Авторская аналитика от МОФТ

Швейцарский франк подвергся распродаже
На финансовых рынках снова воцарилось относительное спокойствие. Корпоративные прибыли вернули аппетит к покупкам акций, на фоне чего снова выросли фондовые индексы, что, в свою очередь, оказывает поддержку доллару США в паре с японской йеной. Британский фунт, пользуясь спросом, обновил максимумы в паре с долларом, но, как мы и предупреждали, очередной скачек вверх был использован для продаж, вернувших пару ниже 43-й фигуры. На фоне ожиданий повышения Банком Англии процентной ставки о развороте тренда говорить не приходится, но любой негатив вокруг Брэкзита и/или слабая статистика по Великобритании будет поводом для фиксации прибыли по лонгам.
Снижение геополитической напряженности и дифференциал ставок способствовали активизации медведей по швейцарскому франку, который распродавался как в паре с долларом США, так и в кросс-курсах, в том числе за евро. Падение франка «тянуло» за собой единую валюту, но ее укрепление против него в кроссе оказывало поддержку евро/доллару, который, вследствие этих движений, демонстрировал смешанную динамику. В краткосрочной перспективе такое положение дел сохранится, и основные валютные пары будут оставаться в консолидационных диапазонах.
На сегодня запланировано:
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".
В случае выхода сегодня сильных данных по потребительской инфляции в Великобритании фунт может возобновить рост, а на слабых данных может оставаться под давлением; то же справедливо и для евро после выхода инфляционных данных по еврозоне. Для канадского доллара важными могут оказаться решение Банка Канады по процентной ставки и комментарии его главы.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru