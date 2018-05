Авторская аналитика от МОФТ

Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:08

Волновой обзор основных валютных пар

- 04.05.2018EUR/USDКак и ожидалось, после окончание крупного импульса [iii] of C of (Y) of [4] на рынке началось построение коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что данная коррекция еще не сформирована и до конца недели продолжит свое развитие. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается возобновление падения цены в рамках волны [v] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDПредполагается, что вчера валютная пара таки начала построение коррекции 2 of (1). Вполне возможно, что волна 2 of (1) приобретет форму довольно таки крупного зигзага 2 of (1). В таком случае, падения цены в рамках импульса 3 of (1) стоит ожидать уже на следующей неделе. Примерное движение цены показано на графике.USD/JPYКак показано на графике, вчерашнее движение подтвердило окончание крупного восходящего импульса [iii] of 3 of (1) и начало построения коррекции [iv] of 3 of (1). Скорее всего, волна [iv] of 3 of (1) еще далека от завершения и продолжает свое развитие. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of 3 of (1).USD/CHFПохоже на то, что вчерашнее боковое движение на рынке происходило в рамках коррекции [iv] of 3 of (3). Ожидается, что в ближайшее время волна [iv] of 3 of (3) еще немного снизит цену, после чего рост цены возобновится в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru