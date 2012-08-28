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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:34

Падение фондовых индексов не вернуло аппетит к покупкам йены

​Рост доходности американских долгосрочных гособлигаций до рекордных за последние несколько лет уровней способствовал дальнейшему укреплению американского доллара, в частности против японской йены. Несмотря на низкую волатильность, он, постепенно продвигаясь все выше и выше, достиг сопротивления в районе 109.20. Коррекция на фондовых рынках спровоцировала его отскок вниз, но на спадах доллар/йену продолжают выкупать. Банк Японии на этой неделе не станет вносить какие-либо изменения в монетарную политику, поэтому пара может продолжить рост в направлении 110.00.

На сегодня запланировано:

14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Сегодняшний макроэкономический календарь пуст, поэтому внимание инвесторов и далее будет сосредоточено на доходности американских долговых бумаг, рост которой будет способствовать дальнейшему укреплению доллара США.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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