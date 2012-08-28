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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:34

Падение фондовых индексов не вернуло аппетит к покупкам йены

​Рост доходности американских долгосрочных гособлигаций до рекордных за последние несколько лет уровней способствовал дальнейшему укреплению американского доллара, в частности против японской йены. Несмотря на низкую волатильность, он, постепенно продвигаясь все выше и выше, достиг сопротивления в районе 109.20. Коррекция на фондовых рынках спровоцировала его отскок вниз, но на спадах доллар/йену продолжают выкупать. Банк Японии на этой неделе не станет вносить какие-либо изменения в монетарную политику, поэтому пара может продолжить рост в направлении 110.00.

На сегодня запланировано:

14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Сегодняшний макроэкономический календарь пуст, поэтому внимание инвесторов и далее будет сосредоточено на доходности американских долговых бумаг, рост которой будет способствовать дальнейшему укреплению доллара США.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:22

Волновой обзор основных валютных пар - 25.04.2018

​EUR/USD

Зображення

Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие коррекции (4) of [5], которая приближается к своему завершению. Ожидается, что до конца недели рынок сформирует импульс [c] of Y of (4) of [5], после чего рост цены возобновится в рамках волны (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4) of [5].

GBP/USD

Зображення

Как и ожидалось, вчера валютная пара завершила построение крупной коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y) и начал развитие восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели на рынке продолжится формирование импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

Зображення

Предполагается, что вчера на рынке завершила свое построение импульсная волна (iii) of [iii] of 3 of (1), после чего началось формирование небольшой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1). В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (v) of [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

Вполне возможно, что крупная восходящая волна (c) of [y] of B уже близка к своему завершению. Похоже на то, что вчера на рынке была окончательно сформирована волна iii of (c) of [y] of B. Таким образом, в ближайшее время ожидается построение волн iv of (c) of [y] of B и v of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3655
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 364365366367
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