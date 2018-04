Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Швейцарский франк подвергся распродаже



На финансовых рынках снова воцарилось относительное спокойствие. Корпоративные прибыли вернули аппетит к покупкам акций, на фоне чего снова выросли фондовые индексы, что, в свою очередь, оказывает поддержку доллару США в паре с японской йеной. Британский фунт, пользуясь спросом, обновил максимумы в паре с долларом, но, как мы и предупреждали, очередной скачек вверх был использован для продаж, вернувших пару ниже 43-й фигуры. На фоне ожиданий повышения Банком Англии процентной ставки о развороте тренда говорить не приходится, но любой негатив вокруг Брэкзита и/или слабая статистика по Великобритании будет поводом для фиксации прибыли по лонгам.



Снижение геополитической напряженности и дифференциал ставок способствовали активизации медведей по швейцарскому франку, который распродавался как в паре с долларом США, так и в кросс-курсах, в том числе за евро. Падение франка «тянуло» за собой единую валюту, но ее укрепление против него в кроссе оказывало поддержку евро/доллару, который, вследствие этих движений, демонстрировал смешанную динамику. В краткосрочной перспективе такое положение дел сохранится, и основные валютные пары будут оставаться в консолидационных диапазонах.



На сегодня запланировано:



17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;

18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;

21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".



В случае выхода сегодня сильных данных по потребительской инфляции в Великобритании фунт может возобновить рост, а на слабых данных может оставаться под давлением; то же справедливо и для евро после выхода инфляционных данных по еврозоне. Для канадского доллара важными могут оказаться решение Банка Канады по процентной ставки и комментарии его главы.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Волновой обзор основных валютных пар - 18.04.2018



EUR/USD







Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие восходящего тренда в рамках импульсной волны 3 of (5) of [5]. Предполагается, что вчера на рынке была сформирована небольшая коррекция, а скоро рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Скорее всего, вчера валютная пара таки завершила построение крупной восходящей волны i of (iii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что коррекция ii of (iii) of [v] of C of (Y) будет сформирована до конца недели, после чего рост цены возобновится в рамках волны iii of (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны ii of (iii) of [v] of C of (Y).



USD/JPY







Как и ожидалось, вчера была сформирована небольшая коррекция [ii] of 3 of (1) и началось построение волны [iii] of 3 of (1). Предполагается, что импульс [iii] of 3 of (1) может начать существенный рост цены и обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны v of (c) of [y] of B. Предполагается, что до конца текущей недели валютная пара не успеет завершить построение данной волны. Таким образом, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Инфляционные данные по Великобритании обвалили фунт



Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по поводу торговых отношений между странами практически никак не отразилась на динамике пары доллар/йена, которая едва проявляет признаки жизни. Зато британский фунт продолжает совершать довольно масштабные движения, но на этот раз он резко упал после выхода слабых данных по потребительской инфляции в Великобритании, омрачивших перспективы повышения Банком Англии процентной ставки, ожидания чего способствовали росту британской валюты. На фоне низкого показателя инфляции фунт/доллар будет оставаться под давлением, но он вряд ли станет поводом для более масштабных распродаж пары. Инвесторы и далее будут отслеживать поступающие новости по Брэкзиту и публикуемую статистику по Великобритании, которые и будут предопределять динамику фунта.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Волновой обзор основных валютных пар - 19.04.2018



EUR/USD







Предполагается, что в данный момент на рынке продолжается развитие небольшого бокового движения после окончания коррекции 2 of (5) of [5]. Ожидается, что уже до конца недели рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5] и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как и ожидалось, после завершения волны i of (iii) of [v] of C of (Y) валютная пара начала построение стремительной коррекции ii of (iii) of [v] of C of (Y). Предполагается, что вчера рынок практически сформировал данную коррекцию. Таким образом, в ближайшие дни ожидается возобновление роста цены в рамках волны iii of (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны ii of (iii) of [v] of C of (Y).



