема Брэкзита на данном этапе отошла на задний план, а традиционный для апреля приток капитала в Великобританию был одним из факторов, среди которых также и ожидания повышения Банком Англии процентной ставки, оказавшем фунту поддержку. На спадах он, вероятнее всего, будет пользоваться спросом, но для пробития 43-й фигуры и существенного продвижения выше могут понадобиться свежие стимулы.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 16 апреля

15:30 - США. Розничные продажи;

15:30 - США. "Розничная контрольная группа" (март).



Вторник, 17 апреля

04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;

05:00 - КНР. Пресс-конференция Национального бюро статистики;

05:00 - КНР. Промышленное производство;

05:00 - КНР. Розничные продажи;

05:00 - КНР. Валовой внутренний продукт;

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (февраль);

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (февраль);

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (февраль);

12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;

15:30 - США. Начатые строительства домов;

16:15 - США. Использование производственных мощностей;

17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию.



Среда, 18 апреля

02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;

02:50 - Япония. Импорт/экспорт;

11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на входе/выходе;

11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;

12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;

17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;

18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;

21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book" .



Четверг, 19 апреля

01:45 - Новая Зеландия. Индекс потребительских цен;

03:30 - Австралия. Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв) (первый квартал);

04:30 - Австралия. Уровень безработицы;

04:30 - Австралия. Уровень занятости;

11:30 - Великобритания. Розничные продажи;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.



Пятница, 20 апреля

02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Розничные продажи;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Индекс потребительских цен.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

