Авторская аналитика от МОФТ

Банк Англии добавил негатива фунту, но его потери были ограниченными - недельный обзор
Макроэкономический календарь минувшей недели не был богат на важные события, которые могли бы стать поводом для масштабных движений на валютном рынке. Укрепление американского доллара было приостановлено в виду фиксации прибыли по длинным позициям, на фоне которой ряд его конкурентов, в том числе евро, смогли отыграть часть утраченных ранее позиций. В условиях политических рисков в Италии его восстановление в любой момент может столкнуться со свежим интересом на продажу, при этом повода для пробития поддержки у 18-й фигуры на данном этапе нет.
Ослабление напряженности на Корейском полуострове, вызванное готовностью США и Северной Кореи к переговорам способствовало снижению интереса к активам-«убежищам», к которым традиционно относится японская йена. Ее укрепление было использовано для продаж, но пробить сопротивление в районе психологического уровня 110.00 доллару США в паре с ней снова не удалось. В краткосрочной перспективе пара может продолжить консолидацию в пределах образовавшегося диапазона, выход из которого обозначит направление дальнейшего движения.
По результатам прошедшего на минувшей неделе заседания Банк Англии не стал повышать уровень процентной ставки. Поскольку это не было сюрпризом для участников рынка, довольно бурную реакцию рынка, а именно распродажи британского фунта, вызвали комментарии ЦБ, которые были расценены как весьма «мягкие». Впрочем, снижение фунта было ограничено поддержкой в районе 1.3467, отталкиваясь от которой, он пытался пробить 36-ю фигуру. В целом перспективы фунта остаются негативными, но для пробития текущих минимумов могут понадобиться свежие драйверы.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 14 мая
13:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;
13:15 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
14:15 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Прэта;
16:40 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда.
Вторник, 15 мая
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (март);
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Розничные продажи.
Среда, 16 мая
04:30 - Австралия. Индекс заработной платы;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
16:15 - США. Промышленное производство
15:30 - США. Использование производственных мощностей;
19:00 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.
Четверг, 17 мая
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
05:00 - Новая Зеландия. Публикация бюджета;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:30 - Канада. Обзор от Банка Канады.
Пятница, 18 мая
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Индекс потребительских;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru