Авторская аналитика от МОФТ

Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:28 Рынки в ожидании американской статистики



​Доллар США вчера находился под давлением, консолидируясь в паре с евро между текущими минимумами и психологическим уровнем 1.2000, и откатившись в район 119-й фигуры в паре с японской йеной, чему способствовало снижение фондовых индексов. Евро, несмотря на выход слабых инфляционных данных, пытался развить восходящую коррекцию, но на фоне дифференциала монетарных политик ФРС и ЕЦБ его попытки выглядят неубедительными. Тем не менее, в случае выхода сегодня слабых данных по рынку труда США и/или заработным платам евро/доллар может пробиться выше 1.2000, при этом ожидать существенного роста вряд ли стоит.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.



Все внимание инвесторов будет сосредоточено на американских данных, которые могут предопределить динами доллара США в краткосрочной перспективе. Вполне возможно, что данным по заработным платам будет уделено больше внимания, чем отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе. Таким образом отсутствие роста зарплат может негативно отразиться на динамике доллара, а их рост – оказать поддержку. Всплеск волатильности, вызванный событием, вряд ли будет продолжительным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:08 Волновой обзор основных валютных пар - 04.05.2018



EUR/USD







Как и ожидалось, после окончание крупного импульса [iii] of C of (Y) of [4] на рынке началось построение коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что данная коррекция еще не сформирована и до конца недели продолжит свое развитие. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается возобновление падения цены в рамках волны [v] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что вчера валютная пара таки начала построение коррекции 2 of (1). Вполне возможно, что волна 2 of (1) приобретет форму довольно таки крупного зигзага 2 of (1). В таком случае, падения цены в рамках импульса 3 of (1) стоит ожидать уже на следующей неделе. Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







Как показано на графике, вчерашнее движение подтвердило окончание крупного восходящего импульса [iii] of 3 of (1) и начало построения коррекции [iv] of 3 of (1). Скорее всего, волна [iv] of 3 of (1) еще далека от завершения и продолжает свое развитие. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of 3 of (1).



USD/CHF







Похоже на то, что вчерашнее боковое движение на рынке происходило в рамках коррекции [iv] of 3 of (3). Ожидается, что в ближайшее время волна [iv] of 3 of (3) еще немного снизит цену, после чего рост цены возобновится в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Додано: Пон 07 тра, 2018 11:59 Аппетит к покупкам доллара США сохранялся - недельный обзор



Макроэкономический календарь прошедшей недели был насыщен важными событиями, которые, тем не менее, не смогли вызвать обычный для таких событий ажиотаж на финансовых рынках. Внимание их участников, прежде всего, было сосредоточено на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, хотя каких-либо изменений в монетарной политике от Федрезерва не ожидалось. Таким образом бездействие центробанка не стало сюрпризом, а влияние события на динамику доллара США в целом не было продолжительным.



В сопроводительном заявлении спекулянты увидели «голубиные» нотки, на фоне чего доллар оказался под давлением, снизившись против ряда своих конкурентов. Впрочем, его снижение против европейских конкурентов, в частности против евро, было использовано для покупок, чему также способствовал выход слабых данных по потребительской инфляции в еврозоне. Ее замедление делает еще более туманными перспективы сворачивания Европейским центральным банком стимулирующих мер и ужесточения монетарной политики, ожидания чего ранее стимулировали спекулянтов на покупки евро.



В пятницу были опубликованы данные по рынку труда США, которые инвесторы отслеживают с целью прогнозирования повышения ФРС процентной ставки. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе откровенно разочаровал, весьма существенно не дотянув до прогнозного значения, но уровень безработицы снизился, что несколько нивелировало негативный эффект от нонфармов. Ложкой дегтя также стало замедление роста заработных плат, но инвесторы все еще сохраняют ожидания нескольких повышений ставки в этом году, и это продолжает позитивно сказываться на динамике доллара. Угроза для него все еще исходит от возможно развития торговых войн США с КНР и ЕС.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 7 мая

22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.



Вторник, 8 мая

02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;

04:30 - Австралия. Розничные продажи;

05:00 - КНР. Торговый баланс;

05:00 - КНР. Импорт/экспорт;

05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;

06:00 - Новая Зеландия. Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 - Германия. Торговый баланс;

09:00 - Германия. Промышленное производство;

12:30 - Австралия. Публикация бюджетного плана;

15:15 - Канада. Начатые строительства домов;

17:00 - США. Открытые вакансии JOLTS.



Среда, 9 мая

03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;

15:30 - Канада. Разрешение на строительство;

17:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.



Четверг, 10 мая

00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;

00:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;

01:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии;

04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;

04:30 - КНР. Индекс цен производителей;

11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

11:30 - Великобритания. Промышленное производство;

11:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;

14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

15:30 - США. Индекс потребительских цен;

21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.



Пятница, 11 мая

01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

15:30 - Канада. Изменение числа занятых;

15:30 - Канада. Уровень безработицы;

17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Додано: Пон 07 тра, 2018 14:30 Волновой обзор основных валютных пар - 07.05.2018



EUR/USD







Как показано на графике, на прошлой неделе валютная пара продолжила развитие нисходящей волны [iii] of C of (Y) of [4]. Предполагается, что импульс [iii] of C of (Y) of [4] практически завершен. Таким образом, в ближайшее время ожидается построение боковой коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







Как и ожидалось, на прошлой неделе рынок еще немного снизил цену и завершил построение крупной волны [v] of 1 of (1). Ожидается, что в ближайшие торговые дни валютная пара начнет развитие коррекции 2 of (1). Предполагается, что эта коррекция может сформировать достаточно крупный зигзаг. Рекомендуется рассматривать небольшие покупки.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, в конце прошлой недели валютная пара завершила построение небольшой коррекции [iv] of 3 of (1). Скорее всего, развитие восходящего тренда продолжается в рамках волны [v] of 3 of (1). Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.



USD/CHF







На графике видно, что на рынке продолжается построение восходящего тренда в рамках крупной волны [iii] of 3 of (3). Предполагается, что до конца недели валютная пара сформирует импульс [iii] of 3 of (3) и коррекцию [iv] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Додано: Вів 08 тра, 2018 11:03 Доллар США пользуется умеренным спросом



Вчерашний день можно уверенно назвать скучным и неинтересным. Вчерашний макроэкономический календарь был практически пуст, поэтому основные валютные пары торговались преимущественно в диапазонах. Доллар США продолжает пользоваться умеренным спросом, но не в состоянии развить полноценное восходящее ралли. Евро в паре с ним торгуется в пределах 19-й фигуры, пытаясь удержаться от падения ниже – дифференциал монетарных политик ЕЦБ и ФРС продолжает негативно сказываться на его динамике.



В паре с йеной доллар находится под давлением, что, вероятно, вызвано ожиданиями решения Дональда Трампа по ядерной сделке с Ираном, выход США из которой может вызвать напряженность на Ближнем Востоке. Пока позиции доллара выглядят довольно прочными, но евро может сформировать основание и возобновить рост, поэтому следим за его динамикой на текущих уровнях, а геополитические факторы могут оказать поддержку йене.



На сегодня запланировано:



15:15 - Канада. Начатые строительства домов;

17:00 - США. Открытые вакансии JOLTS.



В течение торгового дня волатильность на валютном рынке может оставаться низкой; решение Трампа по Ирану может вызвать ее всплеск.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Додано: Вів 08 тра, 2018 12:37 Волновой обзор основных валютных пар - 08.05.2018



EUR/USD







Предполагается, что вчерашнее движение продолжило развитие нисходящей волны [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни волна (v) of [iii] of C of (Y) of [4] будет окончательно сформирована, после чего начнется построение коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ранее, валютная пара продолжает построение крупной коррекционной волны 2 of (1). Ожидается, что до конца текущей недели рынок сформирует волну 2 of (1), после чего падение цены возобновится в рамках импульса 3 of (1). Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







Как и ожидалось, после окончания крупной коррекции [iv] of 3 of (1) валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны [v] of 3 of (1). Скорее всего, уже в ближайшее время рост цены возобновится и будет обновлен локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается развитие крупной восходящей волны 3 of (3). Похоже на то, что импульс [iii] of 3 of (3) практически сформирован. Таким образом, в ближайшее время ожидается начало построения боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Примерное движение цены показано на графике.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Додано: Чет 10 тра, 2018 10:52 Валютный рынок сохраняет спокойствие после решения Трампа по Ирану



Президент США Дональд Трамп выполнил свое обещание и вышел из ядерной сделки с Ираном. Это событие коснулось преимущественно рынка нефти, а на валютном рынке в целом царит спокойствие. Фондовые индексы растут, что способствует укреплению доллара США в паре с японской йеной. Глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил намерение придерживаться выбранного курса, поэтому ожидать сворачивания стимулирующих мер по-прежнему не приходится, что также способствует снижению японской валюты. Преодолев уровень 110.00, доллар сможет продолжить рост против нее.



Евро и британский фунт остаются под давлением доллара, но, отметившись на свежих минимумах, они откатились от них и консолидируются в диапазонах. Оба остаются в уязвимом положении, рискуя продолжить снижение, при этом фунт, в зависимости от итогов заседания и комментариев Банка Англии, может скорректироваться выше. «Мягкие» комментарии могут добавить фунту негатива, но, учитывая масштабы его падения, дальнейшее продвижение вниз может столкнуться с определенными трудностями.



На сегодня запланировано:



14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

15:30 - США. Индекс потребительских цен;

21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.



На динамику доллара сегодня могут повлиять инфляционные данные по США: ускорение инфляции окажет ему поддержку, а в случае замедления он может оказаться под давлением.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

