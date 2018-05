Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 366367368369 Додано: Пон 14 тра, 2018 10:57 Банк Англии добавил негатива фунту, но его потери были ограниченными - недельный обзор



Макроэкономический календарь минувшей недели не был богат на важные события, которые могли бы стать поводом для масштабных движений на валютном рынке. Укрепление американского доллара было приостановлено в виду фиксации прибыли по длинным позициям, на фоне которой ряд его конкурентов, в том числе евро, смогли отыграть часть утраченных ранее позиций. В условиях политических рисков в Италии его восстановление в любой момент может столкнуться со свежим интересом на продажу, при этом повода для пробития поддержки у 18-й фигуры на данном этапе нет.



Ослабление напряженности на Корейском полуострове, вызванное готовностью США и Северной Кореи к переговорам способствовало снижению интереса к активам-«убежищам», к которым традиционно относится японская йена. Ее укрепление было использовано для продаж, но пробить сопротивление в районе психологического уровня 110.00 доллару США в паре с ней снова не удалось. В краткосрочной перспективе пара может продолжить консолидацию в пределах образовавшегося диапазона, выход из которого обозначит направление дальнейшего движения.



По результатам прошедшего на минувшей неделе заседания Банк Англии не стал повышать уровень процентной ставки. Поскольку это не было сюрпризом для участников рынка, довольно бурную реакцию рынка, а именно распродажи британского фунта, вызвали комментарии ЦБ, которые были расценены как весьма «мягкие». Впрочем, снижение фунта было ограничено поддержкой в районе 1.3467, отталкиваясь от которой, он пытался пробить 36-ю фигуру. В целом перспективы фунта остаются негативными, но для пробития текущих минимумов могут понадобиться свежие драйверы.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 14 мая

13:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;

13:15 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;

14:15 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Прэта;

16:40 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда.



Вторник, 15 мая

04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;

05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;

05:00 - КНР. Промышленное производство;

05:00 - КНР. Розничные продажи;

09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;

11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (март);

12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

12:00 - Еврозона. Промышленное производство;

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

15:30 - США. Розничные продажи.



Среда, 16 мая

04:30 - Австралия. Индекс заработной платы;

10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

15:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

15:30 - США. Начатые строительства домов;

16:15 - США. Промышленное производство

15:30 - США. Использование производственных мощностей;

19:00 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.



Четверг, 17 мая

04:30 - Австралия. Уровень безработицы;

04:30 - Австралия. Уровень занятости;

05:00 - Новая Зеландия. Публикация бюджета;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

17:30 - Канада. Обзор от Банка Канады.



Пятница, 18 мая

02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Торговый баланс;

15:30 - Канада. Розничные продажи;

15:30 - Канада. Индекс потребительских;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорМакроэкономический календарь минувшей недели не был богат на важные события, которые могли бы стать поводом для масштабных движений на валютном рынке. Укрепление американского доллара было приостановлено в виду фиксации прибыли по длинным позициям, на фоне которой ряд его конкурентов, в том числе евро, смогли отыграть часть утраченных ранее позиций. В условиях политических рисков в Италии его восстановление в любой момент может столкнуться со свежим интересом на продажу, при этом повода для пробития поддержки у 18-й фигуры на данном этапе нет.Ослабление напряженности на Корейском полуострове, вызванное готовностью США и Северной Кореи к переговорам способствовало снижению интереса к активам-«убежищам», к которым традиционно относится японская йена. Ее укрепление было использовано для продаж, но пробить сопротивление в районе психологического уровня 110.00 доллару США в паре с ней снова не удалось. В краткосрочной перспективе пара может продолжить консолидацию в пределах образовавшегося диапазона, выход из которого обозначит направление дальнейшего движения.По результатам прошедшего на минувшей неделе заседания Банк Англии не стал повышать уровень процентной ставки. Поскольку это не было сюрпризом для участников рынка, довольно бурную реакцию рынка, а именно распродажи британского фунта, вызвали комментарии ЦБ, которые были расценены как весьма «мягкие». Впрочем, снижение фунта было ограничено поддержкой в районе 1.3467, отталкиваясь от которой, он пытался пробить 36-ю фигуру. В целом перспективы фунта остаются негативными, но для пробития текущих минимумов могут понадобиться свежие драйверы.На этой неделе запланировано:Понедельник, 14 мая13:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;13:15 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;14:15 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Прэта;16:40 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда.Вторник, 15 мая04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;05:00 - КНР. Промышленное производство;05:00 - КНР. Розничные продажи;09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;12:00 - Еврозона. Промышленное производство;15:30 - США. Розничные продажи.Среда, 16 мая04:30 - Австралия. Индекс заработной платы;10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;15:30 - США. Начатые строительства домов;16:15 - США. Промышленное производство15:30 - США. Использование производственных мощностей;19:00 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.Четверг, 17 мая15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;17:30 - Канада. Обзор от Банка Канады.Пятница, 18 мая02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;12:00 - Еврозона. Торговый баланс;15:30 - Канада. Розничные продажи;Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3681 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 тра, 2018 12:49 Волновой обзор основных валютных пар - 14.05.2018



​EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе продолжилось построение коррекционной волны [iv] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время валютная пара еще немного повысит цену, после чего развитие нисходящего тренда возобновится в рамках волны [v] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что валютная пара уже завершила построение крупной волны 1 of (1), а также начала развитие коррекционной волны 2 of (1). Скорее всего, коррекция 2 of (1) приобретает форму простого зигзага и будет сформирована до конца недели. Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







На графике видно, что рынок продолжает развитие крупного восходящего импульса 3 of (1). Похоже на то, что на прошлой неделе была практически сформирована небольшая коррекция в рамках волны [v] of 3 of (1). Таким образом, скоро ожидается возобновление роста цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, на рынке продолжается построение длительной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Предполагается, что данная волна еще не сформирована и продолжает свое боковое движение. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки после окончания волны [iv] of 3 of (3).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 14.05.2018​EUR/USDВ соответствии с прогнозом, на прошлой неделе продолжилось построение коррекционной волны [iv] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время валютная пара еще немного повысит цену, после чего развитие нисходящего тренда возобновится в рамках волны [v] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDПредполагается, что валютная пара уже завершила построение крупной волны 1 of (1), а также начала развитие коррекционной волны 2 of (1). Скорее всего, коррекция 2 of (1) приобретает форму простого зигзага и будет сформирована до конца недели. Примерное движение цены показано на графике.USD/JPYНа графике видно, что рынок продолжает развитие крупного восходящего импульса 3 of (1). Похоже на то, что на прошлой неделе была практически сформирована небольшая коррекция в рамках волны [v] of 3 of (1). Таким образом, скоро ожидается возобновление роста цены. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак и ожидалось, на рынке продолжается построение длительной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Предполагается, что данная волна еще не сформирована и продолжает свое боковое движение. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки после окончания волны [iv] of 3 of (3).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3681 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 11:12 Позиции доллара США остаются довольно сильными



​Тема торговых войн пока отошла на задний план, и фондовые рынки вместе с долларом США снова чувствуют себя довольно уверенно. Американец продолжает извлекать выгоду из дифференциала процентных ставок, но быкам все же следует быть на чеку. Изменение США торгово-политического курса может вынудить ряд стран сократить долю американского доллара в своих золотовалютных резервах, на фоне чего он снова будет снижаться, а его конкуренты, в частности евро, вернутся на путь роста. Безусловно, если это будет происходить, то не «резко», и не в ближайшее время, поэтому доллар все еще может попытаться укрепить свои позиции, а евро протестировать поддержку в районе 18-й фигуры.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (март);

12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

12:00 - Еврозона. Промышленное производство;

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

15:30 - США. Розничные продажи.



В случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда Великобритании фунт может выйти из консолидационного диапазона и продолжить восстановление; на слабых данных давление на него усилится. На динамику евро могут повлиять данные по ВВП и промышленному производству в еврозоне, но масштабных движений ожидать вряд ли стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ​Тема торговых войн пока отошла на задний план, и фондовые рынки вместе с долларом США снова чувствуют себя довольно уверенно. Американец продолжает извлекать выгоду из дифференциала процентных ставок, но быкам все же следует быть на чеку. Изменение США торгово-политического курса может вынудить ряд стран сократить долю американского доллара в своих золотовалютных резервах, на фоне чего он снова будет снижаться, а его конкуренты, в частности евро, вернутся на путь роста. Безусловно, если это будет происходить, то не «резко», и не в ближайшее время, поэтому доллар все еще может попытаться укрепить свои позиции, а евро протестировать поддержку в районе 18-й фигуры.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;12:00 - Еврозона. Промышленное производство;15:30 - США. Розничные продажи.В случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда Великобритании фунт может выйти из консолидационного диапазона и продолжить восстановление; на слабых данных давление на него усилится. На динамику евро могут повлиять данные по ВВП и промышленному производству в еврозоне, но масштабных движений ожидать вряд ли стоит.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3681 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 11:16 Волновой обзор основных валютных пар - 15.05.2018



​EUR/USD







Как и ожидалось, вчерашнее движение завершило построение коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Предполагается, что на рынке уже началось развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of C of (Y) of [4]. Таким образом, ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как показано на графике, вчера рынок продолжил развитие небольшой коррекции 2 of (1). Скорее всего, до конца недели данная коррекция еще немного повысит цену, после чего начнется построение нисходящего импульса 3 of (1). Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (1).



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение движения, которое сформировало коррекцию (ii) of [v] of 3 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни продолжится развитие восходящего тренда в рамках импульса (iii) of [v] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Вполне возможно, что вчера на рынке таки была завершена крупная боковая коррекция [iv] of 3 of (3). Похоже на то, что после такой коррекции валютная пара продолжит развитие восходящего тренда, а также начнет построение волны [v] of 3 of (3). Таким образом, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 15.05.2018​EUR/USDКак и ожидалось, вчерашнее движение завершило построение коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Предполагается, что на рынке уже началось развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of C of (Y) of [4]. Таким образом, ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак показано на графике, вчера рынок продолжил развитие небольшой коррекции 2 of (1). Скорее всего, до конца недели данная коррекция еще немного повысит цену, после чего начнется построение нисходящего импульса 3 of (1). Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (1).USD/JPYВ соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение движения, которое сформировало коррекцию (ii) of [v] of 3 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни продолжится развитие восходящего тренда в рамках импульса (iii) of [v] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВполне возможно, что вчера на рынке таки была завершена крупная боковая коррекция [iv] of 3 of (3). Похоже на то, что после такой коррекции валютная пара продолжит развитие восходящего тренда, а также начнет построение волны [v] of 3 of (3). Таким образом, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3681 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 10:29 Доллар США снова растет



​Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, могущих спровоцировать движения на валютном рынке, поэтому вчерашний торговый день мог тоже быть скучным и неинтересным, если бы не очередной рост доходности по американским долгосрочным гособлигациям. На этом фоне доллар США снова устремился вверх, вследствие чего смог пробить важный уровень 110.00 в паре с японской йеной, а евро в паре с ним снова оказался вблизи 18-й фигуры.



Следует отметить, что падению евро/доллара в немалой степени способствовало падение евро в кроссе со швейцарским франком, поэтому медведям на текущих уровнях все же следует быть предельно осторожными. В целом позиции доллара выглядят довольно прочными, и он может продолжить рост как против йены, так и против евро. При этом нельзя не забывать о геополитических рисках, а также торговых войнах, развязанных США, могущих ослабить позиции американской валюты.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

15:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

15:30 - США. Начатые строительства домов;

16:15 - США. Промышленное производство

15:30 - США. Использование производственных мощностей;

19:00 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.



