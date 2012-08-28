Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:43
Швейцарский франк подвергся распродаже
На финансовых рынках снова воцарилось относительное спокойствие. Корпоративные прибыли вернули аппетит к покупкам акций, на фоне чего снова выросли фондовые индексы, что, в свою очередь, оказывает поддержку доллару США в паре с японской йеной. Британский фунт, пользуясь спросом, обновил максимумы в паре с долларом, но, как мы и предупреждали, очередной скачек вверх был использован для продаж, вернувших пару ниже 43-й фигуры. На фоне ожиданий повышения Банком Англии процентной ставки о развороте тренда говорить не приходится, но любой негатив вокруг Брэкзита и/или слабая статистика по Великобритании будет поводом для фиксации прибыли по лонгам.
Снижение геополитической напряженности и дифференциал ставок способствовали активизации медведей по швейцарскому франку, который распродавался как в паре с долларом США, так и в кросс-курсах, в том числе за евро. Падение франка «тянуло» за собой единую валюту, но ее укрепление против него в кроссе оказывало поддержку евро/доллару, который, вследствие этих движений, демонстрировал смешанную динамику. В краткосрочной перспективе такое положение дел сохранится, и основные валютные пары будут оставаться в консолидационных диапазонах.
На сегодня запланировано:17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".
В случае выхода сегодня сильных данных по потребительской инфляции в Великобритании фунт может возобновить рост, а на слабых данных может оставаться под давлением; то же справедливо и для евро после выхода инфляционных данных по еврозоне. Для канадского доллара важными могут оказаться решение Банка Канады по процентной ставки и комментарии его главы.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 18 кві, 2018 15:41
Волновой обзор основных валютных пар
- 18.04.2018
EUR/USD
Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие восходящего тренда в рамках импульсной волны 3 of (5) of [5]. Предполагается, что вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция, а скоро рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
Скорее всего, вчера валютная пара таки завершила построение крупной восходящей волны i of (iii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что коррекция ii of (iii) of [v] of C of (Y) будет сформирована до конца недели, после чего рост цены возобновится в рамках волны iii of (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны ii of (iii) of [v] of C of (Y).
USD/JPY
Как и ожидалось, вчера была сформирована небольшая коррекция [ii] of 3 of (1) и началось построение волны [iii] of 3 of (1). Предполагается, что импульс [iii] of 3 of (1) может начать существенный рост цены и обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны v of (c) of [y] of B. Предполагается, что до конца текущей недели валютная пара не успеет завершить построение данной волны. Таким образом, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3647
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 12:42
Инфляционные данные по Великобритании обвалили фунт
Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по поводу торговых отношений между странами практически никак не отразилась на динамике пары доллар/йена, которая едва проявляет признаки жизни. Зато британский фунт продолжает совершать довольно масштабные движения, но на этот раз он резко упал после выхода слабых данных по потребительской инфляции в Великобритании, омрачивших перспективы повышения Банком Англии процентной ставки, ожидания чего способствовали росту британской валюты. На фоне низкого показателя инфляции фунт/доллар будет оставаться под давлением, но он вряд ли станет поводом для более масштабных распродаж пары. Инвесторы и далее будут отслеживать поступающие новости по Брэкзиту и публикуемую статистику по Великобритании, которые и будут предопределять динамику фунта.
На сегодня запланировано:
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3647
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:09
Волновой обзор основных валютных пар
- 19.04.2018
EUR/USD
Предполагается, что в данный момент на рынке продолжается развитие небольшого бокового движения после окончания коррекции 2 of (5) of [5]. Ожидается, что уже до конца недели рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5] и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
Как и ожидалось, после завершения волны i of (iii) of [v] of C of (Y) валютная пара начала построение стремительной коррекции ii of (iii) of [v] of C of (Y). Предполагается, что вчера рынок практически сформировал данную коррекцию. Таким образом, в ближайшие дни ожидается возобновление роста цены в рамках волны iii of (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны ii of (iii) of [v] of C of (Y).
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках импульсной волны [iii] of 3 of (1). Скорее всего, данная волна только начинает свое построение. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
На графике видно, что волна v of (c) of [y] of B все еще продолжает двигать цену вверх. Предполагается, что данная волна уже близится к своему завершению. Тем не менее, пока валютная пара продолжает свой рост до новых уровней. Рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны v of (c) of [y] of B.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3647
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
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