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках импульсной волны [iii] of 3 of (1). Скорее всего, данная волна только начинает свое построение. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







На графике видно, что волна v of (c) of [y] of B все еще продолжает двигать цену вверх. Предполагается, что данная волна уже близится к своему завершению. Тем не менее, пока валютная пара продолжает свой рост до новых уровней. Рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны v of (c) of [y] of B.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Британский фунт снова подвергся распродаже



​Для евро и японской йены в парах с долларом США вчерашний день прошел в условиях сохраняющейся низкой волатильности, на фоне которой они провели день в узких диапазонах. Исключением снова стал британский фунт, который кое-как устоял под натиском продавцов после выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании, но весьма «голубиные» комментарии главы Банка Англии Марка Карни окончательно выбили почву из-под ног, вследствие чего он рухнул против доллара до уровня 1.4068. Фунт лишился такого поддерживающего фактора, как ожидания повышения центробанком процентной ставки, и он может продолжить падение до психологической отметки 1.4000.



На сегодня запланировано:



15:30 - Канада. Розничные продажи;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Индекс потребительских цен.



Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика может повлиять на динамику канадского доллара; евро/доллар и доллар/йена могут продолжить торговаться в условиях крайне низкой волатильности, а британского фунта и швейцарского франка может ожидать еще один напряженный день.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Волновой обзор основных валютных пар - 20.04.2018



EUR/USD







Скорее всего, после окончания волны 1 of (5) of [5] на рынке началось развитие небольшой коррекции 2 of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Предполагается, что в ближайшие торговые дни волна 2 of (5) of [5] будет завершена, после чего рост цены возобновится в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 2 of (5) of [5].



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось падение цены в рамках коррекционной волны ii of (iii) of [v] of C of (Y). Предполагается, что данная волна практически сформирована, а уже на следующей неделе ожидается построение восходящего импульса iii of (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны ii of (iii) of [v] of C of (Y).



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается построение восходящего тренда в рамках волны 3 of (1). Скорее всего, в данный момент рынок все еще развивает импульс [iii] of 3 of (1). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, на этой неделе на рынке продолжилось развитие стремительного восходящего движения и построение волны v of (c) of [y] of B. Предполагается, что до конца недели валютная пара возобновит рост цены в рамках волны v of (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Инвесторы сменили милость на гнев в отношении британского фунта - недельный обзор



В событийном плане минувшую неделю сложно назвать насыщенной. На финансовых рынках наступило относительное затишье, чему способствовал целый ряд факторов, среди которых намерение США и КНР искать компромиссы, что позволит избежать возможных пагубных последствий для экономик обеих стран от торговой войны. Также в качестве успокоительного для рынков стало отсутствие последствий после ракетных ударов США и их союзников по Сирии, и, конечно же, заявление Северной Кореи о приостановке ядерной программы и открытости для переговоров с США.



На фондовых рынках сохранялся в целом умеренно-позитивный настрой, что способствовало сохранению американским долларом позитивной динамики в паре с японской йеной. Евро так и не получил свежих стимулов для продолжения роста, и это обернулось для него снижением против американского доллара во второй половине недели. Потребительская инфляция в еврозоне остается низкой, а с ней остаются весьма ничтожными шансы на начало ужесточения Европейским центральным банком кредитно-денежной политики на ближайшем заседании, которое состоится на этой неделе. До четверга евро/доллар может оставаться в консолидационном диапазоне.



Британский фунт отличился и на прошлой неделе, но на этот раз его можно назвать лидером падения против доллара США. После обновления максимумов он стал жертвой масштабных распродаж, вызванных и усиленных слабыми данными по потребительской инфляции и розничным продажам в Великобритании, а также «голубиными» комментариями главы Банка Англии наряду с камнем преткновения в переговорах по Брэкзиту в виде ирландской границы. На данном этапе снижение фунт/доллара можно расценивать как коррекционное, но потеря 1.4000 может сигнализировать о развороте тренда.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 23 апреля

15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

17:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Кера;

22:30 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.



Вторник, 24 апреля

01:00 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента;

04:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (кв/кв) (первый квартал);

04:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;

11:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;

11:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;

11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;

11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;

16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;

16:00 - США. Индекс цен на жилье;

17:00 - США. Продажи новых домов.



Среда, 25 апреля

07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;

14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;

17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.



Четверг, 26 апреля

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;

14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;

15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.



Пятница, 27 апреля

01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;

01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;

02:30 - Япония. Уровень безработицы;

02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио;

02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;

02:30 - Япония. Розничные продажи;

05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;

05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;

07:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;

08:45 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;

08:45 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;

11:00 - Германия. Уровень безработицы;

11:00 - Германия. Изменение числа безработных;

11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (первый квартал);

15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;

15:30 - США. Годовые данные по ВВП;

15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;

17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