Ускорение потребительской инфляции в еврозоне маловероятно, поэтому сегодняшняя публикация инфляционных данных вряд ли изменит ситуацию в евро/долларе. Тем не менее, в случае ускорения инфляции евро сможет скорректироваться в направлении 19-й фигуры.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ​Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, могущих спровоцировать движения на валютном рынке, поэтому вчерашний торговый день мог тоже быть скучным и неинтересным, если бы не очередной рост доходности по американским долгосрочным гособлигациям. На этом фоне доллар США снова устремился вверх, вследствие чего смог пробить важный уровень 110.00 в паре с японской йеной, а евро в паре с ним снова оказался вблизи 18-й фигуры.Следует отметить, что падению евро/доллара в немалой степени способствовало падение евро в кроссе со швейцарским франком, поэтому медведям на текущих уровнях все же следует быть предельно осторожными. В целом позиции доллара выглядят довольно прочными, и он может продолжить рост как против йены, так и против евро. При этом нельзя не забывать о геополитических рисках, а также торговых войнах, развязанных США, могущих ослабить позиции американской валюты.На сегодня запланировано:15:30 - США. Начатые строительства домов;16:15 - США. Промышленное производство15:30 - США. Использование производственных мощностей;19:00 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.Ускорение потребительской инфляции в еврозоне маловероятно, поэтому сегодняшняя публикация инфляционных данных вряд ли изменит ситуацию в евро/долларе. Тем не менее, в случае ускорения инфляции евро сможет скорректироваться в направлении 19-й фигуры.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3681 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 13:02 Волновой обзор основных валютных пар - 16.05.2018



​EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции [iv] of C of (Y) of [4], а также начало построения нисходящей волны [v] of C of (Y) of [4]. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение цены в рамках этой волны. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Скорее всего, коррекция 2 of (1) приобрела форму небольшого зигзага и была окончательно сформирована. Ожидается, что в ближайшее время на рынке продолжится развитие нисходящего тренда, а также построение импульса 3 of (1). В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как и ожидалось, вчера рынок продолжил развитие восходящего импульса (iii) of [v] of 3 of (1), который уже обновил локальный максимум. Скорее всего, данная волна еще далека от завершения. Таким образом, до конца недели рост цены возобновится в рамках волны (iii) of [v] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Предполагается, что после длительного бокового движения валютная пара таки завершила развитие коррекции [iv] of 3 of (3). Ожидается, что в ближайшее время начнется построение восходящей волны [v] of 3 of (3), которая продолжит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 16.05.2018​EUR/USDВ соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции [iv] of C of (Y) of [4], а также начало построения нисходящей волны [v] of C of (Y) of [4]. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение цены в рамках этой волны. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDСкорее всего, коррекция 2 of (1) приобрела форму небольшого зигзага и была окончательно сформирована. Ожидается, что в ближайшее время на рынке продолжится развитие нисходящего тренда, а также построение импульса 3 of (1). В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак и ожидалось, вчера рынок продолжил развитие восходящего импульса (iii) of [v] of 3 of (1), который уже обновил локальный максимум. Скорее всего, данная волна еще далека от завершения. Таким образом, до конца недели рост цены возобновится в рамках волны (iii) of [v] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПредполагается, что после длительного бокового движения валютная пара таки завершила развитие коррекции [iv] of 3 of (3). Ожидается, что в ближайшее время начнется построение восходящей волны [v] of 3 of (3), которая продолжит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3681 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 тра, 2018 15:01 Волновой обзор основных валютных пар - 17.05.2018



​EUR/USD







Как и ожидалось, вчера на рынке продолжилось падение цены и построение волны [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни будет сформирована небольшая коррекция в рамках волны [v] of C of (Y) of [4], после чего развитие нисходящего тренда возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение коррекции 2 of (1). Вполне возможно, что эта волна приобретает форму волновой плоскости. В таком случае, волна 2 of (1) завершит свое построение до конца текущей недели, после чего начнется развитие нисходящего импульса 3 of (1). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (1).



