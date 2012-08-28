Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 363364365366 Додано: Сер 18 кві, 2018 13:43 Швейцарский франк подвергся распродаже



На финансовых рынках снова воцарилось относительное спокойствие. Корпоративные прибыли вернули аппетит к покупкам акций, на фоне чего снова выросли фондовые индексы, что, в свою очередь, оказывает поддержку доллару США в паре с японской йеной. Британский фунт, пользуясь спросом, обновил максимумы в паре с долларом, но, как мы и предупреждали, очередной скачек вверх был использован для продаж, вернувших пару ниже 43-й фигуры. На фоне ожиданий повышения Банком Англии процентной ставки о развороте тренда говорить не приходится, но любой негатив вокруг Брэкзита и/или слабая статистика по Великобритании будет поводом для фиксации прибыли по лонгам.



Снижение геополитической напряженности и дифференциал ставок способствовали активизации медведей по швейцарскому франку, который распродавался как в паре с долларом США, так и в кросс-курсах, в том числе за евро. Падение франка «тянуло» за собой единую валюту, но ее укрепление против него в кроссе оказывало поддержку евро/доллару, который, вследствие этих движений, демонстрировал смешанную динамику. В краткосрочной перспективе такое положение дел сохранится, и основные валютные пары будут оставаться в консолидационных диапазонах.



На сегодня запланировано:



17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;

18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;

21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".



В случае выхода сегодня сильных данных по потребительской инфляции в Великобритании фунт может возобновить рост, а на слабых данных может оставаться под давлением; то же справедливо и для евро после выхода инфляционных данных по еврозоне. Для канадского доллара важными могут оказаться решение Банка Канады по процентной ставки и комментарии его главы.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru На финансовых рынках снова воцарилось относительное спокойствие. Корпоративные прибыли вернули аппетит к покупкам акций, на фоне чего снова выросли фондовые индексы, что, в свою очередь, оказывает поддержку доллару США в паре с японской йеной. Британский фунт, пользуясь спросом, обновил максимумы в паре с долларом, но, как мы и предупреждали, очередной скачек вверх был использован для продаж, вернувших пару ниже 43-й фигуры. На фоне ожиданий повышения Банком Англии процентной ставки о развороте тренда говорить не приходится, но любой негатив вокруг Брэкзита и/или слабая статистика по Великобритании будет поводом для фиксации прибыли по лонгам.Снижение геополитической напряженности и дифференциал ставок способствовали активизации медведей по швейцарскому франку, который распродавался как в паре с долларом США, так и в кросс-курсах, в том числе за евро. Падение франка «тянуло» за собой единую валюту, но ее укрепление против него в кроссе оказывало поддержку евро/доллару, который, вследствие этих движений, демонстрировал смешанную динамику. В краткосрочной перспективе такое положение дел сохранится, и основные валютные пары будут оставаться в консолидационных диапазонах.На сегодня запланировано:21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".В случае выхода сегодня сильных данных по потребительской инфляции в Великобритании фунт может возобновить рост, а на слабых данных может оставаться под давлением; то же справедливо и для евро после выхода инфляционных данных по еврозоне. Для канадского доллара важными могут оказаться решение Банка Канады по процентной ставки и комментарии его главы.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3645 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 кві, 2018 15:41 Волновой обзор основных валютных пар - 18.04.2018



EUR/USD







Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие восходящего тренда в рамках импульсной волны 3 of (5) of [5]. Предполагается, что вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция, а скоро рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Скорее всего, вчера валютная пара таки завершила построение крупной восходящей волны i of (iii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что коррекция ii of (iii) of [v] of C of (Y) будет сформирована до конца недели, после чего рост цены возобновится в рамках волны iii of (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны ii of (iii) of [v] of C of (Y).



USD/JPY







Как и ожидалось, вчера была сформирована небольшая коррекция [ii] of 3 of (1) и началось построение волны [iii] of 3 of (1). Предполагается, что импульс [iii] of 3 of (1) может начать существенный рост цены и обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны v of (c) of [y] of B. Предполагается, что до конца текущей недели валютная пара не успеет завершить построение данной волны. Таким образом, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 18.04.2018EUR/USDКак показано на графике, валютная пара продолжает развитие восходящего тренда в рамках импульсной волны 3 of (5) of [5]. Предполагается, что вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция, а скоро рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDСкорее всего, вчера валютная пара таки завершила построение крупной восходящей волны i of (iii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что коррекция ii of (iii) of [v] of C of (Y) будет сформирована до конца недели, после чего рост цены возобновится в рамках волны iii of (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны ii of (iii) of [v] of C of (Y).USD/JPYКак и ожидалось, вчера была сформирована небольшая коррекция [ii] of 3 of (1) и началось построение волны [iii] of 3 of (1). Предполагается, что импульс [iii] of 3 of (1) может начать существенный рост цены и обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны v of (c) of [y] of B. Предполагается, что до конца текущей недели валютная пара не успеет завершить построение данной волны. Таким образом, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3645 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 363364365366 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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