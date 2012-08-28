|
|
|
Авторская аналитика от МОФТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:34
Падение фондовых индексов не вернуло аппетит к покупкам йены
Рост доходности американских долгосрочных гособлигаций до рекордных за последние несколько лет уровней способствовал дальнейшему укреплению американского доллара, в частности против японской йены. Несмотря на низкую волатильность, он, постепенно продвигаясь все выше и выше, достиг сопротивления в районе 109.20. Коррекция на фондовых рынках спровоцировала его отскок вниз, но на спадах доллар/йену продолжают выкупать. Банк Японии на этой неделе не станет вносить какие-либо изменения в монетарную политику, поэтому пара может продолжить рост в направлении 110.00.
На сегодня запланировано:
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.
Сегодняшний макроэкономический календарь пуст, поэтому внимание инвесторов и далее будет сосредоточено на доходности американских долговых бумаг, рост которой будет способствовать дальнейшему укреплению доллара США.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:22
Волновой обзор основных валютных пар
- 25.04.2018
EUR/USD
Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие коррекции (4) of [5], которая приближается к своему завершению. Ожидается, что до конца недели рынок сформирует импульс [c] of Y of (4) of [5], после чего рост цены возобновится в рамках волны (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4) of [5].
GBP/USD
Как и ожидалось, вчера валютная пара завершила построение крупной коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y) и начал развитие восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели на рынке продолжится формирование импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
Предполагается, что вчера на рынке завершила свое построение импульсная волна (iii) of [iii] of 3 of (1), после чего началось формирование небольшой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1). В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (v) of [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Вполне возможно, что крупная восходящая волна (c) of [y] of B уже близка к своему завершению. Похоже на то, что вчера на рынке была окончательно сформирована волна iii of (c) of [y] of B. Таким образом, в ближайшее время ожидается построение волн iv of (c) of [y] of B и v of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:06
Евро в ожидании решения ЕЦБ
В преддверии объявления результатов заседания Европейского центрального банка евро остается под давлением доллара США. Ряд довольно слабых данных по еврозоне, в частности сохраняющаяся низкой потребительская инфляция, практически не оставили надежд на сворачивание центробанком стимулирующих мер и начало ужесточения монетарной политики. Кроме того, доллар получает поддержку от роста доходности по долгосрочным гособлигациям США, к этому также следует добавить и технические факторы, свидетельствующие об ослаблении восходящего тренда и рисках развития более глубокой коррекции, в рамках которой может быть протестирована поддержка в районе психологического уровня 1.2000. Тем не менее, сюрпризы от ЕЦБ все еще возможны, а евро в практически любых условиях демонстрирует способность выживать, поэтому исключать его роста все же не стоит.
На сегодня запланировано:14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.
Помимо результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги вызвать всплеск волатильности сегодня могут и данные по заказам на товары длительного пользования в США, но их влияние будет иметь ограниченный характер.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:11
Волновой обзор основных валютных пар
- 26.04.2018
EUR/USD
Как и ожидалось, вчера валютная пара сформировала небольшую коррекцию (iv) of [c] of Y of (4) of [5], после чего началось построение нисходящей волны (v) of [c] of Y of (4) of [5]. Ожидается, что данная волна продолжит снижение цены до конца текущей недели. Примерное движение рынка показано на графике.
GBP/USD
На графике видно, что вчерашнее движение не внесло изменений в разметку. Скорее всего, в ближайшее время развитие восходящего тренда возобновится в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Таким образом, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, после завершения небольшой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1) валютная пара начала построение волны (v) of [iii] of 3 of (1). Предполагается, что данная волна только начинает свое развитие и продолжает рост цены. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Похоже на то, что вчера рынок таки завершил построение восходящего импульса iii of (c) of [y] of B и начал развитие коррекции iv of (c) of [y] of B. Таким образом, на этой недели ожидается формирование бокового движения в рамках коррекции iv of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:38
ЕЦБ не стал протягивать руку быкам по евро
В полном соответствии с ожиданиями участников финансовых рынков Европейский центральный банк по итогам заседания оставил уровень процентной ставки без изменений. Пары с евро практически не отреагировали на это событие, поскольку внимание инвесторов прежде всего было сфокусировано на пресс-конференции президента центробанка Марио Драги. Заявление о том, что на заседании не обсуждался курс евро было позитивно воспринято рынком, и евро попытался пробить 22-ю фигуру в паре с долларом США, но, так и не увидев в его комментариях никаких намеков на скорое сворачивание стимулирующих мер, спекулянты продали евро на росте, вследствие чего он снизился в район 21-й фигуры. В целом вчерашнее событие вряд ли следует рассматривать как повод для масштабных распродаж, но снижение в направлении 1.2000 выглядит возможным.
На сегодня запланировано:
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (первый квартал);
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на выходе данных по ВВП Великобритании и США, но их влияние на динамику британского фунта и доллара будет ограниченным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:50
Волновой обзор основных валютных пар
- 27.04.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящей волны [c] of Y of (4) of [5]. Похоже на то, что данная волна все еще не завершила свое построение. Таким образом, до конца текущей недели ожидается падение цены в рамках волны (v) of [c] of Y of (4) of [5]. Примерное движение рынка показано на графике.
GBP/USD
Вполне вероятно, что вчерашнее небольшое падение цены окончательно сформировало крупную коррекционную волну (ii) of [v] of C of (Y), которая приобрела форму зигзага. Таким образом, в ближайшее время ожидается начало роста цены в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончании импульса (iii) of [iii] of 3 of (1) и продолжение боковой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1). Предполагается, что до конца недели на рынке продлится построение данного бокового движения, после чего рост цены возобновится в рамках волны (v) of [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
По данной валютной паре продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны [y] of B. Скорее всего, коррекция iv of (c) of [y] of B уже сформирована. В таком случае, в данный момент происходит дальнейшее развитие волны v of (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:21
Положение британского фунта усугубилось
- недельный обзор
На прошлой неделе инвесторы предпочитали покупки американского доллара, на фоне чего он укреплялся против многих своих конкурентов. В паре с японской йеной его росту способствовало ослабление напряженности на финансовых рынках, вызванной геополитическими факторами и развязыванием президентом США Дональдом Трампом торговых войн, в частности с Китаем, а также дифференциал монетарных политик Федрезерва США и Банка Японии. В этих условиях доллар/йена подбирается к психологической отметке 110.00, которую можно назвать последним оборонительным рубежом медведей после 108-й фигуры.
«15 минут» славы британского фунта не продлились долго. Его позиции были подорваны слабой макроэкономической статистикой, в том числе слабыми инфляционными показателями, а также довольно «мягкими» комментариями главы Банка Англии Марка Карни, на фоне чего спекулянты пересмотрели свои ожидания по ужесточению центробанком монетарной политики. Помимо этих факторов, давление на фунт оказывает и неразрешимый на данном этапе спор ЕС и Англии касательно ирландской границы. Таким образом возобновление восходящего тренда в фунт/долларе теперь выглядит весьма маловероятным, и в краткосрочной перспективе пара будет оставаться в уязвимом положении.
Сложно теперь назвать позитивными и перспективы евро. Технические факторы наряду с фундаментальными позволяют предполагать формирование вершины и развитие более глубокой коррекции, где ближайшей целью медведей может стать психологический уровень 1.2000. После выхода слабой статистики по еврозоне и, особенно, слабых данных по потребительской инфляции от ЕЦБ не ожидали никаких действий на прошедшем заседании, поэтому его бездействие не стало сюрпризом. Не смогли вернуть интерес к покупкам и комментарии Марио Драги, и в ближайшее время следует ожидать сохранения давление на евро/доллар, но уровень 1.2000 может сдержать натиск медведей.
На этой неделе запланировано:
Среда, 2 мая
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.
Четверг, 3 мая
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Производственные заказы.
Пятница, 4 мая04:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
05:00 - Новая Зеландия. Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии (кв/кв) (первый квартал);
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1413
|191210
|
|
|812
|50435
|
реклама
|