USD/JPY







Как показано на графике, после весьма стремительного роста цены на рынке началось построение бокового движения. Ожидается, что такая коррекция в рамках импульса (iii) of [v] of 3 of (1) практически завершена. В таком случае, уже скоро развитие восходящего тренда возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что длительная боковая коррекция [iv] of 3 of (3) все еще не завершена и продолжает свое движения. Таким образом, после окончания этой волны ожидается возобновление роста цены, а также построение восходящей волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 17.05.2018​EUR/USDКак и ожидалось, вчера на рынке продолжилось падение цены и построение волны [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни будет сформирована небольшая коррекция в рамках волны [v] of C of (Y) of [4], после чего развитие нисходящего тренда возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDПредполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение коррекции 2 of (1). Вполне возможно, что эта волна приобретает форму волновой плоскости. В таком случае, волна 2 of (1) завершит свое построение до конца текущей недели, после чего начнется развитие нисходящего импульса 3 of (1). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (1).USD/JPYКак показано на графике, после весьма стремительного роста цены на рынке началось построение бокового движения. Ожидается, что такая коррекция в рамках импульса (iii) of [v] of 3 of (1) практически завершена. В таком случае, уже скоро развитие восходящего тренда возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПохоже на то, что длительная боковая коррекция [iv] of 3 of (3) все еще не завершена и продолжает свое движения. Таким образом, после окончания этой волны ожидается возобновление роста цены, а также построение восходящей волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3681 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:45 Рынки следят за переговорами США с КНР, спрос на доллар сохраняется



​Получая поддержку от роста доходности по американским долгосрочным гособлигациям, доллар США на данном этапе не в состоянии продолжить рост, за исключением пары с японской йеной, где ему удалось достичь 111-й фигуры. Инвесторы следят за ходом переговоров США с КНР касательно торгового дисбаланса, при этом их активность остается относительной низкой, на фоне чего основные валютные пары торгуются преимущественно в узких диапазонах. Евро остается уязвимым из-за дифференциала процентных ставок и политической неопределенности в Италии, а тема Брэкзита продолжает нависать над британским фунтом. Тем не менее, при условии отсутствия свежего негатива эти валюты могут скорректироваться выше, но не факт.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Торговый баланс;

15:30 - Канада. Розничные продажи;

15:30 - Канада. Индекс потребительских;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен.



Данные по торговому балансу еврозоны не окажут существенного влияния на динамику евро; для канадского доллара важными будут инфляционные данные по Канаде.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru ​Получая поддержку от роста доходности по американским долгосрочным гособлигациям, доллар США на данном этапе не в состоянии продолжить рост, за исключением пары с японской йеной, где ему удалось достичь 111-й фигуры. Инвесторы следят за ходом переговоров США с КНР касательно торгового дисбаланса, при этом их активность остается относительной низкой, на фоне чего основные валютные пары торгуются преимущественно в узких диапазонах. Евро остается уязвимым из-за дифференциала процентных ставок и политической неопределенности в Италии, а тема Брэкзита продолжает нависать над британским фунтом. Тем не менее, при условии отсутствия свежего негатива эти валюты могут скорректироваться выше, но не факт.На сегодня запланировано:12:00 - Еврозона. Торговый баланс;15:30 - Канада. Розничные продажи;Данные по торговому балансу еврозоны не окажут существенного влияния на динамику евро; для канадского доллара важными будут инфляционные данные по Канаде.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3681 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 366367368369 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 141 , 142 , 143

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1424 192811

FOREX CLUB П'ят 18 тра, 2018 08:57 Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80 , 81 , 82

Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32 812 51153

Maria_ForexMart Вів 25 лип, 2017 12:16