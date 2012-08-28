Авторская аналитика от МОФТ

Аппетит к покупкам доллара США сохранялся
- недельный обзор
Макроэкономический календарь прошедшей недели был насыщен важными событиями, которые, тем не менее, не смогли вызвать обычный для таких событий ажиотаж на финансовых рынках. Внимание их участников, прежде всего, было сосредоточено на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, хотя каких-либо изменений в монетарной политике от Федрезерва не ожидалось. Таким образом бездействие центробанка не стало сюрпризом, а влияние события на динамику доллара США в целом не было продолжительным.
В сопроводительном заявлении спекулянты увидели «голубиные» нотки, на фоне чего доллар оказался под давлением, снизившись против ряда своих конкурентов. Впрочем, его снижение против европейских конкурентов, в частности против евро, было использовано для покупок, чему также способствовал выход слабых данных по потребительской инфляции в еврозоне. Ее замедление делает еще более туманными перспективы сворачивания Европейским центральным банком стимулирующих мер и ужесточения монетарной политики, ожидания чего ранее стимулировали спекулянтов на покупки евро.
В пятницу были опубликованы данные по рынку труда США, которые инвесторы отслеживают с целью прогнозирования повышения ФРС процентной ставки. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе откровенно разочаровал, весьма существенно не дотянув до прогнозного значения, но уровень безработицы снизился, что несколько нивелировало негативный эффект от нонфармов. Ложкой дегтя также стало замедление роста заработных плат, но инвесторы все еще сохраняют ожидания нескольких повышений ставки в этом году, и это продолжает позитивно сказываться на динамике доллара. Угроза для него все еще исходит от возможно развития торговых войн США с КНР и ЕС.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 7 мая
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.
Вторник, 8 мая
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
06:00 - Новая Зеландия. Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
09:00 - Германия. Промышленное производство;
12:30 - Австралия. Публикация бюджетного плана;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
17:00 - США. Открытые вакансии JOLTS.
Среда, 9 мая
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
15:30 - Канада. Разрешение на строительство;
17:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.
Четверг, 10 мая
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
00:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
01:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.
Пятница, 11 мая
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru