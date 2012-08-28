Авторская аналитика от МОФТ

Инвесторы сменили милость на гнев в отношении британского фунта
- недельный обзор
В событийном плане минувшую неделю сложно назвать насыщенной. На финансовых рынках наступило относительное затишье, чему способствовал целый ряд факторов, среди которых намерение США и КНР искать компромиссы, что позволит избежать возможных пагубных последствий для экономик обеих стран от торговой войны. Также в качестве успокоительного для рынков стало отсутствие последствий после ракетных ударов США и их союзников по Сирии, и, конечно же, заявление Северной Кореи о приостановке ядерной программы и открытости для переговоров с США.
На фондовых рынках сохранялся в целом умеренно-позитивный настрой, что способствовало сохранению американским долларом позитивной динамики в паре с японской йеной. Евро так и не получил свежих стимулов для продолжения роста, и это обернулось для него снижением против американского доллара во второй половине недели. Потребительская инфляция в еврозоне остается низкой, а с ней остаются весьма ничтожными шансы на начало ужесточения Европейским центральным банком кредитно-денежной политики на ближайшем заседании, которое состоится на этой неделе. До четверга евро/доллар может оставаться в консолидационном диапазоне.
Британский фунт отличился и на прошлой неделе, но на этот раз его можно назвать лидером падения против доллара США. После обновления максимумов он стал жертвой масштабных распродаж, вызванных и усиленных слабыми данными по потребительской инфляции и розничным продажам в Великобритании, а также «голубиными» комментариями главы Банка Англии наряду с камнем преткновения в переговорах по Брэкзиту в виде ирландской границы. На данном этапе снижение фунт/доллара можно расценивать как коррекционное, но потеря 1.4000 может сигнализировать о развороте тренда.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 23 апреля
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Кера;22:30 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.
Вторник, 24 апреля
01:00 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента;04:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (кв/кв) (первый квартал);
04:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
11:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
11:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - США. Продажи новых домов.
Среда, 25 апреля
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.
Четверг, 26 апреля
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.
Пятница, 27 апреля
01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
02:30 - Япония. Розничные продажи;05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
07:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
08:45 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;
08:45 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (первый квартал);
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru