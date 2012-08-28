Авторская аналитика от МОФТ

Рынки в ожидании американской статистики
Доллар США вчера находился под давлением, консолидируясь в паре с евро между текущими минимумами и психологическим уровнем 1.2000, и откатившись в район 119-й фигуры в паре с японской йеной, чему способствовало снижение фондовых индексов. Евро, несмотря на выход слабых инфляционных данных, пытался развить восходящую коррекцию, но на фоне дифференциала монетарных политик ФРС и ЕЦБ его попытки выглядят неубедительными. Тем не менее, в случае выхода сегодня слабых данных по рынку труда США и/или заработным платам евро/доллар может пробиться выше 1.2000, при этом ожидать существенного роста вряд ли стоит.
На сегодня запланировано:
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.
Все внимание инвесторов будет сосредоточено на американских данных, которые могут предопределить динами доллара США в краткосрочной перспективе. Вполне возможно, что данным по заработным платам будет уделено больше внимания, чем отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе. Таким образом отсутствие роста зарплат может негативно отразиться на динамике доллара, а их рост – оказать поддержку. Всплеск волатильности, вызванный событием, вряд ли будет продолжительным.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru