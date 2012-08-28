RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:28

Рынки в ожидании американской статистики

​Доллар США вчера находился под давлением, консолидируясь в паре с евро между текущими минимумами и психологическим уровнем 1.2000, и откатившись в район 119-й фигуры в паре с японской йеной, чему способствовало снижение фондовых индексов. Евро, несмотря на выход слабых инфляционных данных, пытался развить восходящую коррекцию, но на фоне дифференциала монетарных политик ФРС и ЕЦБ его попытки выглядят неубедительными. Тем не менее, в случае выхода сегодня слабых данных по рынку труда США и/или заработным платам евро/доллар может пробиться выше 1.2000, при этом ожидать существенного роста вряд ли стоит.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Все внимание инвесторов будет сосредоточено на американских данных, которые могут предопределить динами доллара США в краткосрочной перспективе. Вполне возможно, что данным по заработным платам будет уделено больше внимания, чем отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе. Таким образом отсутствие роста зарплат может негативно отразиться на динамике доллара, а их рост – оказать поддержку. Всплеск волатильности, вызванный событием, вряд ли будет продолжительным.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 365366367368
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 140, 141, 142
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1415 191392
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 08:27
FOREX CLUB
Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80, 81, 82
Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32
812 50502
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2017 12:16
Maria_ForexMart
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.