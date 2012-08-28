Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:34
Падение фондовых индексов не вернуло аппетит к покупкам йены
Рост доходности американских долгосрочных гособлигаций до рекордных за последние несколько лет уровней способствовал дальнейшему укреплению американского доллара, в частности против японской йены. Несмотря на низкую волатильность, он, постепенно продвигаясь все выше и выше, достиг сопротивления в районе 109.20. Коррекция на фондовых рынках спровоцировала его отскок вниз, но на спадах доллар/йену продолжают выкупать. Банк Японии на этой неделе не станет вносить какие-либо изменения в монетарную политику, поэтому пара может продолжить рост в направлении 110.00.
На сегодня запланировано:
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.
Сегодняшний макроэкономический календарь пуст, поэтому внимание инвесторов и далее будет сосредоточено на доходности американских долговых бумаг, рост которой будет способствовать дальнейшему укреплению доллара США.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:22
Волновой обзор основных валютных пар
- 25.04.2018
EUR/USD
Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие коррекции (4) of [5], которая приближается к своему завершению. Ожидается, что до конца недели рынок сформирует импульс [c] of Y of (4) of [5], после чего рост цены возобновится в рамках волны (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4) of [5].
GBP/USD
Как и ожидалось, вчера валютная пара завершила построение крупной коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y) и начал развитие восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели на рынке продолжится формирование импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
Предполагается, что вчера на рынке завершила свое построение импульсная волна (iii) of [iii] of 3 of (1), после чего началось формирование небольшой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1). В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (v) of [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Вполне возможно, что крупная восходящая волна (c) of [y] of B уже близка к своему завершению. Похоже на то, что вчера на рынке была окончательно сформирована волна iii of (c) of [y] of B. Таким образом, в ближайшее время ожидается построение волн iv of (c) of [y] of B и v of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3659
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:06
Евро в ожидании решения ЕЦБ
В преддверии объявления результатов заседания Европейского центрального банка евро остается под давлением доллара США. Ряд довольно слабых данных по еврозоне, в частности сохраняющаяся низкой потребительская инфляция, практически не оставили надежд на сворачивание центробанком стимулирующих мер и начало ужесточения монетарной политики. Кроме того, доллар получает поддержку от роста доходности по долгосрочным гособлигациям США, к этому также следует добавить и технические факторы, свидетельствующие об ослаблении восходящего тренда и рисках развития более глубокой коррекции, в рамках которой может быть протестирована поддержка в районе психологического уровня 1.2000. Тем не менее, сюрпризы от ЕЦБ все еще возможны, а евро в практически любых условиях демонстрирует способность выживать, поэтому исключать его роста все же не стоит.
На сегодня запланировано:14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.
Помимо результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги вызвать всплеск волатильности сегодня могут и данные по заказам на товары длительного пользования в США, но их влияние будет иметь ограниченный характер.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3659
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Чет 26 кві, 2018 16:11
Волновой обзор основных валютных пар
- 26.04.2018
EUR/USD
Как и ожидалось, вчера валютная пара сформировала небольшую коррекцию (iv) of [c] of Y of (4) of [5], после чего началось построение нисходящей волны (v) of [c] of Y of (4) of [5]. Ожидается, что данная волна продолжит снижение цены до конца текущей недели. Примерное движение рынка показано на графике.
GBP/USD
На графике видно, что вчерашнее движение не внесло изменений в разметку. Скорее всего, в ближайшее время развитие восходящего тренда возобновится в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Таким образом, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, после завершения небольшой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1) валютная пара начала построение волны (v) of [iii] of 3 of (1). Предполагается, что данная волна только начинает свое развитие и продолжает рост цены. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Похоже на то, что вчера рынок таки завершил построение восходящего импульса iii of (c) of [y] of B и начал развитие коррекции iv of (c) of [y] of B. Таким образом, на этой недели ожидается формирование бокового движения в рамках коррекции iv of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3659
- З нами з: 19.09.12
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:38
ЕЦБ не стал протягивать руку быкам по евро
В полном соответствии с ожиданиями участников финансовых рынков Европейский центральный банк по итогам заседания оставил уровень процентной ставки без изменений. Пары с евро практически не отреагировали на это событие, поскольку внимание инвесторов прежде всего было сфокусировано на пресс-конференции президента центробанка Марио Драги. Заявление о том, что на заседании не обсуждался курс евро было позитивно воспринято рынком, и евро попытался пробить 22-ю фигуру в паре с долларом США, но, так и не увидев в его комментариях никаких намеков на скорое сворачивание стимулирующих мер, спекулянты продали евро на росте, вследствие чего он снизился в район 21-й фигуры. В целом вчерашнее событие вряд ли следует рассматривать как повод для масштабных распродаж, но снижение в направлении 1.2000 выглядит возможным.
На сегодня запланировано:
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (первый квартал);
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на выходе данных по ВВП Великобритании и США, но их влияние на динамику британского фунта и доллара будет ограниченным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3659
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:50
Волновой обзор основных валютных пар
- 27.04.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящей волны [c] of Y of (4) of [5]. Похоже на то, что данная волна все еще не завершила свое построение. Таким образом, до конца текущей недели ожидается падение цены в рамках волны (v) of [c] of Y of (4) of [5]. Примерное движение рынка показано на графике.
GBP/USD
Вполне вероятно, что вчерашнее небольшое падение цены окончательно сформировало крупную коррекционную волну (ii) of [v] of C of (Y), которая приобрела форму зигзага. Таким образом, в ближайшее время ожидается начало роста цены в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончании импульса (iii) of [iii] of 3 of (1) и продолжение боковой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1). Предполагается, что до конца недели на рынке продлится построение данного бокового движения, после чего рост цены возобновится в рамках волны (v) of [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
По данной валютной паре продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны [y] of B. Скорее всего, коррекция iv of (c) of [y] of B уже сформирована. В таком случае, в данный момент происходит дальнейшее развитие волны v of (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3659
- З нами з: 19.09.12
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